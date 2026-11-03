Στρατηγική συνεργασία Public και Enerwave με νέα shop in shop και πλάνο επέκτασης

Μια νέα στρατηγική συνεργασία εγκαινιάζουν τα Public και η Enerwave, με τη δημιουργία Enerwave Shop in Shop (SiS) σε επιλεγμένα καταστήματα Public και «Public + home». Η αρχική φάση της συνεργασίας περιλαμβάνει τέσσερα σημεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ προβλέπεται ένα πλάνο περαιτέρω επέκτασης του δικτύου έως το τέλος του 2027. Η κίνηση αυτή έχει ως στόχο να συνδυάσει το εκτεταμένο δίκτυο και την ολοκληρωμένη εμπειρία αγορών που προσφέρουν τα Public με την εξειδίκευση της Enerwave στον τομέα της ενέργειας.

Η νέα συνεργασία και οι στόχοι της

Για τα Public, η συνεργασία αυτή αποτελεί μια σημαντική διεύρυνση του οικοσυστήματος προϊόντων και υπηρεσιών τους. Προσθέτοντας λύσεις ενέργειας στις ήδη υπάρχουσες επιλογές, τα Public στοχεύουν στην κάλυψη των αναγκών του σύγχρονου νοικοκυριού. Από την πλευρά της Enerwave, η συνεργασία δημιουργεί ένα επιπλέον κανάλι φυσικής παρουσίας και εξυπηρέτησης, ενισχύοντας έτσι την πρόσβαση του κοινού στις υπηρεσίες της.

Οι επισκέπτες των καταστημάτων Public επωφελούνται από αυτή τη συνεργασία, καθώς τους προσφέρεται εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες ενέργειας μέσα σε έναν ήδη αγαπημένο προορισμό αγορών. Αυτό διευκολύνει την κάλυψη περισσότερων αναγκών του νοικοκυριού τους με μία μόνο επίσκεψη, προσφέροντας μια πιο ολοκληρωμένη εμπειρία.

Υπηρεσίες και σημεία εξυπηρέτησης

Στα νέα Enerwave Shop in Shop, οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν αναλυτικά για διάφορα προγράμματα ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Επιπλέον, μπορούν να εξυπηρετηθούν για μια σειρά από θέματα, όπως η πραγματοποίηση νέας σύνδεσης, η αλλαγή παρόχου, η αλλαγή προγράμματος, καθώς και για ζητήματα που αφορούν τους λογαριασμούς τους και τις πληρωμές.

Τα τέσσερα αρχικά σημεία όπου λειτουργούν τα Enerwave Shop in Shop βρίσκονται σε κεντρικές τοποθεσίες: στο «Public + home» στη Συγγρού, στο Public Cosmos Mall στη Θεσσαλονίκη, στο Public The Mall Athens και στο «Public + home» στα Πατήσια. Όλα τα SiS λειτουργούν σύμφωνα με το ωράριο του εκάστοτε καταστήματος Public, προσφέροντας ευελιξία και διευκολύνοντας την πρόσβαση στις υπηρεσίες της Enerwave.

Πλάνο επέκτασης και γεωγραφική κάλυψη

Το πλάνο ανάπτυξης των Shop in Shop προβλέπει τη δημιουργία νέων σημείων σε όλη την Ελλάδα. Η επέκταση αυτή θα συνεχιστεί έως το τέλος του 2027, με στόχο τη σταδιακή διεύρυνση της γεωγραφικής κάλυψης της συνεργασίας. Αυτό σημαίνει ότι περισσότεροι καταναλωτές σε διαφορετικές περιοχές θα έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες ενέργειας που προσφέρει η Enerwave μέσω του δικτύου των Public.

Προσφορές για τους καταναλωτές

Οι επισκέπτες που επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες της Enerwave μέσω των Shop in Shop που βρίσκονται στα καταστήματα Public μπορούν να επωφεληθούν από ειδικές προσφορές. Συγκεκριμένα, έχουν τη δυνατότητα να λάβουν Δωροεπιταγή Public αξίας έως και €120, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αγορές αξίας €149 και άνω.

Οι δωροεπιταγές διατίθενται σε δύο διαφορετικές αξίες, ανάλογα με την υπηρεσία που επιλέγει ο πελάτης. Πιο αναλυτικά, προσφέρεται Public Δωροεπιταγή αξίας €80 για κάθε νέα σύνδεση ρεύματος, ενώ η αξία της δωροεπιταγής ανέρχεται στα €120 για όσους επιλέξουν συνδυασμό νέας σύνδεσης ρεύματος και αερίου. Οι δωροκάρτες παραδίδονται στον πελάτη από την Enerwave αμέσως μετά την υποβολή της αίτησής του, επιτρέποντας την άμεση χρήση τους.

Δηλώσεις από τα Public

Ο Δημήτρης Δεστές, Chief Commercial Officer των Public, προέβη σε δηλώσεις σχετικά με τη νέα αυτή συνεργασία. Όπως τόνισε, «Η στρατηγική συνεργασία με την Enerwave είναι ιδιαίτερα σημαντική για τα Public, καθώς δίνει στους καταναλωτές τη δυνατότητα να καλύπτουν το σύνολο των αναγκών του σπιτιού τους σε έναν προορισμό: από τις συσκευές που χρησιμοποιούν καθημερινά μέχρι την ενέργεια που τις τροφοδοτεί».

Ο κ. Δεστές συμπλήρωσε πως «Αυτό είναι το οικοσύστημα που χτίζουμε, με προϊόντα και υπηρεσίες που συνδέονται μεταξύ τους και κάνουν την καθημερινότητα των πελατών μας πιο εύκολη και ολοκληρωμένη. Με τα πρώτα τέσσερα Shop in Shop και το πλάνο επέκτασης που ακολουθεί, δημιουργούμε μια συνεργασία με προοπτική και πρακτικό όφελος για τα νοικοκυριά».

Με πληροφορίες από: Topontiki