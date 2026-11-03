Το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα: Δέκατη ακριβότερη χώρα στην Ευρώπη το πρώτο εξάμηνο του 2026

Στα 29 λεπτά ανά κιλοβατώρα διαμορφώθηκε το μέσο κόστος στο ηλεκτρικό ρεύμα για τα νοικοκυριά στη χώρα μας κατά το α' εξάμηνο του 2026. Το ποσό αυτό περιλαμβάνει τόσο τα τέλη όσο και τους φόρους που επιβάλλονται. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat, η Ελλάδα βρέθηκε στη δέκατη θέση των ακριβότερων ευρωπαϊκών αγορών.

Το μέσο κόστος ηλεκτρικού ρεύματος

Το μέσο κόστος των 29 λεπτών ανά κιλοβατώρα για το ηλεκτρικό ρεύμα, όπως καταγράφηκε το πρώτο εξάμηνο του 2026, τοποθετεί την Ελλάδα ελαφρώς πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ο μέσος όρος στην Ευρώπη ανήλθε στα 28,3 λεπτά, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαμορφώθηκε στα 27,7 λεπτά.

Αυτή η σύγκριση, η οποία βασίζεται στα επίσημα στοιχεία που δημοσιεύει η Eurostat, αναδεικνύει τη θέση της Ελλάδας σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Οι τιμές αυτές λαμβάνουν υπόψη και την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών σε κάθε κράτος, προσφέροντας μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του πραγματικού κόστους.

Η θέση της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή κατάταξη

Στον σχετικό κατάλογο των ακριβότερων ευρωπαϊκών αγορών ηλεκτρικού ρεύματος, η Ελλάδα κατέλαβε τη δέκατη θέση. Η Ρουμανία αναδείχθηκε ως η ακριβότερη χώρα, με μέσο κόστος 46,8 λεπτά ανά κιλοβατώρα, ενώ τη δεύτερη θέση κατέλαβε η Πολωνία με 41,1 λεπτά.

Στον αντίποδα, οι φθηνότερες τιμές καταγράφηκαν στην Τουρκία, όπου το κόστος διαμορφώθηκε στα 13,4 λεπτά ανά κιλοβατώρα, και στη Μάλτα, με 13,7 λεπτά. Η κατάταξη αυτή αφορά το πρώτο εξάμηνο του 2026 και περιλαμβάνει όλες τις επιβαρύνσεις, όπως τέλη και φόρους.

Ετήσια σύγκριση και κόστος χωρίς φόρους

Σε ετήσια βάση, παρατηρήθηκε μια μικρή άνοδος της Ελλάδας στον σχετικό κατάλογο. Συγκεκριμένα, η χώρα μας ανέβηκε μία θέση σε σύγκριση με το α' εξάμηνο του 2025, υποδηλώνοντας μια διαφοροποίηση στην πορεία των τιμών.

Εάν εξαιρεθούν οι φόροι και τα τέλη από το συνολικό κόστος, η εικόνα αλλάζει. Για το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, η Ελλάδα βρέθηκε στην όγδοη θέση, με το καθαρό κόστος να ανέρχεται στα 27,3 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Ο πανευρωπαϊκός μέσος όρος, χωρίς φόρους, ήταν 24 λεπτά.

Η εικόνα στο φυσικό αέριο

Διαφορετική εικόνα παρουσιάζεται όσον αφορά το κόστος του φυσικού αερίου για τα νοικοκυριά. Κατά το πρώτο μισό του 2026, η Ελλάδα κατέγραψε μια μέση τιμή 9,3 λεπτών ανά κιλοβατώρα.

Ως αποτέλεσμα αυτής της τιμής, η χώρα μας κατατάχθηκε στην 18η θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. Η θέση αυτή είναι αρκετά χαμηλότερη από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος διαμορφώθηκε στα 10,7 λεπτά ανά κιλοβατώρα για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Το πλαίσιο της ενεργειακής κρίσης

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι όλοι οι παραπάνω δείκτες καλύπτουν μόνο ένα μέρος της φετινής ενεργειακής κρίσης. Η κρίση αυτή ξεκίνησε στις αρχές Μαρτίου, επηρεάζοντας τις τιμές της ενέργειας σε όλη την Ευρώπη.

Λόγω αυτού του γεγονότος, αναμένεται με μεγαλύτερο ενδιαφέρον η ανακοίνωση των ευρωπαϊκών τιμών που θα αφορούν το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Τότε, οι συνέπειες του ενεργειακού σοκ αναμένεται να συμπεριληφθούν πλήρως στα στοιχεία, προσφέροντας μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα των επιπτώσεων.

Με πληροφορίες από: Newsit