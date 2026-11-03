Η ΑΑΔΕ αποκαλύπτει εκτεταμένη φοροδιαφυγή με εικονικά τιμολόγια και δίκτυα αχυρανθρώπων

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) φέρνει στο φως ένα εκτεταμένο πεδίο οργανωμένης φοροδιαφυγής, αναδεικνύοντας μεγάλες υποθέσεις που έχουν περάσει από το μικροσκόπιό της. Οι έρευνες αποτυπώνουν εικονικές συναλλαγές εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, εταιρείες που υπάρχουν μόνο στα χαρτιά και δίκτυα που αξιοποιούν παρένθετα πρόσωπα. Η φορολογική διοίκηση, μετά τις πρόσφατες αποκαλύψεις για αλυσίδες εστίασης, επιδιώκει να δείξει το εύρος των ελέγχων της και να απαντήσει σε αιτιάσεις περί αδυναμίας εντοπισμού σοβαρών υποθέσεων φορολογικής απάτης.

Το εύρος των ελέγχων της ΑΑΔΕ

Στο υλικό που παρουσιάζει η ΑΑΔΕ περιλαμβάνονται χαρακτηριστικές έρευνες που καλύπτουν την περίοδο από το 2023 έως το 2026. Το αντικείμενο αυτών των ερευνών είναι ευρύ και περιλαμβάνει την έκδοση πλαστών παραστατικών, την απόκρυψη ηλεκτρονικών πωλήσεων, την παράνομη διακίνηση καυσίμων, καθώς και την αξιοποίηση εταιρικών σχημάτων για τη συσσώρευση χρεών προς το δημόσιο.

Η εικόνα που προκύπτει από τους ελέγχους δεν περιορίζεται μόνο σε επιχειρήσεις που δεν δηλώνουν τις πραγματικές τους εισπράξεις. Αντιθέτως, περιλαμβάνει οργανωμένα σχήματα όπου η φορολογική απάτη φέρεται να βασίζεται σε πολλαπλές εταιρείες, εικονικές διακινήσεις προϊόντων και σύνθετες συναλλαγές που καθιστούν δύσκολη την ανίχνευση των πραγματικών δικαιούχων των παράνομων δραστηριοτήτων.

Μεγάλη υπόθεση με εικονικά τιμολόγια 720 εκατ. ευρώ

Μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις που αναδεικνύει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αφορά συνολικά 147 επιχειρήσεις. Αυτές οι επιχειρήσεις φέρονται να εμπλέκονται στην έκδοση και λήψη εικονικών τιμολογίων, η συνολική αξία των οποίων έφτασε τα 720 εκατομμύρια ευρώ μέσα στο έτος 2025. Πρόκειται για ένα δίκτυο που δημιουργούσε τεχνητή εικόνα εμπορικής δραστηριότητας.

Το μέγεθος αυτής της υπόθεσης καταδεικνύει τις σοβαρές επιπτώσεις που έχουν τέτοια δίκτυα. Επηρεάζουν τόσο τη φορολόγηση των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων όσο και την ορθή απόδοση του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) στο κράτος, δημιουργώντας σημαντικές απώλειες για τα δημόσια έσοδα.

Δίκτυα με αχυρανθρώπους και συσσωρευμένα χρέη

Στο ίδιο πλαίσιο των εκτεταμένων ελέγχων εντάσσονται και υποθέσεις που αφορούν εκατοντάδες εταιρείες, στις οποίες οι αρχές εντόπισαν τη συστηματική χρήση αχυρανθρώπων. Οι εταιρείες αυτές είχαν συσσωρευμένες οφειλές που ανέρχονταν σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, δημιουργώντας ένα περίπλοκο πλέγμα οικονομικής απάτης.

Σε μία συγκεκριμένη περίπτωση, το δίκτυο που ερευνήθηκε φέρεται να περιλάμβανε 380 επιχειρήσεις, οι οποίες είχαν συσσωρεύσει χρέη που έφταναν το ποσό των 43 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό αναδεικνύει την οργανωμένη φύση των δραστηριοτήτων και την προσπάθεια αποφυγής των φορολογικών υποχρεώσεων μέσω παρένθετων προσώπων.

Επιχειρήσεις «Supercars» και λαθρεμπόριο καυσίμων

Οι έρευνες της ΑΑΔΕ δεν περιορίζονται μόνο στα τιμολόγια και στις λογιστικές εγγραφές, αλλά επεκτείνονται και σε άλλες μορφές παραβατικότητας. Στο πλαίσιο της επιχείρησης με την ονομασία «Supercars», δεσμεύτηκαν 229 πολυτελή αυτοκίνητα τα οποία έφεραν ξένες πινακίδες κυκλοφορίας.

Η δέσμευση των οχημάτων έγινε στο πλαίσιο ελέγχων για πιθανές φορολογικές και τελωνειακές παραβάσεις, δείχνοντας την πολυδιάστατη προσέγγιση της Αρχής. Παράλληλα, σε μια άλλη μεγάλη επιχείρηση που είχε ως αντικείμενο το λαθρεμπόριο καυσίμων, οι αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση 15 βυτιοφόρων οχημάτων και 293.000 λίτρων υγραερίου. Η υπόθεση αυτή αφορά μια οργανωμένη δραστηριότητα, με τις φορολογικές απώλειες να αποτελούν βασικό αντικείμενο της ενδελεχούς έρευνας.

Η επιχείρηση «Χάρτινος Δράκος»

Επιπλέον, η ΑΑΔΕ πραγματοποίησε την επιχείρηση «Χάρτινος Δράκος», η οποία είχε ως στόχο την αποκάλυψη ενός κυκλώματος που φέρεται να χρησιμοποιούσε πειραγμένες ταμειακές μηχανές. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιούνταν για την απόκρυψη εσόδων και τη συστηματική φοροδιαφυγή, πλήττοντας τα δημόσια έσοδα.

Οι έλεγκοι της ΑΑΔΕ σε όλες αυτές τις υποθέσεις συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, με στόχο την πλήρη διαλεύκανση όλων των πτυχών των οργανωμένων κυκλωμάτων φοροδιαφυγής και την απόδοση ευθυνών.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis