Νέο τέλος 2 ευρώ ανά είδος για παραγγελίες από Temu και Shein

Με ένα νέο τέλος ύψους 2 ευρώ ανά είδος αγαθού επιβαρύνονται από την 1η Νοεμβρίου οι παραγγελίες που πραγματοποιούνται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω γνωστών πλατφορμών ηλεκτρονικού εμπορίου. Το μέτρο αυτό αφορά αγορές από ιστοσελίδες όπως η Temu και η Shein, οι οποίες εισάγονται στην ευρωπαϊκή αγορά. Οι οδηγίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) εξειδικεύουν τον τρόπο εφαρμογής αυτού του ενωσιακού τέλους διεκπεραίωσης.

Η έναρξη του νέου τέλους και οι πλατφόρμες

Το νέο τέλος των 2 ευρώ ανά είδος τέθηκε σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου, επηρεάζοντας άμεσα τις αγορές που γίνονται από καταναλωτές μέσω πλατφορμών όπως η Temu και η Shein. Η επιβάρυνση αυτή εφαρμόζεται σε κάθε διαφορετικό είδος που δηλώνεται στο τελωνείο, όταν τα αγαθά εισάγονται στην ευρωπαϊκή αγορά από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στις περιπτώσεις όπου οι αποστολές υπάγονται και στον προσωρινό δασμό των 3 ευρώ, το συνολικό άθροισμα των δύο επιβαρύνσεων μπορεί να φτάσει τα 5 ευρώ ανά είδος. Αυτό σημαίνει ότι ο «λογαριασμός» για τους καταναλωτές διαμορφώνεται ανάλογα με τον αριθμό και το είδος των προϊόντων που παραγγέλνουν.

Τι σημαίνει «είδος» για το τελωνείο

Η έννοια του «είδους» έχει συγκεκριμένη τελωνειακή σημασία και είναι καθοριστική για τον υπολογισμό του τέλους. Ένα «είδος» μπορεί να περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα προϊόντα που αποτελούν μέρος της ίδιας αποστολής, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά έχουν την ίδια δασμολογική κατάταξη και περιγραφή. Επιπλέον, όπου απαιτείται, πρέπει να έχουν και την ίδια καταγωγή.

Επομένως, είναι δυνατόν περισσότερα τεμάχια ενός προϊόντος να υπολογιστούν ως ένα ενιαίο είδος, εφόσον πληρούν τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις. Η χρέωση των 2 ευρώ ακολουθεί τα ξεχωριστά είδη όπως αυτά δηλώνονται κατά την τελωνειακή διαδικασία, και όχι τον συνολικό αριθμό των τεμαχίων.

Το κόστος των τελωνειακών υπηρεσιών και παραδείγματα

Το ενωσιακό τέλος διεκπεραίωσης, όπως διευκρινίζουν οι οδηγίες της ΑΑΔΕ, έχει ως στόχο να καλύψει το κόστος που προκύπτει από τις τελωνειακές υπηρεσίες. Αυτό το κόστος αφορά τον έλεγχο και τη διαχείριση των εισαγόμενων αγορών, διασφαλίζοντας την ομαλή και νόμιμη είσοδο των προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά.

Για να γίνει πιο κατανοητή η εφαρμογή του τέλους, δίνονται συγκεκριμένα παραδείγματα. Εάν μια αποστολή περιέχει δύο διαφορετικά δηλωμένα είδη, η επιβάρυνση από το νέο τέλος ανέρχεται στα 4 ευρώ. Αντίστοιχα, για τρία διαφορετικά είδη, το ποσό της χρέωσης διαμορφώνεται στα 6 ευρώ. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το ύψος της χρέωσης παραμένει σταθερό στα 2 ευρώ για κάθε είδος, ανεξάρτητα από την αξία του προϊόντος.

Συνδυασμός με τον προσωρινό δασμό των 3 ευρώ

Το νέο τέλος εφαρμόζεται στις εξ αποστάσεως πωλήσεις εισαγόμενων αγαθών και καλύπτει επίσης αποστολές των οποίων η αξία υπερβαίνει τα 150 ευρώ. Ωστόσο, υπάρχει και μια πρόσθετη επιβάρυνση που πρέπει να ληφθεί υπόψη: ο προσωρινός τελωνειακός δασμός των 3 ευρώ, ο οποίος θα αρχίσει να εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2026 για αποστολές χαμηλής αξίας.

Στις περιπτώσεις που και οι δύο χρεώσεις –το τέλος διεκπεραίωσης των 2 ευρώ και ο προσωρινός δασμός των 3 ευρώ– αφορούν το ίδιο δηλωμένο είδος, το συνολικό άθροισμα διαμορφώνεται στα 5 ευρώ. Με τις ίδιες προϋποθέσεις, αν μια αποστολή περιέχει δύο διαφορετικά είδη που υπάγονται και στις δύο χρεώσεις, οι συνολικές επιβαρύνσεις φτάνουν τα 10 ευρώ.

ΦΠΑ και φορολογητέα αξία

Εκτός από τα προαναφερθέντα τέλη και δασμούς, ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) υπολογίζεται σύμφωνα με το καθεστώς που ισχύει για την κάθε συναλλαγή. Η ΑΑΔΕ διευκρινίζει ότι το νέο τέλος των 2 ευρώ συνυπολογίζεται, κατά περίπτωση, στη φορολογητέα αξία επί της οποίας υπολογίζεται ο ΦΠΑ.

Αυτό σημαίνει ότι το τελικό ποσό που θα κληθεί να πληρώσει ο καταναλωτής μπορεί να είναι υψηλότερο από το άθροισμα του τέλους διεκπεραίωσης και του προσωρινού δασμού, καθώς ο ΦΠΑ θα προστεθεί στην τελική διαμορφωμένη αξία του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των νέων επιβαρύνσεων.

Με πληροφορίες από: Newsit