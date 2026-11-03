Μειώνεται ο ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου στο 13% από το 2027

Τη μείωση του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) στα προϊόντα περιόδου, από το τρέχον ποσοστό του 24% στο 13%, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η συγκεκριμένη απόφαση, η οποία θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2027, γνωστοποιήθηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης του πρωθυπουργού στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha, σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή στη φορολογική πολιτική.

Η αιτιολόγηση της απόφασης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε τη μείωση του ΦΠΑ ως μια «κίνηση κοινωνικής και φυλετικής δικαιοσύνης». Επισήμανε ότι μέχρι σήμερα υπήρχε μια σαφής στρέβλωση στη φορολόγηση των εν λόγω προϊόντων, καθώς αυτά επιβαρύνονταν με έναν ιδιαίτερα υψηλό συντελεστή ΦΠΑ 24%, κάτι που θεωρήθηκε αδικαιολόγητο.

Στο πλαίσιο της αιτιολόγησης της απόφασης, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πραγματικότητα ότι υπάρχουν κορίτσια τα οποία δεν διαθέτουν την απαραίτητη οικονομική δυνατότητα για να προμηθευτούν τα προϊόντα περιόδου. Υπογράμμισε την επιτακτική ανάγκη αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος, το οποίο έχει άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα και την αξιοπρέπεια ενός σημαντικού μέρους του γυναικείου πληθυσμού.

Προγράμματα δωρεάν παροχής σε σχολεία

Παράλληλα με την ανακοίνωση για τη μείωση του ΦΠΑ, ο πρωθυπουργός αποκάλυψε ότι έχει ήδη ζητήσει να εξεταστεί η δημιουργία και υλοποίηση προγραμμάτων για τη δωρεάν παροχή προϊόντων περιόδου σε σχολικές μονάδες. Η προτεραιότητα στην εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων θα δοθεί σε περιοχές όπου έχουν εντοπιστεί οι μεγαλύτερες ανάγκες, με στόχο την υποστήριξη των μαθητριών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.

Γενικότερη φορολογική πολιτική

Αναφερόμενος στη γενικότερη φορολογική πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σημαντικές μειώσεις φόρων σε διάφορους τομείς. Εξέφρασε την ξεκάθαρη επιθυμία της κυβέρνησης να συνεχίσει στην ίδια κατεύθυνση, με στόχο την περαιτέρω ελάφρυνση των φορολογικών βαρών για τους πολίτες.

Ωστόσο, ο πρωθυπουργός διευκρίνισε ότι τυχόν μεγαλύτερες μειώσεις στον ΦΠΑ, πέραν των ήδη ανακοινωθέντων ή των υπό εξέταση μέτρων, θα μπορούσαν να δημιουργήσουν σοβαρά δημοσιονομικά κενά. Αυτή η δήλωση υποδηλώνει μια προσεκτική και ισορροπημένη προσέγγιση στις φορολογικές παρεμβάσεις, με γνώμονα τη διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας της χώρας.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr