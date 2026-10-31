Αλλαγή παρόχου ρεύματος σε μία ημέρα: Νέες ρυθμίσεις και μπλοκάρισμα οφειλετών

Σε μόλις 24 ώρες θα μπορεί να ολοκληρώνεται η διαδικασία αλλαγής παρόχου ρεύματος, σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις που προτείνει ο ΔΕΔΔΗΕ. Οι προτεινόμενες αλλαγές περιλαμβάνουν επίσης αυστηρότερους κανόνες για τους καταναλωτές που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Συγκεκριμένα, η αίτηση μετακίνησης σε άλλη εταιρεία θα απορρίπτεται εφόσον στο ηλεκτρονικό σύστημα του Διαχειριστή υπάρχουν ενεργές επισημάνσεις χρεών από τρεις ή περισσότερους διαφορετικούς προμηθευτές.

Ταχύτερες διαδικασίες και ηλεκτρονική καταγραφή

Οι προτεινόμενες αλλαγές περιλαμβάνονται στην εισήγηση του ΔΕΔΔΗΕ, η οποία έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση από τη ΡΑΑΕΥ. Η εισήγηση αφορά τόσο τη διαδικασία αλλαγής προμηθευτή όσο και τον εντοπισμό των υπερήμερων καταναλωτών, σηματοδοτώντας μια προσπάθεια εκσυγχρονισμού και εξορθολογισμού της αγοράς ενέργειας.

Στο νέο πλαίσιο προβλέπονται, μεταξύ άλλων, ταχύτερες διαδικασίες αλλαγής εκπροσώπησης, γεγονός που αναμένεται να απλοποιήσει σημαντικά τη ζωή των καταναλωτών. Επίσης, προβλέπεται η ηλεκτρονική καταγραφή των οφειλών, προσφέροντας μεγαλύτερη διαφάνεια και αποτελεσματικότητα στη διαχείριση των χρεών.

Επιπλέον, καθορίζονται συγκεκριμένα χρονικά περιθώρια για τις διακοπές και τις επανασυνδέσεις ηλεκτροδότησης, με στόχο την αποφυγή καθυστερήσεων και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Αντιμετώπιση του ενεργειακού τουρισμού

Το ζήτημα των ληξιπρόθεσμων οφειλών συνδέεται άμεσα με το φαινόμενο του λεγόμενου ενεργειακού τουρισμού, το οποίο επιβαρύνει σημαντικά την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Οι συνολικές οφειλές των καταναλωτών έφτασαν στο τέλος του 2025 τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ, ένα ποσό που αναδεικνύει το μέγεθος του προβλήματος.

Από αυτά τα χρέη, περίπου τα μισά αφορούν πελάτες που είχαν μετακινηθεί στο μεταξύ σε διαφορετικό προμηθευτή, αφήνοντας πίσω ανεξόφλητους λογαριασμούς. Η συσσώρευση ανεξόφλητων οφειλών απειλεί τη βιωσιμότητα των εταιρειών προμήθειας, καθιστώντας την αντιμετώπιση του φαινομένου βασική προτεραιότητα για τις αρμόδιες αρχές.

Το «debt flagging» και οι προϋποθέσεις επισήμανσης

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και το λεγόμενο debt flagging, ένα σύστημα που θεσπίστηκε το περασμένο καλοκαίρι από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έπειτα από περίπου δύο χρόνια αναμονής. Το debt flagging αποτελεί ένα εργαλείο για τον εντοπισμό και τη διαχείριση των υπερήμερων καταναλωτών.

Σύμφωνα με την εισήγηση του ΔΕΔΔΗΕ, ο προηγούμενος προμηθευτής θα έχει τη δυνατότητα να ζητήσει την ηλεκτρονική επισήμανση ενός πελάτη ως υπερήμερου όταν εκείνος μετακινείται σε άλλη εταιρεία. Αυτό θα μπορεί να γίνει εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπει ο Κώδικας Προμήθειας, διασφαλίζοντας τη νομιμότητα της διαδικασίας.

Η συγκεκριμένη διαδικασία επισήμανσης δεν θα συνεπάγεται αυτομάτως και διακοπή της ηλεκτροδότησης. Ωστόσο, η ύπαρξη ενεργών επισημάνσεων οφειλών στο σύστημα του ΔΕΔΔΗΕ θα έχει άμεσες συνέπειες για τον καταναλωτή.

Απόρριψη αιτήσεων και άρση επισημάνσεων

Εάν στο σύστημα του ΔΕΔΔΗΕ καταγράφονται ενεργές επισημάνσεις οφειλών από τρεις ή περισσότερους διαφορετικούς προμηθευτές, η αίτηση για αλλαγή εκπροσώπησης θα απορρίπτεται. Αυτό το μέτρο στοχεύει στην αποτροπή της συνέχισης του ενεργειακού τουρισμού και στην προστασία των προμηθευτών από τη συσσώρευση νέων χρεών.

Η επισήμανση θα μπορεί να αρθεί όταν ο καταναλωτής τακτοποιήσει την οφειλή του, είτε μέσω εξόφλησης είτε μέσω διακανονισμού. Σε αυτή την περίπτωση, ο προμηθευτής θα υποβάλλει εντολή άρσης της σχετικής ένδειξης και, εφόσον απαιτείται, εντολή επανασύνδεσης της ηλεκτροδότησης.

Οι συγκεκριμένες εντολές προβλέπεται να διεκπεραιώνονται μηχανογραφικά εντός της ίδιας ημέρας, εξασφαλίζοντας την άμεση αποκατάσταση της κατάστασης του καταναλωτή μόλις τακτοποιήσει τις εκκρεμότητές του.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis