Η εθνική πρωτοβουλία μείωσης τιμών συνεχίζεται με 994 προϊόντα το δίμηνο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου

Η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών στα προϊόντα των σούπερ μάρκετ συνεχίζεται για ακόμα δύο μήνες, καλύπτοντας το δίμηνο Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου του 2026. Σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα δηλωμένες συμμετοχές από προμηθευτές και επιχειρήσεις, η πρωτοβουλία περιλαμβάνει 994 κωδικούς προϊόντων, οι οποίοι παρουσιάζουν μέση μείωση της βασικής τιμής ραφιού κατά 7,1%. Η ενέργεια αυτή έρχεται σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από δύσκολες οικονομικές συνθήκες και σημαντικές προκλήσεις τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τα νοικοκυριά.

Η συνέχιση της πρωτοβουλίας και η διάρκειά της

Η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, η οποία ξεκίνησε αρχικά τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, επεκτείνεται τώρα για το δίμηνο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου του 2026. Αυτή η δεύτερη φάση της πρωτοβουλίας αποσκοπεί στη διατήρηση των μειωμένων τιμών για τους καταναλωτές, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι πιέσεις της αγοράς.

Η απόφαση για τη συνέχιση της πρωτοβουλίας ελήφθη εν μέσω μιας ιδιαίτερα δύσκολης οικονομικής συγκυρίας, κατά την οποία τόσο οι επιχειρήσεις όσο και τα νοικοκυριά βρίσκονται αντιμέτωπα με σημαντικές προκλήσεις. Η πρωτοβουλία παραμένει ανοιχτή σε νέες συμμετοχές, με τις αρμόδιες αρχές να συνεχίζουν τις επαφές με προμηθευτές και αλυσίδες σούπερ μάρκετ για την προσθήκη περισσότερων προϊόντων στις λίστες.

Αναλυτικά οι μειώσεις τιμών ανά κατηγορία προϊόντων

Συνολικά, οι δηλωμένες συμμετοχές αφορούν 994 κωδικούς προϊόντων, με τη μεσοσταθμική μείωση τιμής να ανέρχεται στο 7,1% επί της βασικής τιμής ραφιού. Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς έχει αναλύσει τα προϊόντα που εντάσσονται στην πρωτοβουλία, κατηγοριοποιώντας τα με βάση τον τύπο τους και το ποσοστό μείωσης.

Ειδικότερα, από τους 994 κωδικούς, οι 628 είναι επώνυμα προϊόντα, για τα οποία έχει δηλωθεί μείωση τιμής της τάξης του 6,7%. Επιπλέον, 307 κωδικοί αφορούν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, όπου η μείωση τιμής είναι μεγαλύτερη, φτάνοντας το 8%. Τέλος, 59 κωδικοί ανήκουν στην κατηγορία των προϊόντων κρέατος, με το ποσοστό μείωσης της τιμής τους να διαμορφώνεται στο 7,3%.

Ο ρόλος των αρχών και η δημοσίευση των λιστών

Οι λίστες της Β΄ φάσης της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών, που περιλαμβάνουν τους 994 κωδικούς προϊόντων, δημοσιεύθηκαν από το υπουργείο Ανάπτυξης. Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή είναι αυτή που έδωσε την αναλυτική λίστα με τα προϊόντα που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία και παρακολουθεί την εξέλιξή της.

Η Αρχή συνεχίζει τις επαφές με προμηθευτές και αλυσίδες σούπερ μάρκετ, με στόχο τη διεύρυνση της λίστας και την προσθήκη ακόμα περισσότερων προϊόντων. Αυτό δείχνει μια δυναμική προσέγγιση για την ενίσχυση του οφέλους για τους καταναλωτές.

Εθελοντική συμμετοχή και επιπλέον οφέλη για τους καταναλωτές

Η συμμετοχή των επιχειρήσεων στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών είναι εθελοντική. Κάθε επιχείρηση έχει την αυτονομία να επιλέγει τα προϊόντα που θα εντάξει στην πρωτοβουλία, καθώς και να καθορίζει το ύψος των μειώσεων που θα εφαρμόσει. Αυτή η ευελιξία επιτρέπει στις επιχειρήσεις να προσαρμόζονται στις δικές τους δυνατότητες και στρατηγικές.

Ένα σημαντικό στοιχείο της πρωτοβουλίας είναι ότι πάνω στην ήδη μειωμένη βασική τιμή των προϊόντων μπορούν να εφαρμόζονται επιπλέον προσφορές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του συνολικού οφέλους για τον καταναλωτή, προσφέροντας ακόμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση στα καθημερινά του ψώνια.

Πώς ενημερώνονται οι καταναλωτές

Για την εύκολη πρόσβαση των καταναλωτών στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία, έχει δημιουργηθεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα posokanei.gov.gr. Οι συμμετέχοντες κωδικοί προϊόντων θα είναι διαθέσιμοι στην πλατφόρμα από τις 4 Νοεμβρίου 2026.

Μέσω της πλατφόρμας, οι καταναλωτές θα μπορούν να εντοπίζουν εύκολα τα προϊόντα με τις μειωμένες τιμές και να ενημερώνονται αναλυτικά για αυτές. Αυτό ενισχύει τη διαφάνεια και παρέχει ένα χρήσιμο εργαλείο στους πολίτες για να κάνουν πιο συνειδητές επιλογές αγορών.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos