Δικηγόροι: Ικανοποίηση για την απόσυρση άρθρου, ζητούν κατάργηση διάταξης για εξωδικαστικό μηχανισμό

Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος εξέφρασε την έντονη ικανοποίησή της για την απόσυρση του άρθρου 23 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η συγκεκριμένη διάταξη, η οποία ευνοούσε τα funds, είχε προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων τις προηγούμενες ημέρες από το δικηγορικό σώμα. Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά από έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 31 Οκτωβρίου. Παράλληλα, οι δικηγόροι επανέφεραν το ζήτημα του εξωδικαστικού μηχανισμού, ζητώντας την άμεση κατάργηση αντίστοιχης διάταξης.

Η απόσυρση του επίμαχου άρθρου 23

Η διάταξη του άρθρου 23, η οποία τελικά αποσύρθηκε από το σχέδιο νόμου, προέβλεπε τη θεσμοθέτηση εκτελεστού τίτλου με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Συγκεκριμένα, αυτός ο τίτλος θα μπορούσε να δημιουργηθεί αποκλειστικά και μόνο μέσω ενός ιδιωτικού εγγράφου, το οποίο θα αποτελούσε συμφωνία ρύθμισης. Η συμφωνία αυτή θα συνάπτονταν μεταξύ των τραπεζών, των Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων, γνωστών και ως servicers, και των δανειοληπτών.

Με αυτή την πρόβλεψη, παρακάμπτονταν ουσιαστικά οι παραδοσιακές δικαστικές εγγυήσεις που ισχύουν στο νομικό σύστημα. Το δικηγορικό σώμα ξεκαθάρισε σε αυστηρό τόνο ότι τέτοιου είδους πρακτικές υπονομεύουν τα θεμέλια της ισονομίας και της δικαιοσύνης. Στην ανακοίνωσή της, η Συντονιστική Επιτροπή τόνισε χαρακτηριστικά ότι «τέτοια ρύθμιση δεν έχει θέση σε ένα Κράτος Δικαίου» και υπογράμμισε με έμφαση την υποχρέωση της Πολιτείας να διασφαλίζει την ισόρροπη αντιμετώπιση όλων των εμπλεκόμενων μερών, καθώς και το δικαίωμα δικαστικής προστασίας για κάθε πολίτη.

Το αίτημα για τον εξωδικαστικό μηχανισμό

Ωστόσο, η Συντονιστική Επιτροπή δεν περιορίστηκε μόνο στην έκφραση ικανοποίησης για την απόσυρση του άρθρου 23. Αντιθέτως, προχώρησε στο άνοιγμα εκ νέου του ζητήματος του εξωδικαστικού μηχανισμού, θέτοντας ένα νέο αίτημα. Με βάση το ίδιο σκεπτικό που οδήγησε στις αντιδράσεις για την προηγούμενη διάταξη, οι δικηγόροι ζητούν την άμεση κατάργηση της αντίστοιχης διάταξης που περιλαμβάνεται στο άρθρο 27 παρ. 3 του Ν. 4738/2020.

Η συγκεκριμένη διάταξη, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τον πρόσφατο Ν. 5313/2026, καθιστά εκτελεστό τίτλο τη σύμβαση αναδιάρθρωσης χρέους στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Το δικηγορικό σώμα θεωρεί ότι και αυτή η ρύθμιση χρήζει άμεσης αντιμετώπισης και κατάργησης, καθώς συνάδει με πρακτικές που, κατά την άποψή τους, υπονομεύουν την ισονομία και τη δικαστική προστασία των πολιτών, δημιουργώντας ανισορροπίες.

Σκληρή κριτική κατά τραπεζών και funds

Η ανακοίνωση που εξέδωσε η Συντονιστική Επιτροπή χαρακτηρίζεται ως «καταπέλτης» και στρέφεται ευθέως κατά των πρακτικών που ακολουθούν οι τράπεζες και τα funds στην ελληνική αγορά. Το δικηγορικό σώμα καταγγέλλει με έντονο τρόπο μια σωρεία καταχρηστικών συμπεριφορών που παρατηρούνται σε βάρος των οφειλετών.

Οι δικηγόροι τονίζουν ότι η Πολιτεία έχει ήδη ενημερωθεί επανειλημμένα για αυτές τις μεθοδεύσεις και τις καταχρηστικές πρακτικές, μέσω πολλαπλών θεσμικών παρεμβάσεων που έχουν πραγματοποιηθεί. Η Συντονιστική Επιτροπή υπογραμμίζει με ιδιαίτερη έμφαση ότι «η ανεξέλεγκτη συμπεριφορά τους και η λειτουργία τους ως «κράτος εν κράτει» δεν μπορεί να γίνεται ανεκτή σε μια ευνομούμενη δημοκρατική πολιτεία». Καταλήγοντας σε αυτό το σημείο, τονίζει εμφατικά πως «Πρέπει να αντιμετωπιστεί εδώ και τώρα».

Απαιτήσεις για διαφάνεια και αυστηρή εποπτεία

Στο πλαίσιο των παρεμβάσεών τους, οι δικηγόροι επισημαίνουν ότι το υπό ψήφιση σχέδιο νόμου αποτελεί μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για την κυβέρνηση να δώσει μια οριστική και ουσιαστική λύση στο πρόβλημα που έχει ανακύψει με τις πρακτικές των τραπεζών και των funds. Ζητούν τη θεσμοθέτηση αυστηρών κανόνων εποπτείας για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, δηλαδή τις τράπεζες και τα funds.

Παράλληλα, απαιτούν την απόλυτη διαφάνεια σε όλες τις διαδικασίες που αφορούν τους δανειολήπτες και την πλήρη ενημέρωση αυτών για κάθε πτυχή των υποθέσεών τους. Τέλος, ένα ακόμη σημαντικό αίτημα αφορά την απρόσκοπτη πρόσβαση των οφειλετών στα στοιχεία των φακέλων τους. Αυτό κρίνεται απαραίτητο, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων τους και η ισότιμη αντιμετώπιση έναντι των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis