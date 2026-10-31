Οι πραγματικές αυξήσεις στις συντάξεις του 2027 θα είναι χαμηλότερες από την ονομαστική αναπροσαρμογή

Εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχοι αναμένεται να δουν σημαντικά χαμηλότερες πραγματικές αυξήσεις στο συνολικό μηνιαίο εισόδημά τους, σε σύγκριση με το ποσοστό της ονομαστικής αναπροσαρμογής των κύριων συντάξεων, από την 1η Ιανουαρίου 2027. Η διαφορά αυτή, η οποία θα επηρεάσει την τσέπη των δικαιούχων, οφείλεται σε συγκεκριμένους παράγοντες που διαμορφώνουν το τελικό ποσό. Οι πραγματικές αυξήσεις, βάσει ενδεικτικού σεναρίου, εκτιμάται ότι θα κυμανθούν από 1,51% έως 2,08%, ενώ η ονομαστική αύξηση των κύριων συντάξεων υπολογίζεται στο 2,8%.

Οι αναμενόμενες αυξήσεις στις συντάξεις του 2027

Οι προσεχείς αναπροσαρμογές στις συντάξεις, που θα τεθούν σε ισχύ από την αρχή του 2027, αναμένεται να είναι αισθητά μικρότερες στην πράξη για τους συνταξιούχους. Ενώ η ονομαστική αύξηση των κύριων συντάξεων μπορεί να φτάσει ένα συγκεκριμένο ποσοστό, το τελικό ποσό που θα δουν οι δικαιούχοι στο συνολικό μηνιαίο εισόδημά τους θα είναι μειωμένο.

Σύμφωνα με ένα ενδεικτικό σενάριο που εξετάστηκε, το οποίο προβλέπει αύξηση των κύριων συντάξεων κατά 2,8% για το έτος 2027, οι πραγματικές αυξήσεις στο καθαρό εισόδημα των συνταξιούχων θα κυμανθούν από 1,51% έως 2,08%. Αυτά τα ποσοστά είναι σημαντικά χαμηλότερα από το 2,8% που υπολογίζεται για την αύξηση της κύριας σύνταξης.

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την τελική αύξηση

Η απόκλιση μεταξύ της ανακοινωμένης ονομαστικής αύξησης και των χρημάτων που τελικά καταλήγουν στην τσέπη των συνταξιούχων πηγάζει από τρεις βασικούς παράγοντες. Ο πρώτος αφορά τη μη αναπροσαρμογή των επικουρικών συντάξεων, οι οποίες δεν ακολουθούν αυτόματα την αύξηση των κύριων.

Ο δεύτερος παράγοντας είναι η εξαίρεση των ποσών της προσωπικής διαφοράς από τη βάση υπολογισμού των αυξήσεων. Τέλος, οι νόμιμες κρατήσεις που επιβάλλονται στις συνταξιοδοτικές αποδοχές συμβάλλουν επίσης στη μείωση του τελικού καθαρού ποσού που εισπράττουν οι δικαιούχοι.

Η μη αναπροσαρμογή των επικουρικών συντάξεων

Ένας από τους κύριους λόγους για τη μικρότερη πραγματική αύξηση είναι το γεγονός ότι η γενική ετήσια αναπροσαρμογή εφαρμόζεται αποκλειστικά στις κύριες συντάξεις. Αυτό σημαίνει ότι δεν συνεπάγεται αυτόματα μια αντίστοιχη αύξηση και για τις επικουρικές συντάξεις που λαμβάνουν πολλοί συνταξιούχοι.

Για παράδειγμα, ένας συνταξιούχος που λαμβάνει κύρια σύνταξη ύψους 1.000 ευρώ και επικουρική σύνταξη 250 ευρώ, δεν θα δει αύξηση 2,8% στο συνολικό ποσό των 1.250 ευρώ. Αντίθετα, η αύξηση των 28 ευρώ (που αντιστοιχεί στο 2,8% των 1.000 ευρώ) θα υπολογιστεί μόνο στην κύρια σύνταξη.

Ως αποτέλεσμα, το συνολικό μεικτό εισόδημα του συγκεκριμένου συνταξιούχου θα ανέλθει στα 1.278 ευρώ. Αυτό μεταφράζεται σε μια πραγματική αύξηση μόλις 2,24% επί του συνολικού του εισοδήματος, ποσοστό χαμηλότερο από το ονομαστικό 2,8% που εφαρμόστηκε στην κύρια σύνταξη.

Ο ρόλος της προσωπικής διαφοράς

Η ύπαρξη προσωπικής διαφοράς αποτελεί έναν επιπλέον παράγοντα που μεγεθύνει τη διαφορά μεταξύ της ονομαστικής και της πραγματικής αύξησης. Όταν ένας συνταξιούχος λαμβάνει και προσωπική διαφορά, η βάση υπολογισμού της αύξησης δεν περιλαμβάνει αυτό το ποσό.

Αυτό έχει ως συνέπεια η αύξηση να εφαρμόζεται σε ένα μικρότερο μέρος της συνολικής σύνταξης, καθιστώντας την τελική πραγματική αύξηση στην τσέπη του δικαιούχου ακόμα μικρότερη. Η προσωπική διαφορά, λοιπόν, λειτουργεί ως τροχοπέδη στην πλήρη απορρόφηση της ονομαστικής αύξησης.

Το υποθετικό σενάριο και η πραγματικότητα

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι το ποσοστό του 2,8% που χρησιμοποιείται για την ανάλυση δεν έχει οριστικοποιηθεί ως ο συντελεστής αναπροσαρμογής για το έτος 2027. Χρησιμοποιείται ως ένα υποθετικό σενάριο, με στόχο την αποτύπωση των επιπτώσεων που θα έχουν οι προαναφερθέντες παράγοντες στις συντάξεις.

Η ανάλυση των δέκα χαρακτηριστικών παραδειγμάτων έδειξε ότι, παρότι η αύξηση της κύριας σύνταξης υπολογίζεται κανονικά με το υποθετικό 2,8%, τα ποσοστά των πραγματικών αυξήσεων στο συνολικό καθαρό εισόδημα των συνταξιούχων παραμένουν σημαντικά χαμηλότερα. Αυτή η διαφορά αναδεικνύει την πολυπλοκότητα του τρόπου υπολογισμού των συντάξεων και των τελικών αποδοχών.

Με πληροφορίες από: Newsit