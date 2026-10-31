Η εφαρμογή των ρυθμίσεων για την ισότητα αμοιβών τίθεται σε ισχύ

Από την 1η Νοεμβρίου 2026 τίθενται σε εφαρμογή οι ρυθμίσεις που αφορούν τη μισθολογική διαφάνεια και την ίση αμοιβή μεταξύ γυναικών και ανδρών εργαζομένων. Οι νέες διατάξεις, οι οποίες θεσπίστηκαν με τον ν. 5316/2026, ενσωματώνουν την ευρωπαϊκή οδηγία 2023/970 και αποσκοπούν στην ενίσχυση της ισότητας στον εργασιακό χώρο. Οι ρυθμίσεις αυτές προβλέπουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις για τους εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, ενισχύοντας τη διαφάνεια τόσο κατά τη διαδικασία πρόσληψης όσο και κατά τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης.

Νέες ρυθμίσεις για τη μισθολογική διαφάνεια

Οι νέες ρυθμίσεις του υπουργείου Εργασίας εισάγουν ένα πλαίσιο που στοχεύει στην εξάλειψη των μισθολογικών ανισοτήτων με βάση το φύλο. Η βασική αρχή που διέπει αυτές τις διατάξεις είναι ότι η αμοιβή των εργαζομένων πρέπει να καθορίζεται αποκλειστικά από την εργασία που παρέχουν και την αξία της, και όχι από το φύλο τους. Αυτό το πλαίσιο ενισχύει την ενημέρωση των υποψηφίων πριν από την πρόσληψη, διασφαλίζοντας ότι έχουν σαφή εικόνα των μισθολογικών δομών.

Παράλληλα, κατοχυρώνονται περισσότερα δικαιώματα πληροφόρησης για τους εργαζόμενους, επιτρέποντάς τους να έχουν πρόσβαση σε στοιχεία που αφορούν τις αμοιβές και να διασφαλίζουν την ίση μεταχείριση. Οι διατάξεις αυτές σηματοδοτούν μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις θα διαχειρίζονται τις μισθολογικές τους πολιτικές, προωθώντας ένα πιο δίκαιο και διαφανές περιβάλλον.

Έλεγκοι και υποχρεώσεις των επιχειρήσεων

Στο πλαίσιο των νέων ρυθμίσεων, προβλέπονται εντατικοί έλεγχοι με στόχο τον εντοπισμό αδικαιολόγητων μισθολογικών διαφορών μεταξύ ανδρών και γυναικών. Όταν διαπιστώνονται τέτοιες ανισότητες, οι επιχειρήσεις έχουν την υποχρέωση να προχωρούν άμεσα στη διόρθωσή τους, διασφαλίζοντας ότι η αμοιβή αντικατοπτρίζει την αξία της εργασίας και όχι το φύλο του εργαζομένου. Αυτή η πρόβλεψη ενισχύει την ευθύνη των εργοδοτών για την εφαρμογή δίκαιων μισθολογικών πρακτικών.

Ταυτόχρονα, ενισχύεται σημαντικά η προστασία των εργαζομένων. Τους παρέχονται περισσότερες δυνατότητες να διεκδικούν την ίση μεταχείριση και τη δίκαιη αμοιβή, με αποτέλεσμα να έχουν ισχυρότερα εργαλεία για την προάσπιση των δικαιωμάτων τους. Οι ρυθμίσεις αυτές δημιουργούν ένα περιβάλλον όπου οι εργαζόμενοι μπορούν να αισθάνονται πιο ασφαλείς ότι οι αποδοχές τους θα είναι σύμφωνες με την εργασία που προσφέρουν.

Υποχρεωτικές μισθολογικές δομές από 1η Νοεμβρίου 2026

Από την 1η Νοεμβρίου 2026, όλοι οι εργοδότες, ανεξαρτήτως του αριθμού των εργαζομένων που απασχολούν, υποχρεούνται να διαθέτουν και να εφαρμόζουν συγκεκριμένες μισθολογικές δομές. Αυτές οι δομές πρέπει να διασφαλίζουν την ίση αμοιβή για όμοια εργασία ή εργασία ίσης αξίας, αποτελώντας ένα θεμελιώδες εργαλείο για την επίτευξη της μισθολογικής ισότητας. Η εφαρμογή αυτών των δομών είναι καθολική και δεσμευτική για το σύνολο του ιδιωτικού τομέα.

Οι εν λόγω δομές πρέπει να είναι τεκμηριωμένες εγγράφως, ώστε να παρέχουν σαφήνεια και διαφάνεια. Επιπλέον, πρέπει να επιτρέπουν τη συγκριτική αξιολόγηση των θέσεων εργασίας, να προβλέπουν μια διαδικασία αναθεώρησης για την επικαιροποίησή τους και να προσδιορίζουν με σαφήνεια όλα τα στοιχεία της αμοιβής ανά κατηγορία εργαζομένων. Αυτές οι απαιτήσεις διασφαλίζουν ότι οι μισθολογικές πολιτικές είναι δομημένες και εύκολα ελέγξιμες.

Αξιολόγηση θέσεων εργασίας και συνεκτιμώμενοι παράγοντες

Η αξιολόγηση των θέσεων εργασίας, η οποία αποτελεί κεντρικό στοιχείο των νέων μισθολογικών δομών, θα βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια. Είναι απαραίτητο αυτά τα κριτήρια να είναι απαλλαγμένα από έμφυλες διακρίσεις, προκειμένου να διασφαλίζεται η αμεροληψία. Τα κριτήρια αυτά θα διαμορφώνονται σε συμφωνία με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, εφόσον υπάρχουν, ενισχύοντας τη συμμετοχή και τη συναίνεση στη διαδικασία.

Παράλληλα με τα αντικειμενικά κριτήρια, μπορούν να συνεκτιμώνται και άλλοι παράγοντες που σχετίζονται άμεσα με τη συγκεκριμένη εργασία ή θέση. Τέτοιοι παράγοντες περιλαμβάνουν την αρχαιότητα του εργαζομένου στην επιχείρηση και τις σχετικές μη τεχνικές δεξιότητες που διαθέτει. Στην περίπτωση που ένας εργοδότης δεσμεύεται από Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί τις κατηγοριοποιήσεις και τα μισθολογικά κλιμάκια που προβλέπονται σε αυτή, απλοποιώντας την εφαρμογή των νέων διατάξεων.

Υποχρέωση υποβολής στοιχείων για το μισθολογικό χάσμα

Οι επιχειρήσεις, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της μισθολογικής διαφάνειας, υποχρεούνται να υποβάλουν συγκεκριμένα στοιχεία σχετικά με το μισθολογικό χάσμα. Αυτή η υποχρέωση περιλαμβάνει την παροχή δεδομένων για το συνολικό μισθολογικό χάσμα μεταξύ γυναικών και ανδρών, προσφέροντας μια γενική εικόνα των ανισοτήτων στις αμοιβές.

Επιπλέον, οι επιχειρήσεις καλούνται να υποβάλουν στοιχεία για το μισθολογικό χάσμα που παρατηρείται στα bonus, καθώς και για το διάμεσο μισθολογικό χάσμα. Τέλος, απαιτείται η παροχή δεδομένων για το μισθολογικό χάσμα ανά κατηγορία εργαζομένων, επιτρέποντας μια πιο λεπτομερή ανάλυση και τον εντοπισμό συγκεκριμένων σημείων όπου ενδεχομένως υπάρχουν ανισότητες. Η συλλογή αυτών των δεδομένων αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα για την παρακολούθηση και την αντιμετώπιση των μισθολογικών διαφορών.

Με πληροφορίες από: Newsit