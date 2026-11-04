Νέα διοικητική δομή στην TP Greece με επικεφαλής τη Charlotte Foucteau

Η TP Greece προχώρησε στην ανακοίνωση της νέας διοικητικής της δομής, η οποία τίθεται σε ισχύ από την 1η Νοεμβρίου 2026. Στο πλαίσιο αυτής της αναδιάρθρωσης, η Charlotte Foucteau συνεχίζει να ηγείται της εταιρείας στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα διατηρεί τις ευθύνες της ως CEO για τη Ρουμανία και την περιφερειακή ενότητα PCUB. Παράλληλα, ο Νώντας Πλατής αναλαμβάνει τη θέση του Managing Director για την Ελλάδα και ο Ανδρέας Μικρούτσικος τη θέση του Chief Operating Officer.

Η διευρυμένη ευθύνη της Charlotte Foucteau

Η Charlotte Foucteau παραμένει επικεφαλής της TP Greece, διατηρώντας τη συνολική ευθύνη της εταιρείας στην Ελλάδα. Οι αρμοδιότητές της επεκτείνονται και περιλαμβάνουν τη θέση της CEO για τη Ρουμανία, καθώς και για την περιφερειακή ενότητα PCUB, η οποία περιλαμβάνει την Πολωνία, την Τσεχία, την Ουκρανία και τα Βαλκάνια.

Στο επίκεντρο της στρατηγικής της κ. Foucteau βρίσκονται η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της εταιρείας, η αξιοποίηση της τεχνολογίας και της καινοτομίας, καθώς και η περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της TP στις αγορές ευθύνης της.

Ο Νώντας Πλατής αναλαμβάνει καθήκοντα Managing Director Ελλάδας

Στο νέο οργανωτικό σχήμα, ο Νώντας Πλατής, ο οποίος μέχρι πρότινος κατείχε τη θέση του Chief Operating Officer (COO), αναλαμβάνει πλέον τη θέση του Managing Director για την Ελλάδα. Ο κ. Πλατής θα αναφέρεται απευθείας στην Charlotte Foucteau.

Ο Νώντας Πλατής διαθέτει περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της εξυπηρέτησης πελατών και της διοίκησης επιχειρησιακών λειτουργιών. Εντάχθηκε στην TP Greece το 2008 και έκτοτε έχει αναλάβει διαδοχικά θέσεις αυξημένης ευθύνης. Έχει συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της εταιρείας, στην επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα και στη διαρκή βελτίωση της εμπειρίας τόσο των εργαζομένων όσο και των πελατών. Από το 2024 κατείχε τη θέση του Chief Operating Officer.

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος νέος Chief Operating Officer

Τη θέση του Chief Operating Officer (COO) αναλαμβάνει ο Ανδρέας Μικρούτσικος, ο οποίος μέχρι σήμερα κατείχε τον τίτλο του Vice President of Operations. Η επαγγελματική πορεία του κ. Μικρούτσικου στην TP Greece ξεκίνησε το 2007, όταν εντάχθηκε στην εταιρεία ως εκπρόσωπος εξυπηρέτησης πελατών.

Στη συνέχεια, εξελίχθηκε σε θέσεις εποπτείας, επιχειρησιακής ανάλυσης και διοίκησης λειτουργιών. Από το 2022 κατείχε τη θέση του Vice President of Operations. Η πορεία του αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα των ευκαιριών επαγγελματικής ανάπτυξης και εξέλιξης που προσφέρει η εταιρεία στους ανθρώπους της.

Στόχοι και στρατηγική της νέας δομής

Η νέα διοικητική δομή έχει ως στόχο την ενίσχυση της επιχειρησιακής λειτουργίας της TP Greece, διασφαλίζοντας τη συνέχεια της στρατηγικής της. Παράλληλα, αναδεικνύει στελέχη με μακρόχρονη εμπειρία και σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη της εταιρείας.

Με αφορμή τις νέες τοποθετήσεις, η Charlotte Foucteau δήλωσε: «Η TP Greece βρίσκεται σε μια περίοδο σημαντικής εξέλιξης, καθώς η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις λειτουργούν και εξυπηρετούν τους πελάτες τους. Στόχος μας είναι να αξιοποιούμε αυτές τις δυνατότητες, συνδυάζοντας την τεχνολογική καινοτομία με την εμπειρία και τις δεξιότητες των ανθρώπων μας, ώστε να δημιουργούμε υπηρεσίες με ολοένα μεγαλύτερη αξία».

Με πληροφορίες από: Topontiki