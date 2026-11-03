Το ΥΠΑΝ δημιουργεί ενιαίο κέντρο ενημέρωσης για τις κρατικές ενισχύσεις

Το Υπουργείο Ανάπτυξης (ΥΠΑΝ) προχωρά στη συγκρότηση ενός νέου, ενιαίου κέντρου ενημέρωσης, το οποίο θα αφορά όλες τις κρατικές ενισχύσεις. Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι η παροχή ολοκληρωμένης πληροφόρησης και η απλοποίηση των διαδικασιών για τις επιχειρήσεις και τους επενδυτές. Τις σχετικές ανακοινώσεις έκανε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στην ΕΡΤ.

Ενιαίο κέντρο και απλοποίηση διαδικασιών

Μέσω του νέου ενιαίου κέντρου, οι επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε ψηφιακή πληροφόρηση. Αυτή η πληροφόρηση θα καλύπτει όλα τα διαθέσιμα πλαίσια στήριξης, τις προκηρύξεις που αφορούν τις ενισχύσεις, καθώς και τις προϋποθέσεις συμμετοχής. Με αυτόν τον τρόπο, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα γνωρίζουν ποιες δυνατότητες μπορούν να αξιοποιήσουν για την ανάπτυξή τους.

Παράλληλα με τη δημιουργία του κέντρου, ο υπουργός Ανάπτυξης σημείωσε ότι το Υπουργείο ετοιμάζει ένα νέο νομοσχέδιο. Το νομοσχέδιο αυτό έχει ως στόχους την επιτάχυνση των διαδικασιών του Αναπτυξιακού Νόμου και τη σημαντική μείωση της γραφειοκρατίας, προς όφελος των επιχειρήσεων.

Νέα καθεστώτα στον αναπτυξιακό νόμο

Στο πλαίσιο της στήριξης της επιχειρηματικότητας, ο κύριος Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους θα προκηρυχθούν τρία νέα καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου. Το συνολικό ύψος αυτών των καθεστώτων ανέρχεται στα 450 εκατομμύρια ευρώ. Τα συγκεκριμένα κονδύλια θα διατεθούν αποκλειστικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την πραγματοποίηση νέων παραγωγικών επενδύσεων. Μέσω αυτών των επενδύσεων, επιδιώκεται η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, συμβάλλοντας έτσι στην οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση.

Ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων

Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης στην ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων από επενδυτικά σχέδια παλαιότερων Αναπτυξιακών Νόμων, τα οποία δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ. Μέχρι σήμερα, έχουν επιστρέψει στα δημόσια ταμεία το ποσό των 150 εκατομμυρίων ευρώ από αυτές τις ενισχύσεις. Αυτή η διαδικασία αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας για την ορθή διαχείριση των πόρων.

Σύμφωνα με τον κύριο Θεοδωρικάκο, περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ είχαν διατεθεί τα προηγούμενα είκοσι χρόνια για επενδυτικά σχέδια που δεν είχαν ολοκληρωθεί. Για τον λόγο αυτό, οι έλεγχοι για την ανάκτηση των ενισχύσεων συνεχίζονται εντατικά. Στόχος είναι τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων να επιστρέψουν στο κράτος και να αξιοποιηθούν με διαφάνεια για πραγματικές και παραγωγικές επενδύσεις, διασφαλίζοντας την αποτελεσματική χρήση του δημόσιου χρήματος.

Μέτρα για την ακρίβεια και το ενεργειακό κόστος

Σε ό,τι αφορά την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, ο υπουργός Ανάπτυξης υπογράμμισε ότι αυτή συνεχίζεται έως το τέλος του τρέχοντος έτους. Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει περίπου 1.000 κωδικούς προϊόντων με μειωμένες τιμές. Πρόκειται για βασικά προϊόντα, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και τρόφιμα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του τραπεζιού κάθε ελληνικού νοικοκυριού.

Αναφερόμενος στο ενεργειακό κόστος, ο κύριος Θεοδωρικάκος επισήμανε ότι οι αυξήσεις επιβαρύνουν σημαντικά τόσο τα νοικοκυριά όσο και τις επιχειρήσεις. Παράλληλα, άσκησε κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τον τρόπο αντιμετώπισης του ζητήματος, τονίζοντας την ανάγκη για αποτελεσματικότερες παρεμβάσεις. Οι παρεμβάσεις αυτές κρίνονται απαραίτητες για τη στήριξη των πολιτών απέναντι στις συνεχιζόμενες οικονομικές πιέσεις που προκαλούνται από το αυξημένο ενεργειακό κόστος.

Εκτιμήσεις για τις εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες

Τέλος, ο υπουργός Ανάπτυξης προέβη σε εκτιμήσεις σχετικά με τις επερχόμενες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με τον κύριο Θεοδωρικάκο, δεν αναμένονται σοβαρές μεταβολές στην αμερικανική πολιτική, ανεξάρτητα από το εκλογικό αποτέλεσμα. Η εκτίμηση αυτή βασίζεται στην άποψη ότι οι στρατηγικές επιλογές μιας υπερδύναμης δεν αλλάζουν εύκολα, ακόμη και μετά από μια εκλογική αναμέτρηση.

Με πληροφορίες από: Newsit