Η Αυστραλία καθιερώνει δωρεάν ρεύμα για την αξιοποίηση της ενέργειας από ΑΠΕ

Ένα ειδικό δωρεάν τιμολόγιο ρεύματος έχει καθιερώσει η Αυστραλία, με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση της ενέργειας που παράγεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Το μέτρο αυτό επιτρέπει στους πολίτες να επωφελούνται από τρεις ώρες δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα καθημερινά. Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στο να μην πηγαίνει χαμένη η πλεονάζουσα ενέργεια, αλλά να χρησιμοποιείται προς όφελος των νοικοκυριών.

Το πρόγραμμα «Solar Sharer» και οι στόχοι του

Το πρόγραμμα, με την ονομασία «Solar Sharer», βρίσκεται σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου 2026. Σύμφωνα με το σκεπτικό της αυστραλιανής κυβέρνησης, ο κύριος στόχος του είναι η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της πλεονάζουσας ενέργειας που προέρχεται από ΑΠΕ. Με αυτόν τον τρόπο, επιδιώκεται η μείωση των περικοπών παραγωγής, οι οποίες συμβαίνουν όταν η παραγωγή ενέργειας υπερβαίνει τη ζήτηση.

Η μηδενική χρέωση του ρεύματος για τρεις ώρες το μεσημέρι ενθαρρύνει τα νοικοκυριά να καταναλώνουν περισσότερη από την περίσσεια ενέργεια των ΑΠΕ. Αυτό οδηγεί στον περιορισμό των περικοπών παραγωγής και ταυτόχρονα συμβάλλει στη μείωση της ζήτησης κατά τις βραδινές ώρες, όταν το σύστημα τροφοδοτείται με ακριβότερα ορυκτά καύσιμα. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νοικοκυριά που διαθέτουν έξυπνους μετρητές και εφαρμόζεται, σε πρώτη φάση, στις περιοχές της Νέας Νότιας Ουαλίας, της Νότιας Αυστραλίας και του νοτιοανατολικού Κουίνσλαντ.

Οι ώρες και η ποσότητα της δωρεάν ενέργειας

Η δωρεάν κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος έχει επιλεγεί να γίνεται κατά τις μεσημεριανές ώρες. Αυτή η επιλογή δεν είναι τυχαία, καθώς είναι οι ώρες κατά τις οποίες τα φωτοβολταϊκά συστήματα παράγουν τη μέγιστη ενέργεια, ενώ η συνολική ζήτηση ηλεκτρικού ρεύματος είναι χαμηλότερη. Οι συγκεκριμένες ώρες ποικίλλουν ανάλογα με την περιοχή, κυμαίνονται από τις 11:00 έως τις 14:00 και από τις 12:00 έως τις 15:00.

Κατά τη διάρκεια αυτού του τρίωρου, τα νοικοκυριά έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν δωρεάν έως και 24 κιλοβατώρες (kWh) ηλεκτρικής ενέργειας. Εάν ένα σπίτι υπερβεί αυτό το όριο και χρησιμοποιήσει, για παράδειγμα, 26 kWh εντός του συγκεκριμένου τρίωρου, οι πρώτες 24 kWh παραμένουν δωρεάν. Οι επιπλέον 2 kWh χρεώνονται με τη χαμηλότερη χρέωση κατανάλωσης που ισχύει για τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας.

Η ποσότητα των 24 κιλοβατωρών θεωρείται σημαντική για ένα νοικοκυριό. Σύμφωνα με την αυστραλιανή ρυθμιστική αρχή, αυτή η ποσότητα αντιστοιχεί περίπου στην κατανάλωση μιας ολόκληρης ημέρας για ένα μέσο πενταμελές νοικοκυριό. Για να γίνει πιο κατανοητό, ένα σπίτι που καταναλώνει 300 kWh τον μήνα χρησιμοποιεί κατά μέσο όρο 10 kWh την ημέρα. Το ημερήσιο όριο του αυστραλιανού προγράμματος είναι 2,4 φορές πάνω από αυτή την μέση ημερήσια κατανάλωση.

Σύγκριση με το ελληνικό διζωνικό τιμολόγιο

Για να κατανοήσουμε καλύτερα τη διαφορά του αυστραλιανού μοντέλου, μπορεί να γίνει σύγκριση με τα τιμολόγια που ισχύουν στην Ελλάδα. Στη χώρα μας, από την 1η Νοεμβρίου, εφαρμόζεται το χειμερινό ωράριο του διζωνικού τιμολογίου. Η μειωμένη χρέωση ισχύει συγκεκριμένες ώρες: από τις 12:00 έως τις 15:00 το μεσημέρι και από τις 02:00 έως τις 05:00 τη νύχτα, κάθε μέρα, συμπεριλαμβανομένων των Σαββατοκύριακων.

Ωστόσο, η κατανάλωση ρεύματος κατά αυτές τις ώρες στην Ελλάδα είναι μόνο κατά μερικά λεπτά φθηνότερη από την κανονική τιμολόγηση. Δεν προσφέρεται δωρεάν, όπως συμβαίνει στην Αυστραλία. Αυτή η θεμελιώδης διαφορά αναδεικνύει την προσέγγιση της Αυστραλίας στην αξιοποίηση της πλεονάζουσας ενέργειας από ΑΠΕ μέσω της άμεσης παροχής δωρεάν κατανάλωσης.

Διαφορές στην τιμολόγηση της συνολικής κατανάλωσης

Πέρα από τη διαφορά στο διζωνικό τιμολόγιο, υπάρχουν και άλλες σημαντικές διαφορές στην τιμολόγηση της συνολικής κατανάλωσης μεταξύ των δύο χωρών. Στην Ελλάδα, για τις πρώτες 200 κιλοβατώρες κάθε μήνα, η τιμή του ρεύματος είναι μειωμένη. Εάν όμως ένα νοικοκυριό υπερβεί αυτό το όριο και καταναλώσει, για παράδειγμα, 250 κιλοβατώρες, τότε ολόκληρη η κατανάλωση –και όχι μόνο οι 50 επιπλέον κιλοβατώρες– τιμολογείται με ακριβότερη τιμή, λειτουργώντας εν είδει ποινής.

Αντίθετα, στο αυστραλιανό πρόγραμμα, η προσέγγιση είναι διαφορετική. Οι πρώτες 24 κιλοβατώρες εντός του τρίωρου είναι δωρεάν, και μόνο η τυχόν υπερβάλλουσα ποσότητα χρεώνεται με τη χαμηλότερη δυνατή τιμή. Αυτό το μοντέλο ενθαρρύνει την κατανάλωση ενέργειας από ΑΠΕ χωρίς τον φόβο υψηλότερων χρεώσεων για την υπέρβαση ενός ορίου, όπως συμβαίνει στην Ελλάδα.

Με πληροφορίες από: Topontiki