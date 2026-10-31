Ηλεκτρονικές αγορές: Νέες χρεώσεις για δέματα από τρίτες χώρες

Ακριβότερες έγιναν από την 1η Νοεμβρίου οι ηλεκτρονικές αγορές προϊόντων που προέρχονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι νέες τελωνειακές χρεώσεις αυξάνουν τον τελικό λογαριασμό ακόμη και για παραγγελίες χαμηλής αξίας, καθώς τίθεται σε ισχύ ένα νέο τέλος διεκπεραίωσης.

Το νέο αυτό τέλος ανέρχεται σε 2 ευρώ ανά είδος αγαθού και προστίθεται στον προσωρινό δασμό των 3 ευρώ που ήδη επιβάλλεται σε αποστολές αξίας έως 150 ευρώ. Έτσι, η συνολική επιβάρυνση φτάνει τα 5 ευρώ ανά τελωνειακό είδος, πριν από την προσθήκη του ΦΠΑ.

Επιβάρυνση ανεξαρτήτως αξίας

Ένα προϊόν χαμηλού κόστους, το οποίο αγοράζεται από ηλεκτρονικό κατάστημα τρίτης χώρας, μπορεί πλέον να φτάσει στον καταναλωτή με σημαντικά αυξημένο κόστος. Αυτό συμβαίνει επειδή οι νέες χρεώσεις δεν συνδέονται με την αξία της εκάστοτε αγοράς.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έχει εκδώσει εγκύκλιο, στην οποία διευκρινίζει τον τρόπο υπολογισμού του νέου τέλους, τις αποστολές στις οποίες επιβάλλεται, αυτές που εξαιρούνται, καθώς και τον υπόχρεο καταβολής. Το τέλος αυτό εφαρμόζεται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει ως στόχο την κάλυψη του κόστους διαχείρισης των δεμάτων ηλεκτρονικού εμπορίου που εισέρχονται από τρίτες χώρες.

Κάλυψη κόστους διαχείρισης

Στο κόστος διαχείρισης, το οποίο καλύπτει το νέο τέλος, περιλαμβάνονται διάφορες διαδικασίες. Αυτές αφορούν την επεξεργασία των στοιχείων των εμπορευμάτων, την αξιολόγηση των κινδύνων που ενδεχομένως υπάρχουν, καθώς και τους απαραίτητους τελωνειακούς ελέγχους.

Για τον υπολογισμό των νέων χρεώσεων, βασικό ρόλο παίζει ο αριθμός των τελωνειακών ειδών που περιλαμβάνονται σε κάθε αποστολή, και όχι απαραίτητα ο αριθμός των προϊόντων. Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις της ΑΑΔΕ, είναι δυνατόν περισσότερα προϊόντα να θεωρηθούν ένα τελωνειακό είδος. Αυτό συμβαίνει εφόσον έχουν την ίδια δασμολογική κατάταξη, την ίδια περιγραφή και, όπου απαιτείται, την ίδια καταγωγή. Έτσι, το τέλος των 2 ευρώ δεν επιβάλλεται αυτόματα σε κάθε τεμάχιο που βρίσκεται μέσα στο δέμα.

Παραδείγματα υπολογισμού

Για παράδειγμα, εάν μια παραγγελία περιλαμβάνει τρία διαφορετικά τελωνειακά είδη, η επιβάρυνση από το τέλος διεκπεραίωσης ανέρχεται σε 6 ευρώ. Αν η συνολική αξία της αποστολής δεν υπερβαίνει τα 150 ευρώ και εφαρμόζεται παράλληλα ο προσωρινός δασμός των 3 ευρώ ανά είδος, τότε προστίθενται επιπλέον 9 ευρώ.

Σε αυτή την περίπτωση, ο συνολικός λογαριασμός από τις δύο επιβαρύνσεις φτάνει τα 15 ευρώ, πριν από την προσθήκη του ΦΠΑ. Αντίθετα, στην περίπτωση που περισσότερα προϊόντα της ίδιας αποστολ μπορούν να δηλωθούν ως ένα τελωνειακό είδος, το τέλος των 2 ευρώ επιβάλλεται μόνο μία φορά για το συγκεκριμένο είδος.

Διαφορετικές χρεώσεις ανά αξία αποστολής

Το νέο καθεστώς διαμορφώνει διαφορετικό λογαριασμό ανάλογα με την αξία της αποστολής. Για αγορές έως 150 ευρώ, από την 1η Νοεμβρίου 2026 έως τις 30 Ιουνίου 2028, θα εφαρμόζονται παράλληλα, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις, ο προσωρινός δασμός των 3 ευρώ και το νέο τέλος διεκπεραίωσης των 2 ευρώ ανά τελωνειακό είδος.

Για παραγγελίες αξίας άνω των 150 ευρώ, αντί του προσωρινού δασμού των 3 ευρώ, εφαρμόζονται οι κανονικοί εισαγωγικοί δασμοί. Αυτοί οι δασμοί προσδιορίζονται με βάση την αξία, την καταγωγή και τη δασμολογική κατάταξη των εμπορευμάτων. Σε αυτούς τους κανονικούς εισαγωγικούς δασμούς προστίθεται και το νέο τέλος διεκπεραίωσης των 2 ευρώ ανά τελωνειακό είδος.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr