Νέες ρυθμίσεις για τα κόκκινα δάνεια: Σταθερό 3% για ευάλωτους οφειλέτες και αυστηρά πρόστιμα για servicers

Δύο σημαντικές παρεμβάσεις που παρουσιάστηκαν στη Βουλή από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, αλλάζουν το κόστος συγκεκριμένων ρυθμίσεων και το πλαίσιο κυρώσεων για τις εταιρείες διαχείρισης δανείων. Οι αλλαγές αυτές αφορούν, αφενός, τη διατήρηση σταθερού επιτοκίου 3% για ευάλωτους και επιλέξιμους οφειλέτες και, αφετέρου, την επιβολή αυστηρότερων προστίμων στους servicers.

Σταθερό επιτόκιο 3% για ευάλωτους και επιλέξιμους οφειλέτες

Η παρέμβαση στον εξωδικαστικό μηχανισμό προβλέπει χαμηλότερους τόκους και την κατάργηση της μετάβασης σε κυμαινόμενο επιτόκιο μετά την πρώτη τριετία για τους ευάλωτους και επιλέξιμους οφειλέτες. Το σταθερό επιτόκιο 3% θα διατηρείται μέχρι την εξόφληση της οφειλής. Το όφελος που προκύπτει για τους δανειολήπτες εξαρτάται από το ύψος της ρυθμισμένης οφειλής, τη διάρκεια αποπληρωμής και τους όρους που έχουν συμφωνηθεί σε κάθε σύμβαση.

Σύμφωνα με την παρουσίαση του υπουργείου, στο υφιστάμενο πλαίσιο οι εξασφαλισμένες οφειλές ρυθμίζονταν αρχικά με επιτόκιο 3%, ενώ οι ανεξασφάλιστες με 4%. Μετά τα πρώτα τρία χρόνια, το επιτόκιο μετατρεπόταν σε κυμαινόμενο: για τις οφειλές με εμπράγματες εξασφαλίσεις διαμορφωνόταν στο Euribor τριμήνου συν 2,5 ποσοστιαίες μονάδες, και για τις ανεξασφάλιστες στο Euribor τριμήνου συν 3 μονάδες. Αυτό σήμαινε ότι το ποσό των τόκων για τα υπόλοιπα χρόνια εξαρτιόταν άμεσα από την πορεία του Euribor.

Με τη νέα ρύθμιση, οι δικαιούχοι δεν θα επιβαρύνονται από ενδεχόμενη άνοδο του Euribor, καθώς το επιτόκιό τους θα παραμένει σταθερό στο 3% μέχρι την ολοκλήρωση της ρύθμισης. Αντίστοιχα, το επιτόκιό τους θα παραμένει στο 3% ακόμα και σε περίπτωση υποχώρησης του Euribor. Επιπλέον, στις ανεξασφάλιστες οφειλές προκύπτει μείωση κατά την πρώτη τριετία, καθώς το επιτόκιο περιορίζεται από 4% σε 3%. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι σταθερό επιτόκιο δεν σημαίνει απαραίτητα ίδια δόση σε όλη τη διάρκεια της συμφωνίας, ειδικά αν η σύμβαση προβλέπει κλιμακωτές καταβολές, οπότε το ποσό τους ακολουθεί το συμφωνημένο πρόγραμμα αποπληρωμής.

Ποιες οφειλές καλύπτονται από τις νέες ρυθμίσεις

Η παρέμβαση αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες οφειλών προς χρηματοδοτικούς φορείς, οι οποίες ρυθμίζονται μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού. Για αυτές τις κατηγορίες, το σταθερό επιτόκιο 3% θα αποτελεί υποχρεωτικό όρο της σύμβασης αναδιάρθρωσης. Αυτό σημαίνει ότι η εφαρμογή του δεν θα εξαρτάται από την ύπαρξη υποθήκης ή άλλης εξασφάλισης, ούτε από την κατηγορία του χρηματοδοτικού φορέα.

Οι βασικοί άξονες για τους οφειλέτες είναι ποιοι καλύπτονται από τις νέες διατάξεις, πώς υπολογίζεται η ελάφρυνση που θα λάβουν και ποιες περιπτώσεις παραβάσεων σχετίζονται με τα προβλεπόμενα πρόστιμα για τους servicers.

Αυστηρότερο πλαίσιο κυρώσεων για τους servicers

Παράλληλα με τις ρυθμίσεις για τους οφειλέτες, το πλαίσιο κυρώσεων για τις εταιρείες διαχείρισης δανείων γίνεται αυστηρότερο. Ο δεκαπλασιασμός του ανώτατου προστίμου που μπορεί να επιβάλει η Τράπεζα της Ελλάδος σημαίνει ότι παραβάσεις στις διαδικασίες προστασίας και ενημέρωσης των δανειοληπτών μπορούν πλέον να επιφέρουν κυρώσεις έως και 5 εκατομμύρια ευρώ.

Αυτά τα πρόστιμα είναι διαφορετικά από εκείνα που προβλέπει το νομοσχέδιο για ειδικότερες παραβάσεις, τα οποία κυμαίνονται από 50.000 έως 500.000 ευρώ ανά δανειολήπτη. Η αλλαγή αυτή ενισχύει την εποπτεία και την ανάγκη για συμμόρφωση των servicers με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, διασφαλίζοντας την ορθή ενημέρωση και προστασία των δανειοληπτών.

Με πληροφορίες από: Topontiki