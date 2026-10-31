Τέλη κυκλοφορίας 2027: Πότε αναρτώνται τα ειδοποιητήρια και ποια η προθεσμία πληρωμής

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να αναρτηθούν στην πλατφόρμα myCar της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) τα ειδοποιητήρια για τα τέλη κυκλοφορίας του έτους 2027. Η προθεσμία για την εξόφληση των τελών έχει οριστεί για τις 31 Δεκεμβρίου του 2026. Οι ιδιοκτήτες οχημάτων και μοτοσικλετών θα έχουν τη δυνατότητα να εκτυπώσουν τα σχετικά έντυπα μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς Taxisnet.

Ανάρτηση των ειδοποιητηρίων

Η ανάρτηση των ειδοποιητηρίων πληρωμής για τα τέλη κυκλοφορίας του 2027 στην ειδική σελίδα της ΑΑΔΕ, «myCar», προβλέπεται να γίνει εντός των επόμενων ημερών. Πιο συγκεκριμένα, ως επικρατέστερη ημερομηνία για την ανάρτηση των «ραβασακίων» αναφέρεται η Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2026. Μόλις τα ειδοποιητήρια γίνουν διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Αρχής, οι ιδιοκτήτες θα μπορούν να προχωρήσουν στην εκτύπωσή τους.

Η διαδικασία αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τους κατόχους οχημάτων, καθώς τους επιτρέπει να ενημερωθούν άμεσα για το οφειλόμενο ποσό και να προγραμματίσουν την πληρωμή τους εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων. Η ψηφιακή πλατφόρμα myCar έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει τους πολίτες στην πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες.

Προθεσμία καταβολής και δικαιούχοι

Η καταληκτική ημερομηνία για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας του 2027 έχει οριστεί για την Πέμπτη, 31η Δεκεμβρίου 2026. Η προθεσμία αυτή είναι καθοριστική και οι ιδιοκτήτες οχημάτων και μοτοσικλετών καλούνται να την τηρήσουν για την έγκαιρη εξόφληση των υποχρεώσεών τους. Η πληρωμή εντός της συγκεκριμένης προθεσμίας διασφαλίζει τη νόμιμη κυκλοφορία των οχημάτων.

Όλοι οι ιδιοκτήτες που διαθέτουν όχημα ή μοτοσικλέτα είναι υπόχρεοι στην καταβολή των τελών κυκλοφορίας. Η διαδικασία εκτύπωσης και πληρωμής είναι ενιαία για όλους τους τύπους οχημάτων που υπόκεινται σε αυτή την υποχρέωση, παρέχοντας μια ομοιόμορφη εμπειρία στους χρήστες της πλατφόρμας myAADE.

Διαδικασία εκτύπωσης μέσω myAADE

Για την εκτύπωση των ειδοποιητηρίων, οι υπόχρεοι θα πρέπει να ακολουθήσουν συγκεκριμένα βήματα στην ψηφιακή πύλη myAADE. Αρχικά, οι ιδιοκτήτες οχημάτων και μοτοσικλετών θα πρέπει να μεταβούν στην πλατφόρμα και να επιλέξουν την είσοδο με τους προσωπικούς τους κωδικούς Taxisnet.

Στο πλαίσιο που θα εμφανιστεί, απαιτείται η συμπλήρωση του «Ονόματος χρήστη» και του «κωδικού πρόσβασης», δηλαδή των κωδικών Taxisnet. Αφού εισαχθούν τα στοιχεία αυτά, οι χρήστες θα πρέπει να πατήσουν στο κουμπί «Σύνδεση» για να αποκτήσουν πρόσβαση στις υπηρεσίες της πλατφόρμας και να συνεχίσουν με την εκτύπωση των ειδοποιητηρίων τους.

Συμπλήρωση στοιχείων για την έκδοση

Μετά την επιτυχή σύνδεση στην πλατφόρμα, οι ιδιοκτήτες θα οδηγηθούν σε ένα πεδίο όπου θα πρέπει να συμπληρώσουν τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση των ειδοποιητηρίων. Συγκεκριμένα, θα ζητηθεί η εισαγωγή του ΑΦΜ του ιδιοκτήτη, καθώς και του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος για το οποίο αναζητούνται τα τέλη.

Επιπλέον, θα πρέπει να συμπληρωθεί και το «έτος» για το οποίο αφορούν τα τέλη κυκλοφορίας, δηλαδή το 2027. Αφού συμπληρωθούν όλα τα απαιτούμενα πεδία με ακρίβεια, οι χρήστες θα πρέπει να πατήσουν πάνω στην επιλογή «Ειδοποιητήρια τελών κυκλοφορίας». Με αυτόν τον τρόπο, θα εμφανιστούν τα έντυπα προς εκτύπωση, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία πρόσβασης στα «ραβασάκια» των τελών κυκλοφορίας.

Με πληροφορίες από: Enikos