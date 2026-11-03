Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενέκρινε την εξαγορά της EL-PACK από την Dunapack Packaging Ελλάς

Την ομόφωνη έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού έλαβε η απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου της EL-PACK από την Dunapack Packaging Ελλάς. Η εξέλιξη αυτή αφορά την παραγωγική αλυσίδα της χάρτινης συσκευασίας και επιτρέπει στη συναλλαγή να προχωρήσει από την πλευρά του ελέγχου συγκεντρώσεων, σηματοδοτώντας νέα δεδομένα στην εγχώρια αγορά.

Η απόφαση της Αρχής, η οποία ελήφθη ομόφωνα στις 30 Οκτωβρίου και δημοσιοποιήθηκε στις 2 Νοεμβρίου, κρίνει τη συγκέντρωση συμβατή με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού. Η Επιτροπή εξέτασε τη συναλλαγή λαμβάνοντας υπόψη τα μερίδια των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων, καθώς και τις γενικότερες συνθήκες ανταγωνισμού στις σχετικές αγορές, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι δεν διαπιστώθηκαν σοβαρές αμφιβολίες.

Η ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού προχώρησε σε ομόφωνη έγκριση της εξαγοράς, μετά από ενδελεχή εξέταση των δεδομένων. Η απόφαση αυτή, που ελήφθη στις 30 Οκτωβρίου, δημοσιοποιήθηκε επίσημα στις 2 Νοεμβρίου, καθιστώντας πλέον δυνατή την υλοποίηση της επιχειρηματικής κίνησης.

Βασικό κριτήριο για την έγκριση αποτέλεσε η αξιολόγηση των μεριδίων αγοράς των δύο εμπλεκόμενων εταιρειών, της Dunapack Packaging Ελλάς και της EL-PACK, καθώς και η συνολική κατάσταση του ανταγωνισμού στον κλάδο της χάρτινης συσκευασίας. Η Αρχή κατέληξε ότι η συγκεκριμένη συγκέντρωση δεν δημιουργεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη συμβατότητά της με τις απαιτήσεις που διέπουν την εύρυθμη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά.

Το αντικείμενο της εξέτασης και η κάθετη σύνδεση

Το αντικείμενο της εξέτασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού εκτάθηκε σε τρία διαδοχικά στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. Συγκεκριμένα, εξετάστηκε η παραγωγή και εμπορία χάρτου που προορίζεται για χαρτοκιβώτια, το κυματοειδές χαρτόνι, καθώς και τα τελικά χαρτοκιβώτια που κατασκευάζονται από αυτό το υλικό.

Οι εν λόγω αγορές χαρακτηρίζονται από κάθετη σύνδεση, καθώς το προϊόν που προκύπτει από το ένα στάδιο αποτελεί την πρώτη ύλη ή το ενδιάμεσο προϊόν για την παραγωγή του επόμενου. Αυτή η κάθετη διασύνδεση καθιστά αναγκαία την αξιολόγηση της συναλλαγής σε όλα τα επίπεδα, καλύπτοντας τις σχέσεις προμήθειας πρώτων υλών και ενδιάμεσων προϊόντων, καθώς και τις δυνατότητες πρόσβασης των επιχειρήσεων σε διαφορετικά σημεία της παραγωγικής αλυσίδας. Η συγκεκριμένη συγκέντρωση έλαβε έγκριση μετά την εξέταση αυτών των αγορών από την Επιτροπή.

Επιχειρηματική αποτίμηση και απουσία οικονομικών στοιχείων

Παρά την έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η επιχειρηματική αποτίμηση της εξαγοράς παραμένει προς το παρόν ανοιχτή. Στην ανακοίνωση της έγκρισης δεν δημοσιοποιούνται βασικά οικονομικά στοιχεία που θα επέτρεπαν μια πληρέστερη εικόνα της συναλλαγής.

Ειδικότερα, δεν έχουν ανακοινωθεί το τίμημα της εξαγοράς, οι οικονομικές επιδόσεις της εξαγοραζόμενης εταιρείας, της EL-PACK, ούτε συγκεκριμένοι στόχοι για την επόμενη περίοδο. Επιπλέον, δεν έχει παρουσιαστεί κάποιο επενδυτικό πρόγραμμα που να παρέχει ασφαλή συμπεράσματα για πιθανές αλλαγές στην παραγωγική δυναμικότητα των εμπλεκόμενων μερών. Η απόφαση της Επιτροπής τεκμηριώνει την έγκριση από την αρμόδια Αρχή, εστιάζοντας στον ανταγωνισμό, ενώ η οικονομική απόδοση της συναλλαγής θα κριθεί από τις επιλογές που θα ακολουθήσουν.

Οι προσδοκίες για την αγορά συσκευασίας

Για την ευρύτερη αγορά της χάρτινης συσκευασίας, το επόμενο ενδιαφέρον εστιάζεται στον τρόπο με τον οποίο η EL-PACK θα ενταχθεί στον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Dunapack. Οι αποφάσεις που θα ληφθούν σχετικά με την παραγωγή, την εμπορική πολιτική και τις επενδύσεις θα αποτελέσουν τους δείκτες για την πρακτική σημασία της αλλαγής ελέγχου.

Πιθανές συνέργειες στην προμήθεια υλικών, στην παραγωγή και στην εξυπηρέτηση πελατών αποτελούν πεδία προς αξιολόγηση, χωρίς ωστόσο να έχουν ποσοτικοποιηθεί στα δημοσιοποιημένα στοιχεία. Η έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού αποτελεί ένα συγκεκριμένο και σημαντικό βήμα στην πορεία της συναλλαγής. Μια πληρέστερη εικόνα για το οικονομικό της αποτύπωμα και τις επιπτώσεις της στην αγορά αναμένεται να προκύψει όταν παρουσιαστούν οι όροι και το επιχειρησιακό σχέδιο που θα συνοδεύσουν τη νέα εταιρική σχέση.

Με πληροφορίες από: Topontiki