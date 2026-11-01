Η σπουδαία επέμβαση του Μοναστηρλή που εξασφάλισε τη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Αστέρα

Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να πάρει τους τρεις βαθμούς της νίκης, επικρατώντας με 2-1 του Αστέρα ΑΚΤOR στην Τούμπα για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Η επικράτηση αυτή ήρθε μετά κόπων και βασάνων, με τον Δικέφαλο του Βορρά να χρειάζεται ένα γκολ του Ανέστη Μύθου στο 87ο λεπτό, αλλά και μια σπουδαία επέμβαση στις καθυστερήσεις από τον Δημήτρη Μοναστηρλή, για να κρατήσει «όρθιο» τον ΠΑΟΚ.

Η δύσκολη αναμέτρηση στην Τούμπα

Η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Αστέρα ΑΚΤOR διεξήχθη στην Τούμπα, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League. Ο αγώνας αποδείχθηκε ιδιαίτερα απαιτητικός για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, η οποία χρειάστηκε να καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για να φτάσει στην κατάκτηση των τριών βαθμών. Το τελικό σκορ 2-1 υπέρ του ΠΑΟΚ αντικατοπτρίζει την αγωνιστική ένταση και τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι γηπεδούχοι.

Οι φιλοξενούμενοι από την πλευρά τους, οι Αρκάδες, έδειξαν ανταγωνιστικό πνεύμα καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Η επιμονή τους να διεκδικήσουν ένα θετικό αποτέλεσμα ήταν εμφανής, φτάνοντας πολύ κοντά στην ισοφάριση στις τελευταίες στιγμές της αναμέτρησης, κάτι που τελικά αποτράπηκε.

Το γκολ που έδωσε το προβάδισμα

Ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία του αγώνα ήταν η στιγμή που ο Ανέστης Μύθος κατάφερε να σκοράρει για τον ΠΑΟΚ. Το γκολ αυτό σημειώθηκε στο 87ο λεπτό της αναμέτρησης, δίνοντας στην ομάδα του Δικεφάλου του Βορρά το προβάδισμα με 2-1. Η εύστοχη αυτή ενέργεια του Μύθου ήταν καθοριστική για την πορεία του παιχνιδιού, φέρνοντας τον ΠΑΟΚ σε θέση ισχύος λίγο πριν τη λήξη του κανονικού χρόνου.

Η επίτευξη του τέρματος αυτού ήταν αποτέλεσμα της συνεχούς πίεσης που ασκούσε ο ΠΑΟΚ, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει τη νίκη απέναντι στον Αστέρα. Η ψυχραιμία και η αποτελεσματικότητα του Ανέστη Μύθου σε αυτή την κρίσιμη στιγμή αποδείχθηκαν καθοριστικές για το τελικό αποτέλεσμα.

Η σωτήρια επέμβαση του Δημήτρη Μοναστηρλή

Ωστόσο, η νίκη του ΠΑΟΚ δεν θα είχε σφραγιστεί χωρίς την εξαιρετική απόδοση και την κομβική επέμβαση του τερματοφύλακα Δημήτρη Μοναστηρλή. Ο 22χρονος κίπερ, ο οποίος είχε πάρει γάντια βασικού για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι, έβαλε το δικό του λιθαράκι στην επικράτηση της ομάδας του, κρατώντας την «όρθια» στις καθυστερήσεις.

Συγκεκριμένα, στο 90+2' του αγώνα, ο ποδοσφαιριστής του Αστέρα, Παπακανέλλος, πραγματοποίησε μια τρομερή ατομική ενέργεια. Αφού μπήκε στην περιοχή του ΠΑΟΚ, επιχείρησε ένα δυνατό σουτ προς την εστία. Ο νεαρός τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ αντέδρασε άμεσα και με εντυπωσιακά αντανακλαστικά, απέκρουσε την μπάλα, παραχωρώντας κόρνερ.

Αυτή η τεράστια απόκρουση του Δημήτρη Μοναστηρλή ήταν καθοριστικής σημασίας, καθώς στέρησε από τους Αρκάδες τη δυνατότητα να ισοφαρίσουν το σκορ και να φύγουν από την Τούμπα με τον βαθμό της ισοπαλίας. Η επέμβαση αυτή διασφάλισε τους τρεις βαθμούς για τον ΠΑΟΚ, ολοκληρώνοντας μια δύσκολη αλλά επιτυχημένη προσπάθεια της ομάδας.

Με πληροφορίες από: Athletiko