Εγκαινιάστηκε το κέντρο STEM «Μιλτιάδης Μαρινάκης» στη Ναυτική Ακαδημία της Μασαχουσέτης

Με την παρουσία διακεκριμένων προσκεκλημένων από τον διεθνή ναυτιλιακό και ακαδημαϊκό χώρο, καθώς και με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Πολιτείας της Μασαχουσέτης, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026, η τελετή εγκαινίων του «Miltiadis Marinakis Hall». Η νέα αυτή εγκατάσταση βρίσκεται στη Ναυτική Ακαδημία της Μασαχουσέτης (Massachusetts Maritime Academy) και αποτελεί σημαντική δωρεά του Βαγγέλη Μαρινάκη. Το κέντρο είναι αφιερωμένο στην εκπαίδευση STEM, δηλαδή στην Επιστήμη, την Τεχνολογία, τη Μηχανική και τα Μαθηματικά.

Ένα νέο ακαδημαϊκό ορόσημο

Η νέα, υπερσύγχρονη εγκατάσταση αποτελεί προσθήκη σε ένα από τα παλαιότερα και πλέον φημισμένα ακαδημαϊκά ιδρύματα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, που εδρεύει στη Μασαχουσέτη. Το «Miltiadis Marinakis Hall» πήρε το όνομά του προς τιμήν του αείμνηστου Μιλτιάδη Μαρινάκη, έπειτα από τη σημαντική δωρεά που πραγματοποίησε στην κορυφαία ναυτική ακαδημία των ΗΠΑ, ο ιδρυτής και πρόεδρος της Capital Maritime & Trading Corp., Βαγγέλης Μαρινάκης.

Η λειτουργία του «Miltiadis Marinakis Hall» αποτελεί ένα ιστορικό ορόσημο για την Ακαδημία. Πρόκειται για έναν υπερσύγχρονο χώρο που έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει ένα κορυφαίο ακαδημαϊκό περιβάλλον, εξοπλίζοντας τις μελλοντικές γενιές των επαγγελματιών της ναυτιλίας με τα απαραίτητα τεχνολογικά και επιστημονικά εφόδια. Στόχος είναι οι νέοι να ανταποκριθούν στις προκλήσεις του 21ου αιώνα και να ηγηθούν παγκοσμίως του ναυτιλιακού κλάδου.

Εξειδικευμένες εγκαταστάσεις και σύγχρονη εκπαίδευση

Το κέντρο διαθέτει υπερσύγχρονες εργαστηριακές εγκαταστάσεις που καλύπτουν έκταση 4.000 τετραγωνικών μέτρων. Αυτές περιλαμβάνουν σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας και εξειδικευμένους χώρους εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, το «Miltiadis Marinakis Hall» φιλοξενεί εργαστήρια κατασκευών και makerspace, καθώς και εργαστήρια επιχειρησιακών λειτουργιών και συστημάτων ελέγχου.

Επιπλέον, οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν εργαστήρια ηλεκτρονικών, καθώς και εξειδικευμένα εργαστήρια Βιολογίας, Φυσικής και Χημείας. Αυτή η ποικιλία των χώρων εκπαίδευσης διασφαλίζει την παροχή ολοκληρωμένης γνώσης και πρακτικής εμπειρίας στους σπουδαστές, ενισχύοντας την κατάρτισή τους στους κρίσιμους τομείς του STEM.

Πρωτοπορία στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα

Το «Miltiadis Marinakis Hall» συνιστά τομή στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα, καθώς αποτελεί το πρώτο κτίριο του πανεπιστημίου με δυνατότητα για μηδενικό ισοζύγιο ενέργειας (net-zero energy-ready). Αυτή η πρωτοποριακή προσέγγιση υπογραμμίζει τη δέσμευση για ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

Είναι επίσης το πρώτο κτίριο που συνδέεται με το νέο γεωθερμικό σύστημα θέρμανσης και ψύξης της Ακαδημίας. Η σύνδεση αυτή αποδεικνύει έμπρακτα ότι η τεχνολογική πρόοδος και η περιβαλλοντική υπευθυνότητα μπορούν να προχωρούν χέρι-χέρι, παρέχοντας ένα πρότυπο για μελλοντικές κατασκευές.

Η διαχρονική παρακαταθήκη του Μιλτιάδη Μαρινάκη

Η τελετή των εγκαινίων είχε έντονα συναισθηματικό χαρακτήρα, καθώς το κτίριο φέρει το όνομα του αείμνηστου Μιλτιάδη Μαρινάκη. Μέσα από την ολοκλήρωση και παράδοση αυτού του εμβληματικού κτιρίου, ο Βαγγέλης Μαρινάκης διασφαλίζει ότι η παρακαταθήκη του πατέρα του θα συνεχίσει να εμπνέει τους νέους σπουδαστές για τις επόμενες δεκαετίες.

Ο Μιλτιάδης Μαρινάκης ήταν ένας άνθρωπος που αγάπησε βαθιά και υπηρέτησε πιστά τη ναυτιλία. Η δωρεά αυτή τιμά τη μνήμη του και παράλληλα ενισχύει την εκπαίδευση στον κλάδο που ο ίδιος υπηρέτησε με αφοσίωση, προσφέροντας ένα σύγχρονο εργαλείο γνώσης στις επόμενες γενιές.

Η ομιλία του Βαγγέλη Μαρινάκη στην τελετή

Κατά την ομιλία του στην τελετή εγκαινίων, ο Βαγγέλης Μαρινάκης ανέφερε μεταξύ άλλων: «Σήμερα είναι μια πολύ ξεχωριστή ημέρα. Όχι μόνο για τη Ναυτικ...». Η δήλωσή του υπογράμμισε την προσωπική του σημασία για την ημέρα αυτή.

Η παρουσία του ιδρυτή και προέδρου της Capital Maritime & Trading Corp. στην εκδήλωση, καθώς και η ομιλία του, τόνισαν τη δέσμευσή του στην ενίσχυση της ναυτικής εκπαίδευσης και την προσφορά στην ακαδημαϊκή κοινότητα, με σκοπό την προετοιμασία των μελλοντικών ηγετών της ναυτιλίας.

Με πληροφορίες από: Newsit