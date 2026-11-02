Η Νίκη Κεραμέως παρουσίασε νομοσχέδιο για την τεχνητή νοημοσύνη στην αγορά εργασίας

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, παρουσίασε σήμερα, 2 Νοεμβρίου 2026, τους κανόνες που εισάγει ένα νέο νομοσχέδιο για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας. Το νομοσχέδιο έχει ως κύριο στόχο την προστασία των εργαζομένων στις πλατφόρμες και την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αναφύονται από την έναρξη έως τη λύση της εργασιακής σχέσης. Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Υπουργικού Συμβουλίου που συνήλθε νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου.

Το περιεχόμενο του νέου νομοσχεδίου

Το νομοσχέδιο, με τίτλο «Κανόνες στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας – Προστασία εργαζομένων στις πλατφόρμες», βρέθηκε στην ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου. Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στην θέσπιση ενός πλαισίου που θα διασφαλίζει την ομαλή ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στον εργασιακό χώρο, εστιάζοντας στην προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης τόνισε ότι η τεχνητή νοημοσύνη και οι αλγόριθμοι μεταβάλλουν ριζικά τον τρόπο οργάνωσης της εργασίας. Αυτές οι αλλαγές δημιουργούν νέες συνθήκες και απαιτούν την προσαρμογή του νομικού πλαισίου για την προστασία των εργαζομένων.

Οι προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία

Κατά την παρουσίαση, η Νίκη Κεραμέως αναφέρθηκε στην αλγοριθμική διαχείριση και το «μαύρο κουτί», όρους που περιγράφουν τις νέες μεθόδους οργάνωσης και ελέγχου της εργασίας μέσω της τεχνολογίας. Επισήμανε τους νέους κινδύνους που ελλοχεύουν από την ανεξέλεγκτη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, παρά τις δυνατότητές της.

Η υπουργός υπογράμμισε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην αύξηση της παραγωγικότητας. Ωστόσο, αυτή η αύξηση πρέπει να συνοδεύεται από σαφείς και αποτελεσματικούς κανόνες προστασίας των εργαζομένων, ώστε να αποφευχθούν αρνητικές επιπτώσεις στην εργασιακή σχέση και στα δικαιώματά τους.

Προστασία των εργαζομένων στις πλατφόρμες

Ένα κεντρικό σημείο του νομοσχεδίου είναι η προστασία των εργαζομένων που απασχολούνται μέσω πλατφορμών. Η συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων αντιμετωπίζει συχνά ιδιαιτερότητες και προκλήσεις λόγω της φύσης της εργασίας τους, η οποία συχνά βασίζεται σε αλγοριθμικά συστήματα διαχείρισης. Το νομοσχέδιο επιδιώκει να καλύψει αυτά τα κενά και να προσφέρει ένα δίχτυ προστασίας.

Οι κανόνες που εισάγονται αποσκοπούν στην εξισορρόπηση της καινοτομίας που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη με την ανάγκη για διασφάλιση δίκαιων και αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας. Η ρύθμιση αυτού του πεδίου κρίνεται απαραίτητη για την προσαρμογή της ελληνικής αγοράς εργασίας στις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις.

Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την ενσωμάτωση της Οδηγίας

Στο πλαίσιο των σχετικών πρωτοβουλιών, ανακοινώθηκε η συγκρότηση Ομάδας Εργασίας από την υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Η ομάδα αυτή έχει ως αποκλειστικό στόχο την κατάρτιση ενός πορίσματος σχετικά με την ορθή ενσωμάτωση της Οδηγίας που αφορά το συγκεκριμένο θέμα.

Ως πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας ορίστηκε ο Ιωάννης Σκανδάλης, Αναπληρωτής Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Τα μέλη της ομάδας περιλαμβάνουν εκπροσώπους από σημαντικούς φορείς, όπως τα ΥΨΗΔ, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), το Σώμα Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (ΣΟΕ) και η Επιθεώρηση Εργασίας. Η σύνθεση αυτή διασφαλίζει την πολυδιάστατη προσέγγιση του ζητήματος.

Με πληροφορίες από: Newsit