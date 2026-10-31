Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις συνταξιοδότησης για τους δημοσίους υπαλλήλους από 2 Νοεμβρίου 2026

Από τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου του 2026, καταργείται η χειρόγραφη αίτηση συνταξιοδότησης για τους δημοσίους υπαλλήλους. Η διαδικασία, την οποία συμπλήρωναν και κατέθεταν οι ίδιοι στις υπηρεσίες τους, αντικαθίσταται πλέον από την ηλεκτρονική αίτηση του e-ΕΦΚΑ. Η συγκεκριμένη αλλαγή ευθυγραμμίζει τους δημοσίους υπαλλήλους με το σύνολο των ασφαλισμένων του ιδιωτικού τομέα και τους αυτοαπασχολούμενους, για τους οποίους η ηλεκτρονική υποβολή ισχύει ήδη.

Η νέα ηλεκτρονική διαδικασία

Η αίτηση θα υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του e-ΕΦΚΑ. Η μετάβαση αυτή δεν είναι απλώς τεχνική, αλλά ενσωματώνει τους δημοσίους υπαλλήλους στο σύνολο των κανόνων που ισχύουν για τους υποψήφιους συνταξιούχους του e-ΕΦΚΑ. Η διαδικασία εκκινά αφού έχει λυθεί οριστικά η σχέση του υπαλλήλου με το Δημόσιο.

Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του e-ΕΦΚΑ, η μετάβαση στο νέο σύστημα θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις. Η ίδια ηλεκτρονική αίτηση, στη νέα της μορφή, θα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα παροχών, συμπεριλαμβανομένης της κύριας σύνταξης, της επικουρικής σύνταξης, του εφάπαξ βοηθήματος, καθώς και των παροχών του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ).

Πότε υποβάλλεται η αίτηση και τι σημαίνει «λύση υπαλληλικής σχέσης»

Η ηλεκτρονική αίτηση συνταξιοδότησης υποβάλλεται κατά τον μήνα της λύσης της υπαλληλικής σχέσης. Η «λύση της υπαλληλικής σχέσης» ορίζεται ως η νόμιμη παύση της κατοχής της θέσης από τον υπάλληλο. Αυτό μπορεί να συμβεί με διάφορους τρόπους, όπως ο θάνατος του υπαλλήλου, η αποδοχή της παραίτησης του, η έκπτωση ή η απόλυση.

Στην περίπτωση που κάποιος υπάλληλος αποχωρεί λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας, η απόλυσή του γίνεται αυτοδικαίως, δηλαδή χωρίς να απαιτείται δική του ενέργεια. Αντίθετα, όποιος επιθυμεί να αποχωρήσει νωρίτερα από το όριο ηλικίας, οφείλει να υποβάλει παραίτηση. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι χωρίς την οριστική λύση της υπαλληλικής σχέσης, η αίτηση συνταξιοδότησης δεν μπορεί να προχωρήσει.

Διαδικασία παραίτησης και αποχώρησης

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η λύση της υπαλληλικής σχέσης πραγματοποιείται μέσω παραίτησης. Η παραίτηση υποβάλλεται γραπτά και πρέπει να είναι χωρίς όρους. Η υπηρεσία δεν έχει τη δυνατότητα να αποδεχθεί την παραίτηση πριν παρέλθουν τουλάχιστον 15 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της. Από εκεί και πέρα, η σχέση εργασίας λύεται με έναν από τρεις τρόπους.

Ένας από τους πιο συνήθεις δρόμους για όποιον επιθυμεί να ορίσει ο ίδιος την ημερομηνία αποχώρησής του, χωρίς να εξαρτάται από την ταχύτητα διεκπεραίωσης της υπηρεσίας, είναι η «δεύτερη αίτηση» (εννοώντας τον δεύτερο τρόπο λύσης της σχέσης). Αφού η σχέση λυθεί με αυτόν τον τρόπο, ο υπάλληλος μπορεί άμεσα να υποβάλει την ηλεκτρονική αίτηση συνταξιοδότησης. Στη συνέχεια, η υπηρεσία εκδίδει μία διαπιστωτική πράξη, η οποία απλώς επιβεβαιώνει ότι η σχέση έχει λυθεί, και η περίληψή της δημοσιεύεται στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ).

Ειδικές περιπτώσεις: Θάνατος εν ενεργεία και αναπηρική σύνταξη

Από τις 9 Νοεμβρίου, οι αιτήσεις των οικείων προσώπων υπαλλήλου που απεβίωσε εν ενεργεία υποβάλλονται επίσης ηλεκτρονικά. Σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν απαιτείται παραίτηση, καθώς η υπαλληλική σχέση λύεται αυτοδικαίως με τον θάνατο του υπαλλήλου. Η υπηρεσία του θανόντος αναλαμβάνει στη συνέχεια να συμπληρώσει τα απαραίτητα υπηρεσιακά στοιχεία και να διαβιβάσει τον φάκελο, ακολουθώντας παρόμοια διαδικασία με αυτή της σύνταξης λόγω γήρατος.

Όσον αφορά τη σύνταξη λόγω αναπηρίας στο Δημόσιο, αυτή συνδέεται κατά κανόνα με την απόλυση λόγω σωματικής ανικανότητας. Πριν από την απόλυση, προηγείται κρίση της αρμόδιας δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής. Η εγκύκλιος εντάσσει αυτή τη διαδικασία στο νέο πλαίσιο, εξασφαλίζοντας την ομαλή μετάβαση και για αυτές τις περιπτώσεις.

Με πληροφορίες από: Enikos