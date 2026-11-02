Ερωτήματα για τη δεκαετή δράση κυκλωμάτων φοροδιαφυγής σε μεγάλες επιχειρήσεις εστίασης

Η απορία που δημιουργείται σε κάθε πολίτη που παρακολουθεί τις εξελίξεις σχετικά με την έκνομη δράση πολύ γνωστών και μεγάλων επιχειρήσεων του χώρου της εστίασης είναι εύλογη. Πώς είναι δυνατόν να πανηγυρίζει κάποιος για την εξάρθρωση αυτών των τόσο μεγάλων κυκλωμάτων φοροδιαφυγής, όταν οι ίδιες οι αστυνομικές έρευνες αποκαλύπτουν ότι οι συγκεκριμένοι μηχανισμοί φέρεται να λειτουργούσαν ανενόχλητοι επί μία ολόκληρη δεκαετία;

Πρόκειται για ερωτήματα που αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα, ιδίως όσον αφορά τις υποθέσεις της Pizza Fan και της αλυσίδας αρτοποιείων «Χωριάτικο», οι οποίες βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο της δικαστικής και οικονομικής έρευνας.

Η έκταση της παράνομης δράσης

Οι αστυνομικές έρευνες έχουν αποκαλύψει ότι τα κυκλώματα φοροδιαφυγής λειτουργούσαν ανενόχλητα για μία ολόκληρη δεκαετία, προκαλώντας τεράστια οικονομική ζημία στο ελληνικό Δημόσιο. Η έκταση της παράνομης δραστηριότητας εγείρει το ερώτημα πώς είναι δυνατόν να μην είχαν σταματήσει εγκαίρως αυτές οι πρακτικές.

Εκατοντάδες εμπλεκόμενα εταιρικά σχήματα φέρεται να συσσώρευαν εκατομμύρια ευρώ σε φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές. Επιχειρήσεις άλλαζαν διαχειριστές και νομική μορφή, ενώ ηλεκτρονικά συστήματα επέτρεπαν την απόκρυψη εισπράξεων, χωρίς οι αρμόδιες υπηρεσίες να έχουν καταφέρει να παρέμβουν.

Η κυβερνητική τοποθέτηση

Την ώρα που κυβερνητικά στελέχη προβάλλουν τις πρόσφατες συλλήψεις των ιθυνόντων ως απόδειξη της αποτελεσματικότητας του κράτους απέναντι στο οργανωμένο οικονομικό έγκλημα, δεν δίνεται απάντηση στο εύλογο ερώτημα γιατί χρειάστηκε να περάσουν τόσα χρόνια μέχρι να αποκαλυφθεί η πραγματική έκταση της φερόμενης παράνομης δραστηριότητας.

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, επέλεξε να αναδείξει τις συγκεκριμένες υποθέσεις ως απάντηση στην κριτική που δεχόταν, ότι οι φορολογικοί έλεγχοι εξαντλούνται στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, αφήνοντας στο απυρόβλητο τους οικονομικά ισχυρούς. Μιλώντας στις 27 Οκτωβρίου στο Νέο Αγιονέρι του Κιλκίς, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει αποδείξει την αποφασιστικότητά της να συγκρουστεί με τα «μεγάλα ψάρια» της φοροδιαφυγής, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην αποκάλυψη των δύο μεγάλων υποθέσεων μέσα σε λίγες ημέρες. Μάλιστα, συνέδεσε ευθέως την εξιχνίασή τους με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς που δημιουργήθηκαν επί των ημερών της διακυβέρνησής του.

Οι επιχειρήσεις των διωκτικών αρχών

Οι επιχειρήσεις της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και της ΑΑΔΕ παρουσιάζονται ως απτά αποτελέσματα της κυβερνητικής πολιτικής. Η κυβέρνηση επικαλέστηκε, μεταξύ άλλων, τις 259 εγκληματικές οργανώσεις που, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, είχαν εξαρθρωθεί από τη συγκεκριμένη αστυνομική υπηρεσία.

Επίσης, αναφέρθηκε στις χιλιάδες υποθέσεις που είχαν διερευνηθεί από τις διωκτικές αρχές. Να σημειωθεί ότι η νομοθετική παρέμβαση του Ιουνίου 2026 ενίσχυσε τη δυνατότητα των διωκτικών αρχών να αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους φαινόμενα.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr