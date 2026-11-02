Η ΑΑΔΕ εντείνει τους ψηφιακούς ελέγχους για κρυφούς τζίρους και αδήλωτα εισοδήματα

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) διευρύνει τους ψηφιακούς της ελέγχους, χρησιμοποιώντας ένα εκτεταμένο αρχείο δεδομένων για να εντοπίσει κρυφούς τζίρους και αδήλωτα εισοδήματα. Η Εφορία αποκτά πλέον περισσότερα «μάτια» στην οικονομική δραστηριότητα τόσο των επιχειρήσεων όσο και των φορολογουμένων. Η αξιοποίηση των πληροφοριών από πληρωμές με κάρτες, τραπεζικές καταθέσεις, ηλεκτρονικά τιμολόγια, αγοραπωλησίες ακινήτων και εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις συνθέτει ένα τεράστιο ψηφιακό αρχείο, το οποίο αξιοποιείται για την ανακάλυψη χρημάτων που δεν εμφανίζονται στις φορολογικές δηλώσεις.

Η διεύρυνση των ψηφιακών διασταυρώσεων

Οι ελεγκτικές υπηρεσίες διαθέτουν ένα νέο όπλο, το οποίο δεν περιορίζεται μόνο στη συγκέντρωση περισσότερων στοιχείων, αλλά κυρίως στην ικανότητα να τα συνδυάζουν αποτελεσματικά. Αυτό σημαίνει ότι η ΑΑΔΕ μπορεί πλέον να συσχετίζει δεδομένα από διαφορετικές πηγές, δημιουργώντας μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής δραστηριότητας.

Μια επιχείρηση, για παράδειγμα, μπορεί να δηλώνει μηδενικό ΦΠΑ, ενώ τα ηλεκτρονικά της βιβλία να αποκαλύπτουν πωλήσεις. Αντίστοιχα, ένας επαγγελματίας μπορεί να εμφανίζει χαμηλά έσοδα, την ώρα που οι εισπράξεις μέσω POS δείχνουν μεγαλύτερη δραστηριότητα. Όλες αυτές οι αποκλίσεις αφήνουν ίχνη, τα οποία μπορούν πλέον να συσχετιστούν, χωρίς να απαιτείται εξαρχής ένας παραδοσιακός επιτόπιος έλεγχος.

Στο στόχαστρο οι αποκλίσεις σε τζίρους και ΦΠΑ

Η ΑΑΔΕ επιχειρεί να περιορίσει τα περιθώρια φοροδιαφυγής, αξιοποιώντας την τεχνολογία για να εντοπίζει τις υποθέσεις που παρουσιάζουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον και κινδύνους. Ένας ιδιοκτήτης ακινήτων, για παράδειγμα, μπορεί να εισπράττει χρήματα από τουριστικές μισθώσεις χωρίς να δηλώνει το σύνολό τους, κάτι που επίσης εντοπίζεται μέσω των ψηφιακών διασταυρώσεων.

Η διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές αποτελεί ένα κρίσιμο εργαλείο, καθώς επιτρέπει στην Εφορία να συγκρίνει τις ηλεκτρονικές εισπράξεις με τις αποδείξεις και τις δηλωμένες πωλήσεις. Όταν μια επιχείρηση εισπράττει σημαντικά ποσά μέσω καρτών, αλλά εμφανίζει μικρότερο τζίρο, η διαφορά αυτή μπορεί να προκαλέσει την παρέμβαση των ελεγκτικών υπηρεσιών. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στις επαναλαμβανόμενες αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να υποδηλώνουν συστηματική απόκρυψη εσόδων.

Η πλατφόρμα myDATA ως βασικό εργαλείο ελέγχου

Η πλατφόρμα myDATA έχει εξελιχθεί σε ένα βασικό εργαλείο για την παρακολούθηση των συναλλαγών και την αποκάλυψη φορολογικών παραβάσεων. Μέσω αυτής, οι ελεγκτές έχουν τη δυνατότητα να συγκρίνουν τα ηλεκτρονικά τιμολόγια που έχουν εκδοθεί με τις δηλώσεις ΦΠΑ των επιχειρήσεων.

Αυτό επιτρέπει την αναζήτηση περιπτώσεων επιχειρήσεων που εμφανίζουν μηδενική φορολογική δραστηριότητα, ενώ ταυτόχρονα έχουν εκδώσει παραστατικά και έχουν πραγματοποιήσει πωλήσεις. Στο μικροσκόπιο των ελεγκτών βρίσκονται επίσης τιμολόγια που δεν έχουν διαβιβαστεί στην πλατφόρμα, αναντιστοιχίες στις καταχωρίσεις και διαφορές μεταξύ των δηλωμένων και των πραγματικών εσόδων.

Τραπεζικοί λογαριασμοί και ακίνητα στο μικροσκόπιο

Οι τραπεζικοί λογαριασμοί αποτελούν μία ακόμη σημαντική πηγή πληροφοριών για την ΑΑΔΕ. Μεγάλες καταθέσεις ή επαναλαμβανόμενες πιστώσεις που δεν δικαιολογούνται από τα δηλωμένα εισοδήματα ενός φορολογούμενου μπορούν να οδηγήσουν σε ενδελεχή φορολογικό έλεγχο. Η δυνατότητα πρόσβασης και διασταύρωσης αυτών των δεδομένων ενισχύει την αποτελεσματικότητα των ελέγχων.

Επιπλέον, οι αγοραπωλησίες ακινήτων και τα εισοδήματα που προκύπτουν από βραχυχρόνιες μισθώσεις, όπως αυτές που σχετίζονται με τουριστικά καταλύματα, αποτελούν μέρος του ψηφιακού σαφάρι. Η ΑΑΔΕ μπορεί να εντοπίσει περιπτώσεις όπου τα δηλωμένα εισοδήματα από αυτές τις δραστηριότητες δεν αντιστοιχούν στην πραγματική οικονομική κίνηση, χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα ψηφιακά ίχνη.

Με πληροφορίες από: Topontiki