Η Y/KNOT Invest ανακοίνωσε δεύτερη ναύλωση του Amethyst με ημερήσιο έσοδο 175.000 δολαρίων

Η Y/KNOT Invest ανακοίνωσε τη σύναψη νέας συμφωνίας ναύλωσης για το νεοαποκτηθέν δεξαμενόπλοιο Amethyst. Η συμφωνία αυτή, που αφορά έναν αναγνωρισμένο όμιλο εμπορίας πετρελαίου και πετρελαιοειδών παγκοσμίως, προβλέπει ένα σημαντικά αυξημένο ημερήσιο έσοδο, το οποίο φτάνει τα 175.000 δολάρια ΗΠΑ.

Η διάρκεια της νέας ναύλωσης εκτιμάται από 1,5 έως 2,5 μήνες και αναμένεται να ξεκινήσει τις πρώτες ημέρες του Νοεμβρίου. Η εξέλιξη αυτή εξασφαλίζει τη συνέχεια της εμπορικής απασχόλησης του πλοίου, καθώς έρχεται αμέσως μετά την ολοκλήρωση της πρώτης ναύλωσης στις 29 Οκτωβρίου.

Νέα συμφωνία ναύλωσης και όροι

Η Y/KNOT Invest προχώρησε στη σύναψη αυτής της δεύτερης συμφωνίας ναύλωσης για το δεξαμενόπλοιο Amethyst, το οποίο εντάχθηκε στον στόλο της εταιρείας στα τέλη Ιουνίου. Η νέα συμφωνία συνάφθηκε με έναν αναγνωρισμένο όμιλο που δραστηριοποιείται στην εμπορία πετρελαίου και πετρελαιοειδών παγκοσμίως.

Οι όροι της συμφωνίας είναι ιδιαίτερα ευνοϊκοί, καθώς το ημερήσιο έσοδο καθορίστηκε στα 175.000 δολάρια ΗΠΑ. Η διάρκεια της ναύλωσης έχει προσδιοριστεί σε διάστημα από 1,5 έως 2,5 μήνες, προσφέροντας έτσι μια σταθερή πηγή εσόδων για την εταιρεία. Η έναρξη της δεύτερης αυτής ναύλωσης έχει προγραμματιστεί για τις πρώτες ημέρες του Νοεμβρίου, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη εμπορική λειτουργία του δεξαμενόπλοιου.

Η πρώτη ναύλωση του δεξαμενόπλοιου Amethyst

Πριν από τη νέα συμφωνία, το δεξαμενόπλοιο Amethyst είχε ήδη ολοκληρώσει την πρώτη του ναύλωση, η οποία διήρκεσε 96 ημέρες. Το πλοίο είχε ενταχθεί στον στόλο της Y/KNOT Invest στα τέλη Ιουνίου, σηματοδοτώντας την έναρξη της εμπορικής του δραστηριότητας υπό τη διαχείριση της εταιρείας.

Κατά τη διάρκεια αυτής της πρώτης ναύλωσης, το Amethyst απέφερε συνολικά έσοδα ύψους 4,32 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ. Το μέσο ημερήσιο έσοδο από την πρώτη αυτή συμφωνία είχε διαμορφωθεί στα 45.000 δολάρια. Η ολοκλήρωση της πρώτης ναύλωσης στις 29 Οκτωβρίου άνοιξε τον δρόμο για τη νέα, πιο επικερδή συμφωνία.

Ενίσχυση εσόδων και συνθήκες αγοράς

Η νέα συμφωνία ναύλωσης εξασφαλίζει σημαντικά αυξημένο ημερήσιο έσοδο για την Y/KNOT Invest, γεγονός που ενισχύει τα συνολικά έσοδα του ομίλου. Σύμφωνα με την εισηγμένη εταιρεία, η εξέλιξη αυτή αξιοποιεί την ισχυρή ναυλαγορά που επικρατεί.

Η ισχυρή αυτή ναυλαγορά τροφοδοτείται από τις γεωπολιτικές αναταράξεις και τις μεγαλύτερες διαδρομές μεταφοράς φορτίων, δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες για τις ναυτιλιακές εταιρείες. Η Y/KNOT Invest τονίζει ότι η νέα ναύλωση αναδεικνύει την ικανότητά της να αναγνωρίζει και να αξιοποιεί αποτελεσματικά τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην αγορά.

Η παρουσία της Y/KNOT Invest στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Στο πλαίσιο των πρόσφατων εξελίξεων, η μετοχή της Y/KNOT Invest εντάχθηκε στον Γενικό Δείκτη Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η ένταξη αυτή πραγματοποιήθηκε κατά τη συνεδρίαση της 27ης Οκτωβρίου 2026.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα ακόμη ορόσημο για την εταιρεία, ενισχύοντας την παρουσία της στην ελληνική κεφαλαιαγορά και επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της πορεία. Η ένταξη στον Γενικό Δείκτη Τιμών προσδίδει μεγαλύτερη ορατότητα και αναγνώριση στην αγορά.

Με πληροφορίες από: Newsit