Ο Κυριάκος Πιερρακάκης παρουσίασε επενδυτικό χάρτη με στόχο 20 δισ. ευρώ σε μια δεκαετία

Το σχέδιο της κυβέρνησης για τη μετάβαση της ελληνικής οικονομίας από την ανάκαμψη στην παραγωγική επέκταση παρουσίασε τη Δευτέρα ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης. Η παρουσίαση έγινε κατά τον χαιρετισμό του στην έναρξη του 9ου Athens Investment Forum, όπου ανακοίνωσε την πρωτοβουλία InvestAhead. Βασικός στόχος της πρωτοβουλίας είναι η προσέλκυση επενδύσεων ύψους έως 20 δισ. ευρώ σε βάθος δεκαετίας.

Η πρωτοβουλία InvestAhead και οι στόχοι της

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης περιέγραψε το InvestAhead ως «έναν επενδυτικό χάρτη για τα επόμενα δέκα χρόνια». Αυτός ο χάρτης θα έχει ως αποστολή να εντοπίσει περίπου 30 συγκεκριμένες επενδυτικές ευκαιρίες, οι οποίες θα κατανέμονται σε στρατηγικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η δυνητική επίδραση αυτών των ευκαιριών υπολογίζεται ότι μπορεί να φτάσει τα 20 δισεκατομμύρια ευρώ σε νέες επενδύσεις μέσα σε μία δεκαετία. Εξήγησε ότι με το InvestAhead, η χώρα δεν περιορίζεται απλώς στην παρουσίαση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της ελληνικής οικονομίας, αλλά δημιουργεί έναν επενδυτικό οδηγό χάρτη για την επόμενη δεκαετία. Φιλοδοξία και στόχος της χώρας είναι να περάσει από την οικονομία της ανάκαμψης στην οικονομία της παραγωγικής επέκτασης.

Στρατηγικοί τομείς επενδύσεων

Το σχέδιο InvestAhead εστιάζει σε ένα ευρύ φάσμα στρατηγικών τομέων της ελληνικής οικονομίας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η αγροδιατροφή και η μεταποίηση, τομείς που αποτελούν βασικούς πυλώνες για την ανάπτυξη.

Επιπλέον, ο επενδυτικός χάρτης καλύπτει την ενέργεια, τις υποδομές, τις υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας, τη γαλάζια οικονομία, τις μονάδες αφαλάτωσης στα νησιά, καθώς και τα ναυπηγεία σκαφών πολυτελείας. Η στόχευση σε αυτούς τους τομείς αναμένεται να συμβάλει στην επίτευξη του συνολικού επενδυτικού στόχου.

Η σημασία της εμπιστοσύνης

Ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι η εμπιστοσύνη αποτελεί βασική προϋπόθεση για τις επενδυτικές αποφάσεις. «Όποιος επενδύει γνωρίζει ότι η σημαντικότερη προϋπόθεση είναι μία και λέγεται εμπιστοσύνη», δήλωσε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε ότι αυτή η εμπιστοσύνη αφορά τη δυνατότητα μιας χώρας να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της.

Ο υπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα έχει ήδη αποδείξει τη δυνατότητά της να ανατρέψει τις προβλέψεις. Τώρα, όπως είπε, καλείται να αποδείξει ότι μπορεί να αξιοποιήσει και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται.

Η νέα εικόνα της ελληνικής οικονομίας

Απαντώντας στο ερώτημα «γιατί να επενδύσει κανείς σήμερα στην Ελλάδα;», ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι η απάντηση βρίσκεται σε όλα όσα άλλαξαν τα τελευταία επτά χρόνια. Επιπροσθέτως, τόνισε ότι η απάντηση περιλαμβάνει και όλα όσα έχουν δρομολογηθεί για να αλλάξουν το επόμενο διάστημα.

Υπογράμμισε με έμφαση ότι «η Ελλάδα του 2026 δεν είναι η Ελλάδα του 2019 και σίγουρα δεν είναι και η Ελλάδα της προηγούμενης δεκαετίας». Αυτή η δήλωση αναδεικνύει την αλλαγή πορείας και την πρόοδο που έχει σημειωθεί στη χώρα.

Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της χώρας

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανέλυσε τους λόγους για τους οποίους κρίνει ότι η Ελλάδα διαθέτει σήμερα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Ένα από αυτά είναι η γεωοικονομική της θέση, καθώς βρίσκεται στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, προσφέροντας στρατηγική πρόσβαση σε διάφορες αγορές.

Ένα άλλο σημαντικό πλεονέκτημα είναι η θεσμική ασφάλεια που προκύπτει από τη συμμετοχή της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η συμμετοχή παρέχει ένα σταθερό και προβλέψιμο πλαίσιο για τις επενδύσεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki, News.gr