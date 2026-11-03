Ολοκληρώθηκε το 9ο Athens Investment Forum με έμφαση σε επενδύσεις και ανάπτυξη

Με την ανάδειξη της κρίσιμης σημασίας των επενδύσεων για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και της χρηματοδότησης ως κινητήριας δύναμης για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 9ου Athens Investment Forum. Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026. Συνδιοργανωτές του φόρουμ ήταν η Vertical Solutions και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Το 9ο Athens Investment Forum: Στόχοι και θεματικές

Το φόρουμ αποτέλεσε μια σημαντική προσθήκη στον δημόσιο διάλογο, φέρνοντας στο προσκήνιο μια σειρά από καίριες παρεμβάσεις που αφορούν κρίσιμα ζητήματα της ελληνικής οικονομίας. Οι συζητήσεις κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, ξεκινώντας από τις επενδύσεις και τις υποδομές, και φτάνοντας μέχρι τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε επίσης στην επόμενη ημέρα μετά την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, αναζητώντας τρόπους για τη διασφάλιση βιώσιμης ανάπτυξης. Η κεντρική ιδέα που διαπέρασε όλες τις ενότητες ήταν η ανάγκη για παραγωγικότητα και ανάπτυξη με ένα ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα, εξασφαλίζοντας ότι η οικονομική πρόοδος θα μεταφράζεται σε απτά οφέλη για την κοινωνία.

Οι δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη

Ο κ. Παύλος Μαρινάκης, Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, επικεντρώθηκε στην άρρηκτη σύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης με τη βελτίωση των εισοδημάτων των πολιτών και τη δημιουργία νέων ευκαιριών. Υπογράμμισε την επιτακτική ανάγκη η χώρα να συνεχίσει την πορεία της προς τα εμπρός, αποφεύγοντας την επιστροφή σε πολιτικές που, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, έχουν αποτύχει στο παρελθόν.

Ο κ. Μαρινάκης άσκησε κριτική σε προηγούμενες πρακτικές, σημειώνοντας ότι «βαφτίστηκε κοινωνική πολιτική, η πολιτική με δανεικά». Αντιπαρέβαλε σε αυτή την προσέγγιση μια σύγχρονη κοινωνική πολιτική, η οποία αποτυπώνεται σε συγκεκριμένες πράξεις. Αυτές οι πράξεις περιλαμβάνουν επενδύσεις που έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την αύξηση των μισθών και τη διεύρυνση των ευκαιριών για όλους.

Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απηύθυνε κάλεσμα στις δυνάμεις της δημιουργίας και του σεβασμού του πολιτικού αντιπάλου, της επιχειρηματικής προσπάθειας και του φορολογουμένου. Τους κάλεσε να μην επιτρέψουν «σε εκείνους που έχουν μάθει να επενδύουν στο χάος, στη μη κανονικότητα, να ξανακερδίσουν αυτό το χαμένο χώρο και να μην τους επιτρέψουμε να ξαναδώσουν λάθος νόημα στις λέξεις». Η δήλωση αυτή τόνισε την ανάγκη για σταθερότητα και ορθολογισμό στην πολιτική και οικονομική ζωή του τόπου.

Ο ρόλος του τραπεζικού συστήματος και η συμβολή της Τράπεζας Πειραιώς

Τον καθοριστικό ρόλο του τραπεζικού συστήματος στη χρηματοδότηση των επενδύσεων ανέλυσε ο κ. Βασίλης Κουτεντάκης, Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, Retail Banking & Δίκτυα Διανομής και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Ο κ. Κουτεντάκης παρουσίασε συγκεκριμένα στοιχεία για τη συμβολή της τράπεζας στην αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε, η Τράπεζα Πειραιώς έχει υπογράψει συνολικά 250 συμβάσεις μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Ο συνολικός προϋπολογισμός αυτών των συμβάσεων ανέρχεται στα 10,5 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ η τράπεζα έχει δεσμεύσει ποσό 2,7 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη χρηματοδότησή τους. Από το σύνολο των υπογεγραμμένων συμβάσεων, οι 130 αφορούν ειδικά μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αναδεικνύοντας τη στήριξη του τραπεζικού ιδρύματος προς τον συγκεκριμένο τομέα της οικονομίας.

Στο πεδίο της τεχνολογίας, ο κ. Κουτεντάκης επισήμανε την πρόοδο που έχει σημειώσει η Ελλάδα στον τομέα του embedded finance. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις συνεχείς επενδύσεις της Τράπεζας Πειραιώς σε ψηφιακές λύσεις, οι οποίες έχουν ως στόχο να διευκολύνουν την καθημερινή τραπεζική εμπειρία των πελατών και να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Με πληροφορίες από: Topontiki