Προσωρινοί πίνακες κατάταξης για 75 θέσεις σε βρεφονηπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ

Σήμερα, 3 Νοεμβρίου 2026, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) προχώρησε στην ανάρτηση των προσωρινών πινάκων κατάταξης για τους υποψηφίους που υπέβαλαν αιτήσεις πρόσληψης. Οι προσλήψεις αφορούν προσωπικό με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, το οποίο θα απασχοληθεί στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς (ΒΝΣ) της ΔΥΠΑ. Συνολικά, πρόκειται για 75 θέσεις που θα καλύψουν εποχικές ή παροδικές ανάγκες για το σχολικό έτος 2026-2027, σύμφωνα με την ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2026.

Ανάρτηση πινάκων και σκοπός των προσλήψεων

Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση για την πρόσληψη προσωπικού στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της ΔΥΠΑ, αναρτήθηκαν στον επίσημο ιστότοπο της υπηρεσίας την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026. Η ανάρτηση αυτή σηματοδοτεί ένα σημαντικό στάδιο στη διαδικασία επιλογής προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, το οποίο θα στελεχώσει τις δομές της ΔΥΠΑ.

Οι συγκεκριμένες προσλήψεις, συνολικού αριθμού 75 θέσεων, έχουν ως κύριο σκοπό την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών που προκύπτουν στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της ΔΥΠΑ για το προσεχές σχολικό έτος 2026-2027. Η διαδικασία διεξάγεται με βάση την ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2026 της ΔΥΠΑ, η οποία καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την επιλογή των υποψηφίων.

Διαδικασία και προθεσμία υποβολής ενστάσεων

Μετά την δημοσιοποίηση των προσωρινών πινάκων κατάταξης, οι υποψήφιοι που επιθυμούν να αμφισβητήσουν τα αποτελέσματα έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν ενστάσεις. Η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των ενστάσεων ξεκινά την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου και θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026. Αυτή η περίοδος δέκα ημερών δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να εξετάσουν προσεκτικά τους πίνακες και να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες.

Οι ενστάσεις πρέπει να υποβληθούν αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ειδική διεύθυνση prosl.enstasi@asep.gr, η οποία έχει οριστεί από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) για αυτόν τον σκοπό. Για να είναι δεκτή και να εξεταστεί από την αρμόδια αρχή, κάθε ένσταση είναι απαραίτητο να συνοδεύεται από το αποδεικτικό καταβολής του προβλεπόμενου παραβόλου.

Το παράβολο των 50 ευρώ και οι τρόποι καταβολής

Το κόστος για την υποβολή κάθε ένστασης έχει οριστεί στα 50 ευρώ. Το παράβολο αυτό αποτελεί προϋπόθεση για την εξέταση της ένστασης και μπορεί να εκδοθεί με δύο διαφορετικούς τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι μέσω της εφαρμογής e-Παράβολο, στην οποία οι υποψήφιοι παραπέμπονται μέσω του επίσημου ιστότοπου του ΑΣΕΠ, στη διεύθυνση www.asep.gr. Ο δεύτερος τρόπος είναι η έκδοση του παραβόλου απευθείας από οποιαδήποτε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) της χώρας.

Είναι κρίσιμο για τους υποψηφίους να αναγράψουν στην ένστασή τους τον κωδικό ή τον αριθμό του παραβόλου, καθώς και να έχουν καταβάλει το αντίτιμό του έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων, δηλαδή έως την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026. Σε περίπτωση που μια υποβληθείσα ένσταση κριθεί βάσιμη και γίνει δεκτή από το ΑΣΕΠ, το ποσό των 50 ευρώ που έχει καταβληθεί για το παράβολο επιστρέφεται στον ενιστάμενο υποψήφιο.

Διάρκεια συμβάσεων και κατανομή θέσεων

Οι 75 θέσεις εργασίας που προκηρύχθηκαν αφορούν προσωπικό με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Η διάρκεια αυτών των συμβάσεων είναι συγκεκριμένη, ξεκινώντας από την ημερομηνία υπογραφής της εκάστοτε σύμβασης και εκτεινόμενη έως τις 31 Ιουλίου 2027. Αυτή η χρονική περίοδος καλύπτει τις λειτουργικές ανάγκες των Βρεφονηπιακών Σταθμών της ΔΥΠΑ για το σύνολο σχεδόν του σχολικού έτους 2026-2027.

Η κατανομή των 75 αυτών θέσεων, οι οποίες θα στελεχώσουν τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, γίνεται με βάση τις ανάγκες που έχουν προσδιοριστεί στην ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2026 της ΔΥΠΑ. Η διαδικασία αυτή στοχεύει στην ομαλή λειτουργία των σταθμών και στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών φροντίδας και εκπαίδευσης στα παιδιά, ενισχύοντας το υπάρχον προσωπικό με νέες προσλήψεις για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Με πληροφορίες από: Newsit