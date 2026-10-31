Η Ευβοϊκή Ζύμη ενισχύει την παρουσία της στις διεθνείς αγορές μέσω της SIAL Paris

Η Ευβοϊκή Ζύμη, μια ελληνική βιομηχανία προϊόντων ζύμης που δραστηριοποιείται με το εμπορικό σήμα «Ζύμη Ψαχνών», συμμετείχε στη διεθνή έκθεση τροφίμων SIAL Paris 2026. Η συμμετοχή αυτή είχε ως βασικό στόχο τη διεύρυνση της εξαγωγικής της δραστηριότητας και την ανάπτυξη νέων εμπορικών συνεργασιών. Η εταιρεία επιδιώκει να ενισχύσει την παρουσία της στις αγορές του εξωτερικού, πραγματοποιώντας σειρά επαγγελματικών επαφών.

Ενίσχυση της εξωστρέφειας μέσω της SIAL Paris

Η έκθεση SIAL Paris 2026, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι από τις 17 έως τις 21 Οκτωβρίου, αποτέλεσε μια σημαντική ευκαιρία για την Ευβοϊκή Ζύμη. Κατά τη διάρκειά της, η εταιρεία παρουσίασε την παραγωγική και εμπορική της δραστηριότητα σε ένα ευρύ κοινό, που περιλάμβανε εισαγωγείς, διανομείς και επαγγελματίες του κλάδου τροφίμων από διάφορες χώρες. Οι επαγγελματικές επαφές που πραγματοποιήθηκαν είχαν ιδιαίτερη έμφαση στη γαλλική αγορά, όπου η εταιρεία επιδιώκει να εδραιώσει περαιτέρω τη θέση της.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, η Ευβοϊκή Ζύμη έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στις συναντήσεις τόσο με τους υφιστάμενους συνεργάτες της όσο και στις επαφές με δυνητικούς νέους πελάτες. Ο βασικός στόχος ήταν η διεύρυνση των δικτύων διανομής και η περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της σε αγορές όπου υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον για κατεψυγμένα προϊόντα ζύμης και παραδοσιακές γεύσεις. Αυτή η προσέγγιση αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής της για την ενίσχυση της εξωστρέφειας.

Παρουσίαση προϊόντων και νέες προτάσεις

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, η Ευβοϊκή Ζύμη παρουσίασε ένα ευρύ φάσμα προϊόντων από το χαρτοφυλάκιό της. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τα προϊόντα και να ενημερωθούν αναλυτικά για τις διαθέσιμες προτάσεις της εταιρείας. Η παρουσίαση αυτή επέτρεψε στους επαγγελματίες του κλάδου να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα της ποιότητας και της ποικιλίας των προσφερόμενων ειδών.

Ανάμεσα στα προϊόντα που ξεχώρισαν κατά την παρουσίαση ήταν το Κιουνεφέ Premium. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη πρόταση που συνδυάζει τραγανό κανταΐφι με τυρί Akkawi. Το συγκεκριμένο προϊόν απευθύνεται, μεταξύ άλλων, στους καταναλωτές των διεθνών αγορών, ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες γαστρονομικές τάσεις και προτιμήσεις.

Το βραβευμένο Κιουνεφέ Premium

Το Κιουνεφέ Premium έχει ήδη αποσπάσει σημαντική αναγνώριση στον κλάδο. Συγκεκριμένα, έχει βραβευθεί με δύο αστέρια στα Superior Taste Awards 2026 του International Taste Institute. Η διάκριση αυτή υπογραμμίζει την υψηλή ποιότητα και τη γευστική υπεροχή του προϊόντος, ενισχύοντας την εμπορική του αξία στις διεθνείς αγορές.

Το βραβευμένο αυτό προϊόν διατίθεται ήδη στο εξωτερικό, αποτελώντας ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της προσπάθειας της εταιρείας να εμπλουτίζει το χαρτοφυλάκιό της. Η Ευβοϊκή Ζύμη στοχεύει στην προσφορά προϊόντων που μπορούν να καλύψουν διαφορετικές καταναλωτικές προτιμήσεις και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των αγορών εκτός Ελλάδας.

Ευρύτερη προϊοντική γκάμα και στρατηγική ανάπτυξης

Πέρα από το Κιουνεφέ Premium, η προϊοντική γκάμα της Ευβοϊκής Ζύμης είναι ευρεία και περιλαμβάνει παραδοσιακά φύλλα ζύμης, διάφορες πίτες και άλλες κατηγορίες κατεψυγμένων προϊόντων. Με αυτή την ποικιλία, η επιχείρηση δραστηριοποιείται επιτυχώς τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά, προσφέροντας λύσεις για διαφορετικές ανάγκες.

Η ανάπτυξη νέων προϊόντων αποτελεί βασικό και αναπόσπαστο στοιχείο της εξαγωγικής προσπάθειας της εταιρείας. Μέσω αυτής της στρατηγικής, η Ευβοϊκή Ζύμη είναι σε θέση να απευθύνεται αποτελεσματικά σε διαφορετικά δίκτυα λιανικής πώλησης, καθώς και σε δίκτυα επαγγελματικής εστίασης, διευρύνοντας συνεχώς το πελατολόγιό της και τις ευκαιρίες ανάπτυξης.

Μακρά πορεία και ελληνική παραγωγή

Η Ευβοϊκή Ζύμη διαθέτει μια επιχειρηματική διαδρομή που ξεπερνά τις τέσσερις δεκαετίες, έχοντας ως παραγωγική βάση τα Ψαχνά Ευβοίας. Κατά τη διάρκεια αυτής της μακράς πορείας, η εταιρεία έχει αναπτύξει σημαντική παρουσία σε δεκάδες χώρες, αξιοποιώντας την παραγωγή κατεψυγμένων προϊόντων ζύμης ως τον κύριο άξονα της εξαγωγικής της δραστηριότητας.

Ως μέλος της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, η Ευβοϊκή Ζύμη διατηρεί την παραγωγική της δραστηριότητα εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα. Η εταιρεία επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της στον κλάδο των προϊόντων ζύμης, τόσο στην εγχώρια όσο και στις διεθνείς αγορές, μέσω της συνεχούς ανάπτυξης νέων συνεργασιών και της διεύρυνσης του προϊοντικού της χαρτοφυλακίου.

Με πληροφορίες από: Topontiki