Η Coffee Island διαψεύδει σενάρια πώλησης, ενώ ο τζίρος αυξήθηκε το 2025

Η μητρική εταιρεία της Coffee Island, Σαπλάι Γιουνίκ ΑΕ, εμφάνισε αύξηση στον κύκλο εργασιών της για τη χρήση του 2025, ωστόσο τα κέρδη της σημείωσαν πτώση. Την ίδια περίοδο, πηγές από την εταιρεία διαψεύδουν κατηγορηματικά τα σενάρια περί πώλησης, τα οποία είχαν ανακύψει με αφορμή δικαστικές εξελίξεις που αφορούν τον ιδρυτή και βασικό μέτοχο της εταιρείας, Βαγγέλη Λιόλιο. Η Coffee Island διευκρινίζει ότι η συγκεκριμένη υπόθεση δεν συνδέεται με την επιχειρηματική της δραστηριότητα, αλλά αφορά αποκλειστικά τον χώρο του αθλητισμού.

Διαψεύδονται τα σενάρια πώλησης

Πηγές της Coffee Island προχώρησαν σε κατηγορηματική διάψευση των σεναρίων που έκαναν λόγο για επικείμενη πώληση της εταιρείας. Οι ίδιες πηγές ξεκαθάρισαν πως δεν υφίσταται κανένα τέτοιο ζήτημα, απαντώντας στις φήμες που κυκλοφόρησαν με αφορμή τις δικαστικές εξελίξεις γύρω από τον Βαγγέλη Λιόλιο, ο οποίος είναι ιδρυτής και βασικός μέτοχος της εταιρείας.

Η εταιρεία διευκρίνισε ότι η υπόθεση στην οποία εμπλέκεται ο κύριος Λιόλιος αφορά δραστηριότητες που εντάσσονται στον χώρο του αθλητισμού. Επισημάνθηκε με έμφαση ότι αυτές οι δραστηριότητες δεν έχουν καμία σύνδεση με την Coffee Island ή την ευρύτερη επιχειρηματική της πορεία και λειτουργία.

Αύξηση τζίρου και μείωση κερδοφορίας το 2025

Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην οικονομική έκθεση για τη χρήση του 2025, η οποία αναρτήθηκε στο ΓΕΜΗ, ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρείας, Σαπλάι Γιουνίκ ΑΕ, διαμορφώθηκε στα 40,45 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το ποσό αντιπροσωπεύει μια σημαντική αύξηση της τάξης του 13,12% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, το 2024.

Η εν λόγω επίδοση μεταφράζεται σε πρόσθετες πωλήσεις που ανέρχονται περίπου στα 4,7 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε διάστημα ενός έτους. Ωστόσο, σε επίπεδο κερδοφορίας, η εικόνα ήταν διαφορετική, καθώς τόσο τα κέρδη προ φόρων όσο και το καθαρό αποτέλεσμα παρουσίασαν μείωση. Συγκεκριμένα, τα κέρδη προ φόρων μειώθηκαν κατά 28,1% και το καθαρό αποτέλεσμα κατά 28,5% συγκριτικά με το 2024.

Η εταιρεία απέδωσε αυτή τη μείωση στην απόφασή της να απορροφήσει ένα μεγάλο μέρος των ανατιμήσεων που παρατηρήθηκαν στα κόστη των πρώτων υλών. Η κίνηση αυτή έγινε με στόχο τη στήριξη των πελατών, των συνεργατών και των καταναλωτών, διατηρώντας έτσι σταθερές τις τιμές των προϊόντων της στην αγορά.

Στρατηγικές επιλογές και επενδύσεις

Η επίδοση του κύκλου εργασιών αποδίδεται από την Coffee Island στη διεύρυνση των καναλιών πώλησης και στην ενίσχυση της παρουσίας της στο οργανωμένο λιανεμπόριο. Παράλληλα, σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε και η επέκταση στα κανάλια HORECA, συμπληρώνοντας τη δραστηριότητα του υφιστάμενου δικτύου Coffee Island.

Εντός του 2025, η εταιρεία υλοποίησε ένα επενδυτικό έργο ύψους 2,77 εκατομμυρίων ευρώ. Οι επενδύσεις αυτές στόχευσαν στην αναβάθμιση των παραγωγικών υποδομών, στην εισαγωγή αυτοματισμών και στην περαιτέρω ενίσχυση της διασφάλισης ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών της.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, οι συγκεκριμένες επενδύσεις κρίνονται καθοριστικές, καθώς συμβάλλουν στην επέκταση, την τεχνολογική αναβάθμιση και την αυτοματοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας. Ο βασικός σκοπός είναι η κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών τόσο του δικτύου καταστημάτων όσο και των λοιπών καναλιών πώλησης.

Διεύρυνση καναλιών πώλησης και παρουσία σε HORECA

Η ανάπτυξη νέων καναλιών πώλησης, καθώς και η συνεργασία με τον κλάδο HORECA, αποτελούν στρατηγική προτεραιότητα για την Coffee Island. Αυτές οι κινήσεις θεωρούνται θεμελιώδεις για τη μελλοντική ανάπτυξη της εταιρείας.

Η συγκεκριμένη στρατηγική συμβάλλει αφενός στη διευρυμένη πρόσβαση των καταναλωτών στα προϊόντα της Coffee Island, και αφετέρου στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων που εκτείνονται πέρα από το δίκτυο franchise. Η διοίκηση υπογραμμίζει ότι η εξωστρέφεια παραμένει σταθερός άξονας του πλάνου ανάπτυξης, με έμφαση τόσο σε υφιστάμενες όσο και σε νέες αγορές, μέσω συνεργασιών που προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε χώρας.

Παγκόσμια ανάπτυξη και εγχώριο αποτύπωμα

Η Coffee Island, μια αμιγώς ελληνική μάρκα, έχει αναπτύξει μια σημαντική παγκόσμια παρουσία από το 1999. Το 2025, η εταιρεία είχε ήδη παρουσία σε 14 αγορές, οι οποίες περιλαμβάνουν την Ελλάδα, την Κύπρο, το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ελβετία, τη Ρουμανία, την Αίγυπτο, τη Βουλγαρία, την Ινδία, την Αλβανία, το Ιράκ, τη Γαλλία και την Ισπανία.

Η διεθνής της επέκταση συνεχίστηκε και το 2026, φτάνοντας πλέον τις 16 χώρες, με την προσθήκη της Βόρειας Μακεδονίας και της Ιορδανίας. Η Ελλάδα παραμένει η βασική αγορά και η παραγωγική αφετηρία για αυτή την παγκόσμια πορεία της εταιρείας.

Το αποτύπωμα της Σαπλάι Γιουνίκ ΑΕ στην Ελλάδα είναι εκτεταμένο, καθώς τροφοδοτεί 560 επιχειρήσεις. Σε αυτές περιλαμβάνεται το δίκτυο καταστημάτων με το σήμα Coffee Island, το οποίο λειτουργεί σε 92 πόλεις σε όλη την ελληνική επικράτεια. Η δραστηριότητα της εταιρείας υποστηρίζει άμεσα και έμμεσα πάνω από 4.600 θέσεις εργασίας, τόσο εντός της εταιρείας όσο και στο ελληνικό δίκτυο. Επιπλέον, το 2025, η Coffee Island συνεργάστηκε με 1.190 ελληνικές επιχειρήσεις για την προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και με 180 διεθνείς προμηθευτές.

Με πληροφορίες από: News.gr, Newsit