Οι πληρωμές δεδουλευμένων προς τους εργαζομένους της Pizza Fan έχουν ξεκινήσει, όπως γνωστοποίησε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως. Η υπουργός υπογράμμισε ότι όλες οι συμβάσεις εργασίας παραμένουν ενεργές και ότι έχουν επιβληθεί πρόστιμα στην εταιρεία, ύψους άνω των 730.000 ευρώ, έπειτα από 165 ελέγχους. Την ίδια στιγμή, εργαζόμενοι περιγράφουν τον αιφνίδιο τρόπο με τον οποίο διακόπηκε η λειτουργία καταστημάτων και εκφράζουν ανησυχίες για το εργασιακό τους μέλλον, κάνοντας λόγο και για αναντιστοιχία δεδουλευμένων ωρών στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Δηλώσεις της υπουργού Εργασίας

Η Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στον ΣΚΑΙ, επιβεβαίωσε ότι έχει λάβει την πληροφορία πως έχουν ξεκινήσει οι πληρωμές δεδουλευμένων εργαζομένων στην Pizza Fan. Η υπουργός τόνισε την απόλυτη προτεραιότητα του Υπουργείου στην προστασία των εργαζομένων, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή όλες οι συμβάσεις εργασίας είναι ενεργές. Υπογράμμισε ότι ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να καταβάλει τόσο τα δεδουλευμένα όσο και τις ασφαλιστικές εισφορές.

Στο πλαίσιο των εξελίξεων, η κ. Κεραμέως ανέφερε ότι το Υπουργείο παρακολουθεί στενά την κατάσταση και βρίσκεται σε συνομιλίες με εκπροσώπους τόσο των εργαζομένων όσο και της εργοδοσίας. Μάλιστα, έχει ζητηθεί από το Υπουργείο Εργασίας να πραγματοποιηθεί συνάντηση με τους εκπροσώπους των εργαζομένων και της διοίκησης, η οποία έχει οριστεί για την προσεχή Τρίτη.

Έλεγχοι και πρόστιμα στην εταιρεία

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης παρείχε λεπτομέρειες σχετικά με τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στην Pizza Fan. Συγκεκριμένα, γνωστοποίησε ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχουν διενεργηθεί 165 έλεγχοι από την Επιθεώρηση Εργασίας. Ως αποτέλεσμα αυτών των ελέγχων, έχουν επιβληθεί πρόστιμα που υπερβαίνουν το ποσό των 730.000 ευρώ.

Επιπλέον, η κ. Κεραμέως διευκρίνισε τον αριθμό των εργαζομένων που είναι δηλωμένοι στην εταιρεία. Από το συνολικό προσωπικό, μόνο 550 εργαζόμενοι είναι δηλωμένοι στη μητρική εταιρεία, ενώ οι υπόλοιποι εργάζονται στα καταστήματα franchise της Pizza Fan.

Αιφνίδιο κλείσιμο καταστημάτων και αβεβαιότητα

Ο Γιώργος Ταραζάς, εργαζόμενος της Pizza Fan στη Θεσσαλονίκη, περιέγραψε στο ΕΡΤnews τον αιφνίδιο τρόπο με τον οποίο διακόπηκε η λειτουργία των καταστημάτων. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «Πήγαμε μια μέρα να δουλέψουμε και το κατάστημα ήταν κλειστό». Ο ίδιος, ο οποίος εργαζόταν ως διανομέας στην εταιρεία τον τελευταίο χρόνο, υπογράμμισε ότι οι εργαζόμενοι δεν είχαν λάβει καμία προηγούμενη ενημέρωση για τις εξελίξεις.

Αυτή η έλλειψη ενημέρωσης έχει οδηγήσει τους εργαζομένους σε καθεστώς αβεβαιότητας σχετικά με το εργασιακό τους μέλλον. Ο κ. Ταραζάς σημείωσε ότι «Όλα έγιναν πολύ ξαφνικά. Το μαγαζί έκλεισε από τη μία μέρα στην άλλη, χωρίς να έχουμε ενημερωθεί για κάτι. Απλά πήγαμε μια μέρα να δουλέψουμε και ήταν κλειστό», προσθέτοντας ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν λάβει καμία επίσημη ενημέρωση για τις επόμενες ενέργειες της εταιρείας.

Καταγγελίες για δηλωμένες ώρες και προτεραιότητα δεδουλευμένων

Πέρα από το αιφνίδιο κλείσιμο των καταστημάτων, οι εργαζόμενοι εκφράζουν και άλλες ανησυχίες. Ο Γιώργος Ταραζάς κατήγγειλε αναντιστοιχία μεταξύ των πραγματικών δεδουλευμένων ωρών και εκείνων που είναι δηλωμένες στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ. Αυτή η αναντιστοιχία δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα και ερωτήματα σχετικά με την ορθή καταγραφή της εργασίας.

Για τους εργαζομένους, η άμεση προτεραιότητα παραμένει η καταβολή των δεδουλευμένων τους. Όπως εξήγησε ο κ. Ταραζάς, αρκετοί βασίζονται αποκλειστικά στον συγκεκριμένο μισθό για την κάλυψη των αναγκών τους. Η πληρωμή των μισθών πραγματοποιείται συνήθως κάθε μήνα στις 7, καλύπτοντας τον προηγούμενο μήνα. Η μη καταβολή των χρημάτων στην προβλεπόμενη ημερομηνία δημιουργεί σοβαρά οικονομικά προβλήματα.

Με πληροφορίες από: Enikos