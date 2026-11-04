Οι διεθνείς αγορές ενέργειας επηρεάζονται από τις διπλωματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Οι διεθνείς αγορές ενέργειας παρουσιάζουν πτωτικές και σταθεροποιητικές τάσεις την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2026, καθώς οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου επηρεάζονται από τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Ειδικότερα, το αργό πετρέλαιο τύπου Brent καταγράφει σημαντική πτώση, ενώ τα ευρωπαϊκά συμβόλαια φυσικού αερίου διαπραγματεύονται σε σταθερά επίπεδα, λίγο πάνω από τα 90 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Η κίνηση αυτή συνδέεται άμεσα με τις προσδοκίες για πιθανή θετική έκβαση των διαπραγματεύσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Πτωτική πορεία για το πετρέλαιο Brent

Οι τιμές του πετρελαίου κινούνται πτωτικά στις διεθνείς αγορές, με το αργό πετρέλαιο τύπου Brent να υποχωρεί κάτω από τα 103 δολάρια ανά βαρέλι στη συνεδρίαση της Τετάρτης. Αυτή η πτωτική πορεία συνεχίζεται αδιάκοπα από την αρχή της εβδομάδας, σηματοδοτώντας μια αξιοσημείωτη μεταβολή στις ενεργειακές αγορές.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω εξελίξεων, η διεθνής τιμή αναφοράς του πετρελαίου έχει υποχωρήσει σχεδόν κατά 10% από την αρχή της εβδομάδας. Η πτώση αυτή επηρεάζεται έντονα από την αισιοδοξία των επενδυτών για μια πιθανή διπλωματική διέξοδο στις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς και από ενδείξεις ανάκαμψης στις εξαγωγές αργού πετρελαίου από την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Σταθεροποίηση στις τιμές του φυσικού αερίου

Την ίδια στιγμή, οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη παρουσιάζουν σταθεροποίηση, διαπραγματευόμενες πάνω από τα 92 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Η εξέλιξη αυτή έρχεται έπειτα από δύο συνεχόμενες ημέρες πτώσης, δείχνοντας μια τάση ηρεμίας στην αγορά.

Η αγορά φυσικού αερίου σταθμίζει προσεκτικά τις διπλωματικές προσπάθειες που βρίσκονται σε εξέλιξη για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Προς το παρόν, οι ανησυχίες ότι οι συνεχιζόμενες επιθέσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν περαιτέρω διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό έχουν απομακρυνθεί, συμβάλλοντας στη σταθεροποίηση των τιμών.

Διπλωματικές κινήσεις και αντιδράσεις

Οι προσδοκίες για μια θετική έκβαση στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν αποτελούν βασικό παράγοντα που επηρεάζει τις αγορές. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ δήλωσε ότι οι δύο χώρες εξετάζουν νέες προτάσεις, οι οποίες κατατέθηκαν από διαμεσολαβητές, με σαφή στόχο τη γεφύρωση των υφιστάμενων διαφορών τους. Το Κατάρ, όπως αναφέρθηκε, συνεχίζει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης για την εκτόνωση της έντασης.

Ωστόσο, η πορεία των διαπραγματεύσεων δεν είναι χωρίς προκλήσεις. Ο επικεφαλής εθνικής ασφάλειας του Ιράν ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η απάντηση της Ουάσιγκτον παραμένει μη ικανοποιητική. Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει τις δυσκολίες που εξακολουθούν να υπάρχουν στην επίτευξη μιας κοινά αποδεκτής λύσης.

Αμυντικά πλήγματα και περιορισμένη κλίμακα

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν αμυντικά πλήγματα κατά του Ιράν. Οι ενέργειες αυτές στόχευσαν συγκεκριμένα συστήματα πυραύλων εδάφους-αέρος, τα οποία χρησιμοποιούνταν εναντίον αμερικανικών δυνάμεων και υποδομών στην περιοχή.

Παρ’ όλα αυτά, η περιορισμένη κλίμακα των πληγμάτων υποδηλώνει ότι δεν αναμένεται άμεση επιστροφή σε στρατιωτικές επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας. Αυτή η εκτίμηση, σε συνδυασμό με τις διπλωματικές προσπάθειες, ενισχύει την αισιοδοξία της αγοράς για μια πιθανή διπλωματική διέξοδο, παρά τις στρατιωτικές ενέργειες που προηγήθηκαν και την συνεχιζόμενη ένταση.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit