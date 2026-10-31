Η ΑΑΔΕ ζητά στοιχεία από την ΕΛΑΣ για πιθανή εμπλοκή υπαλλήλων της στην υπόθεση «Το χωριάτικο»

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προχωρά σε ενέργειες για τη διερεύνηση ενδεχόμενης εμπλοκής υπαλλήλων της στην υπόθεση της αλυσίδας τροφίμων «Το χωριάτικο». Με εντολή του διοικητή της Αρχής, Γιώργου Πιτσιλή, η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων απέστειλε σήμερα, 31 Οκτωβρίου 2026, επίσημο έγγραφο στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας. Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν στοιχεία που να συνδέουν συγκεκριμένα στελέχη της ΑΑΔΕ με την υπόθεση, η οποία αφορά κατηγορίες για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος.

Η παρέμβαση του διοικητή της ΑΑΔΕ

Την αντίδραση του Γιώργου Πιτσιλή, διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, προκάλεσαν οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών και τα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Οι πληροφορίες αυτές σχετίζονται με ενδεχόμενη εμπλοκή υπαλλήλων της Αρχής στην υπόθεση της αλυσίδας τροφίμων «Το Χωριάτικο».

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ έδωσε άμεσα εντολή στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Αρχής να αναλάβει δράση. Η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων έχει πλέον την ευθύνη να διερευνήσει σε βάθος το ζήτημα, αναζητώντας στοιχεία που θα ρίξουν φως στην υπόθεση.

Το αντικείμενο της έρευνας

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και προσωπικά ο Γιώργος Πιτσιλής αναζητούν ενεργά στοιχεία για το ενδεχόμενο υπάλληλοί της να είχαν οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση. Η αλυσίδα λιανικής τροφίμων «Το χωριάτικο» βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας, καθώς κατηγορείται για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος.

Η έρευνα της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της ΑΑΔΕ επικεντρώνεται στο να διαπιστωθεί αν συγκεκριμένα πρόσωπα, που υπηρετούν στην Αρχή, είχαν οποιαδήποτε σχέση με τις παράνομες δραστηριότητες για τις οποίες κατηγορείται η εν λόγω αλυσίδα καταστημάτων. Η διερεύνηση αυτή είναι κρίσιμη για την διαφάνεια και την ακεραιότητα των λειτουργιών της ΑΑΔΕ.

Τα επίσημα αιτήματα προς τις αρχές

Για τον σκοπό της διερεύνησης, η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΑΑΔΕ απέστειλε σήμερα, 31 Οκτωβρίου 2026, επίσημο έγγραφο στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας. Παράλληλα, προχωρά σε έγγραφα αιτήματα προς τις αρμόδιες διευθύνσεις της Ελληνικής Αστυνομίας και τις ανακριτικές αρχές.

Τα αιτήματα αυτά έχουν ως στόχο να πληροφορηθούν οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ αν από την έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη ή από οποιοδήποτε στοιχείο έχουν στην κατοχή τους οι αστυνομικές και ανακριτικές αρχές, προκύπτει ενδεχόμενη εμπλοκή συγκεκριμένων υπαλλήλων της ΑΑΔΕ στην υπόθεση με την κατηγορούμενη αλυσίδα λιανικής τροφίμων.

Αναζήτηση αποδεικτικών στοιχείων

Περαιτέρω, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, θα ζητηθεί εγγράφως κάθε αποδεικτικό στοιχείο σε σχέση με τη φερόμενη εμπλοκή υπαλλήλων της ΑΑΔΕ στην υπόθεση της αλυσίδας εστίασης. Αυτό περιλαμβάνει οποιαδήποτε δεδομένα ή ευρήματα που μπορούν να τεκμηριώσουν ή να διαψεύσουν τις αναφορές περί εμπλοκής.

Η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων θα ζητήσει εγγράφως κάθε διαθέσιμο αποδεικτικό στοιχείο που σχετίζεται με τις αναφορές για εμπλοκή υπαλλήλων της Αρχής στην υπόθεση του «Χωριάτικου». Τα δεδομένα που θα συλλεχθούν θα αξιολογηθούν προσεκτικά, ώστε η υπόθεση να διερευνηθεί πλήρως και να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.

Η φύση της υπόθεσης «Το χωριάτικο»

Η αλυσίδα καταστημάτων «Το χωριάτικο» βρίσκεται στο επίκενρο σοβαρής έρευνας από τις αρχές. Οι κατηγορίες που την βαραίνουν αφορούν τη διάπραξη φοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος, γεγονός που καθιστά την υπόθεση ιδιαίτερα σοβαρή.

Η έρευνα της ΑΑΔΕ, κατόπιν εντολής του Γιώργου Πιτσιλή, εστιάζει αποκλειστικά στην πιθανή εμπλοκή υπαλλήλων της δικής της υπηρεσίας. Η Αρχή επιδιώκει να διασφαλίσει ότι δεν υπάρχουν σκιές ως προς την ακεραιότητα του προσωπικού της, ειδικά σε υποθέσεις που άπτονται της φορολογικής νομοθεσίας και της οικονομικής διαφάνειας.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit