Η κεντρική τράπεζα της Σερβίας ανακάλεσε την άδεια λειτουργίας της ALTA Banka

Η Κεντρική Τράπεζα της Σερβίας προχώρησε στην άμεση ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ALTA Banka a.d. Beograd, έπειτα από έκτακτους ελέγχους. Η ριζική αυτή απόφαση ελήφθη με στόχο την προστασία των καταθετών και τη διασφάλιση της σταθερότητας του εγχώριου χρηματοπιστωτικού συστήματος. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η ραγδαία επιδείνωση της ρευστότητας του ιδρύματος έθετε σε άμεσο κίνδυνο την ικανότητά του να εκπληρώνει τις τρέχουσες υποχρεώσεις του.

Οι λόγοι για την ανάκληση της άδειας

Του κλεισίματος της τράπεζας είχαν προηγηθεί καταγγελίες από την «Φοιτητική Λίστα» για επείγουσες μεταφορές κεφαλαίων στο εξωτερικό. Οι μεταφορές αυτές φέρεται να πραγματοποιήθηκαν προς τη Βόρεια Μακεδονία και τη Ρωσία.

Η κεντρική τράπεζα τόνισε ότι η απόφαση για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας υπαγορεύτηκε από την επιδείνωση της ρευστότητας της ALTA Banka. Αυτή η κατάσταση απειλούσε άμεσα την ικανότητα του ιδρύματος να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του.

Τι προβλέπεται για τους καταθέτες

Μετά την ανάκληση της άδειας, η τράπεζα τίθεται σε καθεστώς πτώχευσης, υπό τη διαχείριση του Οργανισμού Ασφάλισης Καταθέσεων (AOD). Παράλληλα, ενεργοποιείται ο νόμιμος μηχανισμός προστασίας των πελατών της.

Όλες οι καταθέσεις φυσικών προσώπων, επιχειρηματιών, καθώς και μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι πλήρως ασφαλισμένες. Η ασφάλιση καλύπτει ποσά μέχρι 50.000 ευρώ, ή το ισόποσο σε δηνάρια, ανά καταθέτη. Οι πελάτες που διαθέτουν καταθέσεις οι οποίες υπερβαίνουν αυτό το όριο, θα διεκδικήσουν τα χρήματά τους μέσω της διαδικασίας εκκαθάρισης της τραπεζικής περιουσίας.

Η εντυπωσιακή ανάπτυξη της ALTA Banka

Η ALTA Banka εμφανίστηκε στην εγχώρια χρηματοπιστωτική αγορά το 2020. Μέσα σε ελάχιστα χρόνια, κατέγραψε μια εντυπωσιακή και ασυνήθιστη για τα δεδομένα της αγοράς ανάπτυξη.

Η σερβική κυβέρνηση της ανέθεσε κρατικές δουλειές τεράστιας αξίας. Μεταξύ αυτών ήταν η διαχείριση των εισπράξεων της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού και η λειτουργία των γκισέ πληρωμών προστίμων σε αστυνομικά τμήματα.

Η τράπεζα κατείχε μερίδιο αγοράς περίπου 2,77% έως 2,9% επί του συνόλου του σερβικού τραπεζικού τομέα, με ενεργητικό 1,84 δισεκατομμύρια ευρώ. Μέσα σε τέσσερα χρόνια, η ALTA Banka υπερτριπλασίασε το μέγεθός της, παρουσιάζοντας αύξηση ενεργητικού κατά 252%. Το 2025, σημείωσε εκρηκτική άνοδο στις καταθέσεις, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση σε ρυθμό αύξησης καταθετικού χαρτοφυλακίου στη Σερβία.

Οι σχέσεις με το κυβερνών κόμμα και οι καταγγελίες

Η τράπεζα βρισκόταν επίμονα στο στόχαστρο της σερβικής αντιπολίτευσης, ερευνητικών δημοσιογράφων, αλλά και διεθνών αναφορών. Ο λόγος ήταν οι εξαιρετικά στενές σχέσεις του ιδιοκτήτη της, Ντάβορ Μάτσουρα, με το κυβερνών Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα (SNS).

Δημοσιογραφικές έρεβες, όπως αυτές του περιοδικού Radar, συνέδεσαν την τράπεζα με άτομα του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος του πρώην προέδρου της Δημοκρατίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε ο αδελφός του, Αντρέι Βούτσιτς.

Παράλληλα, στα μέσα Οκτωβρίου, ο Αμερικανός Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Τζο Γουίλσον ζήτησε από τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την επιβολή κυρώσεων κατά του Ντάβορ Μάτσουρα.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki