Η Black Friday 2026 έρχεται: Πότε πέφτει και τι περιμένουν οι καταναλωτές

Οι ημέρες μετρούν αντίστροφα για την Black Friday του 2026, καθώς οι καταναλωτές έχουν ήδη στραμμένο το βλέμμα τους στις επικείμενες προσφορές και εκπτώσεις. Οι ευκαιρίες αυτές αναμένονται τόσο στα φυσικά καταστήματα όσο και στις ηλεκτρονικές αγορές, δημιουργώντας προσδοκίες για σημαντικές εξοικονομήσεις. Η Black Friday έχει καθιερωθεί ως μία από τις σημαντικότερες περιόδους αγορών του έτους, προσελκύοντας πλήθος ενδιαφερομένων.

Η ημερομηνία και η διευρυμένη περίοδος των προσφορών

Η Black Friday του 2026 έχει οριστεί να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου. Αυτή η ημερομηνία σηματοδοτεί την κορύφωση των εκπτωτικών ενεργειών, προσφέροντας στους καταναλωτές την ευκαιρία να αποκτήσουν προϊόντα σε μειωμένες τιμές.

Ωστόσο, όπως έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, οι προσφορές δεν περιορίζονται αυστηρά σε μία μόνο ημέρα. Πολλές επιχειρήσεις επιλέγουν να «τρέχουν» προωθητικές ενέργειες αρκετές ημέρες νωρίτερα από την επίσημη ημερομηνία, ενώ παράλληλα τις διατηρούν σε ισχύ και μετά το πέρας της Black Friday, επεκτείνοντας έτσι την περίοδο των ευκαιριών.

Η τεχνολογία στην κορυφή των προτιμήσεων των καταναλωτών

Η τεχνολογία κατέχει σταθερά την πρώτη θέση στις προτιμήσεις των καταναλωτών κατά την περίοδο της Black Friday. Οι λάτρεις των ηλεκτρονικών ειδών αναζητούν ευκαιρίες για την αναβάθμιση ή την απόκτηση νέων συσκευών.

Η συγκεκριμένη περίοδος δίνει την ιδανική ευκαιρία για την αγορά smartphones, υπολογιστών και άλλων gadgets σε χαμηλότερες τιμές. Το ενδιαφέρον για αυτά τα προϊόντα είναι ιδιαίτερα αυξημένο, καθώς οι εκπτώσεις καθιστούν πιο προσιτές τις αγορές υψηλής τεχνολογίας.

Ενδιαφέρον για ρούχα, είδη σπιτιού και ηλεκτρικές συσκευές

Πέρα από την τεχνολογία, σημαντικό ενδιαφέρον καταγράφεται επίσης στις κατηγορίες των ρούχων, όπου οι καταναλωτές αναζητούν ευκαιρίες για την ανανέωση της γκαρνταρόμπας τους. Παράλληλα, τα είδη σπιτιού και κήπου προσελκύουν επίσης μεγάλο αριθμό αγοραστών, οι οποίοι εκμεταλλεύονται τις προσφορές για να εξοπλίσουν ή να ανανεώσουν τους χώρους τους.

Μεγάλες προσφορές εντοπίζονται και στις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές γενικότερα. Αυτή η κατηγορία προϊόντων αποτελεί πόλο έλξης για όσους επιθυμούν να αντικαταστήσουν παλιές συσκευές ή να προμηθευτούν νέες για το σπίτι τους.

Οι λευκές συσκευές και τα ηλεκτρονικά είδη σε πρώτο πλάνο

Στις κατηγορίες που προσελκύουν τον μεγαλύτερο αριθμό καταναλωτών συγκαταλέγονται οι λευκές συσκευές. Πρόκειται για απαραίτητα είδη για κάθε νοικοκυριό, όπως πλυντήρια, κουζίνες και ψυγεία, τα οποία αποτελούν συχνά στόχο των αγοραστών κατά την εκπτωτική περίοδο.

Επιπλέον, οι τηλεοράσεις, οι ηλεκτρικές σκούπες και οι φούρνοι μικροκυμάτων συγκαταλέγονται επίσης στα προϊόντα που συγκεντρώνουν υψηλή ζήτηση. Οι εκπτώσεις σε αυτά τα είδη δίνουν την ευκαιρία στους καταναλωτές να αποκτήσουν ποιοτικές συσκευές σε πιο συμφέρουσες τιμές, ενισχύοντας έτσι την αγοραστική τους δύναμη.

Η Cyber Monday ολοκληρώνει τον εκπτωτικό κύκλο

Μία ακόμη σημαντική ημερομηνία που οι καταναλωτές καλούνται να σημειώσουν στο ημερολόγιό τους είναι η Δευτέρα 30 Νοεμβρίου. Τότε έρχεται η Cyber Monday, η οποία παραδοσιακά κλείνει τον κύκλο των μεγάλων εκπτώσεων της Black Friday.

Κατά τη διάρκεια της Cyber Monday, οι ηλεκτρονικές αγορές βρίσκονται και πάλι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν προσφορές αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, εκμεταλλευόμενοι τις τελευταίες ευκαιρίες για αγορές σε μειωμένες τιμές.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis