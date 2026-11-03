Ο φορολογικός κυκεώνας του Νοεμβρίου και το ρήγμα στο κοινωνικό συμβόλαιο

Ο Νοέμβριος ξεκίνησε με έναν «λαβύρινθο» φορολογικών και λοιπών υποχρεώσεων, καθώς σχεδόν τριάντα καταληκτικές ημερομηνίες έληγαν με το «καλημέρα» του μήνα, επιβαρύνοντας νοικοκυριά, επαγγελματίες και επιχειρήσεις εν μέσω ακρίβειας. Την ίδια στιγμή, ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για το δημογραφικό ζήτημα, τονίζοντας ότι οι επιπτώσεις του μπορεί να γίνουν μη αναστρέψιμες, απειλώντας το ευρωπαϊκό κοινωνικό κράτος.

Ο «λαβύρινθος» των φορολογικών υποχρεώσεων

Ο Νοέμβριος αναδεικνύεται για ακόμη μία φορά σε μήνα υψηλών φορολογικών απαιτήσεων, με σχεδόν τριάντα υποχρεώσεις να πρέπει να διευθετηθούν από την αρχή του. Αυτό το σύνθετο πλέγμα προθεσμιών δημιουργεί έναν πραγματικό λαβύρινθο για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, προσθέτοντας επιπλέον «σκοτούρα» στην ήδη επιβαρυμένη καθημερινότητα λόγω της ακρίβειας. Μεταξύ των υποχρεώσεων περιλαμβάνονται παρακρατούμενοι φόροι, δηλώσεις μισθώσεων και το Ψηφιακό Τέλος Συναλλαγής, καθώς και μια σειρά άλλων εκκρεμοτήτων.

Αρκετές από αυτές τις υποχρεώσεις είχαν μεταφερθεί για τις 2 Νοεμβρίου, καθώς η 31η Οκτωβρίου έπεσε Σάββατο, σηματοδοτώντας μόλις την αρχή ενός μήνα γεμάτου δεκάδες ακόμη καταληκτικές ημερομηνίες. Για τους φορολογουμένους και τους λογιστές, το κύριο μέλημα δεν είναι πλέον μόνο το ποιες πληρωμές πρέπει να γίνουν, αλλά και το ποιες προθεσμίες ισχύουν, για ποιους και πότε. Η πολυπλοκότητα του συστήματος είναι τέτοια που, όπως αποδεικνύεται, μπορεί να προκαλέσει σύγχυση ακόμη και στην ίδια τη διοίκηση των αρμόδιων υπηρεσιών.

Σύγχυση στις προθεσμίες του ΓΕΜΗ

Η πολυπλοκότητα του πλαισίου των υποχρεώσεων για τις επιχειρήσεις γίνεται ιδιαίτερα εμφανής μέσα από τα μηνύματα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις. Συγκεκριμένα, στις 30 Οκτωβρίου, εστάλη προειδοποίηση σε αρκετές επιχειρήσεις για αναστολή καταχώρισης πράξεων, με την αιτιολογία ότι δεν είχαν δημοσιεύσει τις οικονομικές τους καταστάσεις. Ωστόσο, η σχετική προθεσμία για την υποβολή τους δεν είχε ακόμη λήξει τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

Μετά την αρχική αυτή προειδοποίηση, ακολούθησε ένα διορθωτικό μήνυμα από το ΓΕΜΗ, το οποίο όμως επικαλέστηκε ως γενική καταληκτική ημερομηνία την 31η Οκτωβρίου. Στην πραγματικότητα, η προθεσμία για τις οικονομικές καταστάσεις δεν είναι ενιαία για όλες τις επιχειρήσεις, καθώς συνδέεται άμεσα με την ημερομηνία έγκρισης των καταστάσεων αυτών. Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει την ανάγκη οι επιχειρήσεις να κινούνται με απόλυτη ακρίβεια μέσα σε ένα πλαίσιο ημερομηνιών, εξαιρέσεων και διαδικασιών, τη στιγμή που ακόμη και οι ίδιες οι υπηρεσίες που είναι επιφορτισμένες με την εφαρμογή του δυσκολεύονται να το παρακολουθήσουν με συνέπεια.

Προειδοποίηση για το δημογραφικό από τον Φωκίωνα Καραβία

Στο 9ο Athens Investment Forum, ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας, απηύθυνε μια σοβαρή προειδοποίηση σχετικά με το δημογραφικό ζήτημα. Όπως τόνισε, αν δεν ληφθούν άμεσα και αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπισή του, οι επιπτώσεις θα γίνουν μη αναστρέψιμες, θέτοντας σε κίνδυνο την ίδια την ύπαρξη του ευρωπαϊκού κοινωνικού κράτους. Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την κρισιμότητα της κατάστασης και την ανάγκη για άμεση δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο κ. Καραβίας αναφέρθηκε στο μεταπολεμικό «κοινωνικό συμβόλαιο», το οποίο προέβλεπε ότι κάθε νέα γενιά θα αναλάμβανε το βάρος της χρηματοδότησης της προηγούμενης. Ωστόσο, αυτή η ισορροπία έχει αρχίσει να χάνεται δραματικά, κυρίως λόγω του συνδυασμού των λιγότερων γεννήσεων και της μεγαλύτερης διάρκειας ζωής των πολιτών. Αυτή η ανατροπή του ισοζυγίου δημιουργεί πιέσεις στα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας και συντάξεων, καθιστώντας το μοντέλο μη βιώσιμο χωρίς σημαντικές αλλαγές.

Οι επιπτώσεις στην Ευρώπη και οι προτάσεις

Οι αριθμοί επιβεβαιώνουν την ανησυχητική τάση που περιέγραψε ο κ. Καραβίας. Στις αρχές του αιώνα, οι πολίτες άνω των 65 ετών αποτελούσαν το 16% του συνολικού πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα, το ποσοστό αυτό έχει ανέλθει στο 22%, καταδεικνύοντας τη ραγδαία γήρανση του πληθυσμού και τις αυξανόμενες απαιτήσεις από τα κοινωνικά συστήματα. Η δημογραφική αυτή αλλαγή δημιουργεί ένα πρωτοφανές βάρος στις νεότερες γενιές και στους κρατικούς προϋπολογισμούς.

Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank ζήτησε την εφαρμογή δημοσιονομικής σύνεσης, ώστε οι νεότερες γενιές να μην κληρονομήσουν δυσβάσταχτα χρέη. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη για υψηλότερη παραγωγικότητα, που μεταφράζεται σε παραγωγή περισσότερου πλούτου από λιγότερους εργαζομένους. Ο κ. Καραβίας προειδοποίησε επίσης ότι η Ευρώπη θα βρεθεί αντιμέτωπη με την ανάγκη να λάβει δύσκολες αποφάσεις σχετικά με την ηλικία συνταξιοδότησης και τις παροχές, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του κοινωνικού κράτους στο μέλλον.

Με πληροφορίες από: Newsit