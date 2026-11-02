Η Γερμανία ετοιμάζει πλαφόν στις τιμές βενζίνης και ντίζελ με αυστηρά πρόστιμα

Το γερμανικό υπουργείο Οικονομίας προτείνει την επιβολή ανώτατης τιμής για τη βενζίνη και το ντίζελ, υπό αυστηρές προϋποθέσεις, σε μια προσπάθεια να προστατεύσει τους καταναλωτές από τις ιδιαίτερα απότομες αυξήσεις των τιμών στα πρατήρια καυσίμων. Το μέτρο αυτό, το οποίο περιλαμβάνεται σε προσχέδιο νόμου, αναμένεται να εφαρμοστεί από τον Ιανουάριο του 2027. Για όσους παραβιάζουν τις διατάξεις, προβλέπονται εξοντωτικά πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν ακόμη και τα εκατομμύρια ευρώ.

Πότε και πώς θα επιβάλλεται το πλαφόν

Σύμφωνα με το προσχέδιο νόμου, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα μπορεί να επιβάλει πλαφόν στην τιμή των καυσίμων από τον Ιανουάριο του 2027. Το ανώτατο όριο θα τίθεται σε ισχύ μόνο έπειτα από τρεις εβδομάδες σημαντικών αυξήσεων των τιμών. Η αύξηση των τιμών στη Γερμανία θα συγκρίνεται με τη μέση εξέλιξη στα άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ειδικότερα, εφόσον η αύξηση των τιμών στη Γερμανία υπερβαίνει τον μέσο όρο της ΕΕ κατά περισσότερο από πέντε ποσοστιαίες μονάδες σε κάθε μία από τις τρεις αυτές εβδομάδες, τότε θα ενεργοποιείται η δυνατότητα καθορισμού μέγιστων τιμών. Η μέγιστη διάρκεια εφαρμογής του πλαφόν έχει οριστεί στους τρεις μήνες.

Η διαδικασία υπολογισμού των μέγιστων τιμών

Ο υπολογισμός των μέγιστων τιμών θα βασίζεται στις μέσες τιμές καταναλωτή, εξαιρουμένων των φόρων και των δασμών, όπως αυτές δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο «Εβδομαδιαίο Δελτίο Πετρελαίου». Η ανάλυση των δεδομένων για την εφαρμογή του μέτρου θα ξεκινήσει με στοιχεία που αφορούν τη δεύτερη πλήρη ημερολογιακή εβδομάδα του 2027.

Διευκρινίζεται ότι οι διακυμάνσεις των τιμών κατά την αλλαγή του έτους δεν θα περιλαμβάνονται στον υπολογισμό. Το προσχέδιο του νόμου δεν αναφέρει συγκεκριμένη ανώτατη τιμή σε λεπτά ανά λίτρο, αλλά τονίζει ότι η τιμή θα πρέπει να υπολογίζεται με αντικειμενική και διαφανή μέθοδο, η οποία θα βασίζεται σε δεδομένα που ενημερώνονται συνεχώς.

Παράμετροι και εξαιρέσεις στην εφαρμογή

Μεταξύ των παραμέτρων που μπορούν να ληφθούν υπόψη για τον καθορισμό της μέγιστης τιμής αναφέρονται οι εθνικές και οι διεθνείς τιμές, οι συναλλαγματικές ισοτιμίες, το κόστος μεταφοράς, τα εύλογα περιθώρια εμπορίας και διανομής, καθώς και οι φόροι και άλλα κόστη που επιβάλλονται από την κυβέρνηση. Σε περίπτωση εξαιρετικά απότομων βραχυπρόθεσμων αυξήσεων των τιμών, θα πρέπει επίσης να είναι δυνατή μια διαφανώς υπολογισμένη επιβάρυνση στη μέγιστη τιμή.

Ο κανονισμός θα μπορεί να εφαρμοστεί είτε μόνο σε συγκεκριμένους τύπους καυσίμων είτε σε μεμονωμένες περιοχές, ακόμη και πρατήρια. Θα είναι μάλιστα πιθανό να εξαιρεθούν τα πρατήρια βενζίνης που βρίσκονται στους αυτοκινητοδρόμους, σε νησιά ή τα πρατήρια προμήθειας καυσίμων σε σκάφη. Επιπλέον, τα κρατίδια θα έχουν τη δυνατότητα να ορίζουν το δικό τους πλαφόν, καθώς υπάρχουν διαφοροποιήσεις σε προμήθειες και κόστος μεταφοράς.

Μονάδα Διαφάνειας και ασφάλεια εφοδιασμού

Εφόσον δεν υπάρχει ανώτατο όριο τιμών σε ισχύ, η Μονάδα Διαφάνειας στην Αγορά των Καυσίμων θα εξετάζει κάθε εβδομάδα εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την επιβολή του πλαφόν. Αυτός ο μηχανισμός ελέγχου αποσκοπεί στη διαρκή παρακολούθηση της αγοράς και στην έγκαιρη παρέμβαση.

Ως βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης αναδεικνύεται η ασφάλεια του εφοδιασμού. Υπογραμμίζεται ότι οι μέγιστες τιμές δεν θα πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο την επάρκεια των καυσίμων στην αγορά, διασφαλίζοντας έτσι την ομαλή λειτουργία της οικονομίας και την κάλυψη των αναγκών των πολιτών.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki