Η αυτοκινητοβιομηχανία ενώνει Γερμανία και Τουρκία εν μέσω ευρωπαϊκών προκλήσεων

Η γερμανική και η τουρκική αυτοκινητοβιομηχανία βρίσκονται σε διαδικασία διαμόρφωσης της επόμενης φάσης της συνεργασίας τους, με επίκεντρο την ηλεκτροκίνηση, την ψηφιοποίηση και τη βιώσιμη παραγωγή. Οι δύο χώρες προετοιμάζονται για συζητήσεις στο Βερολίνο, ενώ παράλληλα, στις Βρυξέλλες, εξελίσσεται μια διαπραγμάτευση που μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη θέση της τουρκικής παραγωγής στην ευρωπαϊκή αγορά. Το ζήτημα αφορά το ποια αυτοκίνητα θα δικαιούνται τα οφέλη του «Made in Europe», ένα πλαίσιο που η Τουρκία διεκδικεί να μην την αφήσει εκτός.

Η επόμενη φάση συνεργασίας στο Βερολίνο

Το δεύτερο German-Turkish Automotive Summit έχει προγραμματιστεί για τις 19 Νοεμβρίου στο Βερολίνο, με στόχο να φέρει στο ίδιο τραπέζι εκπροσώπους της βιομηχανίας, της πολιτικής και της έρευνας από τη Γερμανία και την Τουρκία. Η ατζέντα της συνόδου περιλαμβάνει κρίσιμα θέματα όπως η ηλεκτροκίνηση, οι ψηφιακές τεχνολογίες και οι πιο βιώσιμες διαδικασίες παραγωγής, αναζητώντας νέες συνεργασίες σε αυτά τα πεδία.

Στους ομιλητές της συνάντησης περιλαμβάνονται σημαντικά πρόσωπα από τον χώρο της βιομηχανίας και της πολιτικής. Συγκεκριμένα, αναμένεται να μιλήσουν ο υπουργός Εμπορίου της Τουρκίας, Ομέρ Μπολάτ, ο διευθύνων σύμβουλος της Togg, Γκιουρτζάν Καρακάς, καθώς και ο Τζο Κέζερ, ο οποίος είναι πρόεδρος του εποπτικού συμβουλίου της Daimler Truck και της Siemens Energy. Επιπλέον, προβλέπεται εκπροσώπηση από τη γερμανική ένωση αυτοκινητοβιομηχανίας VDA και τις τουρκικές οργανώσεις εξαγωγέων και προμηθευτών OIB και TAYSAD.

Προς το παρόν, η συνάντηση αποτελεί έναν προγραμματισμένο βιομηχανικό διάλογο, χωρίς να έχει ανακοινωθεί στο πλαίσιο της κάποια νέα συμφωνία μεταξύ κατασκευαστών. Ωστόσο, οι συζητήσεις αναμένεται να θέσουν τις βάσεις για μελλοντικές εξελίξεις σε μια παραγωγική σχέση που έχει χτιστεί επί δεκαετίες.

Η γαλλογερμανική πρόταση και το «Made in Europe»

Ένα σημαντικό ζήτημα που εξελίσσεται παράλληλα με τις διμερείς συζητήσεις είναι η γαλλογερμανική πρόταση της 16ης Οκτωβρίου, η οποία αφορά την ευρωπαϊκή προτίμηση στην αυτοκινητοβιομηχανία. Η πρόταση αυτή συνδέει την πρόσβαση σε συγκεκριμένα ευρωπαϊκά οφέλη με ένα στενότερο γεωγραφικό και κανονιστικό πλαίσιο, δημιουργώντας ένα πλαίσιο που μπορεί να επηρεάσει τη θέση της τουρκικής παραγωγής στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η Τουρκία αποτελεί μια σημαντική βάση κατασκευής αυτοκινήτων και εξαρτημάτων για την Ευρώπη, ωστόσο δεν είναι μέλος της ενιαίας αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η διάκριση αποκτά ιδιαίτερο βάρος με τη νέα γαλλογερμανική πρόταση, καθώς αφήνει την Τουρκία εκτός του προτεινόμενου πλαισίου για τα οφέλη του «Made in Europe».

Η κοινή γαλλογερμανική θέση για την αυτοκινητοβιομηχανία προβλέπει ότι η επιλεξιμότητα για τα συγκεκριμένα οφέλη θα καλύπτει τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους ευρωπαϊκούς εταίρους που συμμετείχαν στην ενιαία αγορά. Αυτό το γεγονός καθιστά επιτακτική την ανάγκη για την Τουρκία να διεκδικήσει τη θέση της, ώστε να μη βρεθεί εκτός των πλεονεκτημάτων που θα δημιουργήσει το νέο πλαίσιο.

Ο Industrial Accelerator Act και οι απαιτήσεις του

Στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών εξελίξεων βρίσκεται ο προτεινόμενος Industrial Accelerator Act, με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να ενισχύσει τη βιομηχανική της παραγωγή. Ο βασικός στόχος είναι ο περιορισμός της εξάρτησής της από άλλες περιοχές, ειδικά σε καθαρές τεχνολογίες, ενισχύοντας την εσωτερική της δυναμική και ανταγωνιστικότητα.

Ένα από τα εργαλεία που προβλέπονται στο πλαίσιο του Industrial Accelerator Act είναι η εισαγωγή απαιτήσεων τοπικού περιεχομένου και χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος. Αυτές οι απαιτήσεις θα ισχύουν για προϊόντα που αγοράζονται μέσω δημόσιων προμηθειών ή υποστηρίζονται από συγκεκριμένα δημόσια προγράμματα, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης και τοπικής παραγωγής εντός της Ένωσης.

Η εφαρμογή αυτών των μέτρων αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τις εφοδιαστικές αλυσίδες και τις παραγωγικές διαδικασίες στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας, καθώς οι κατασκευαστές θα πρέπει να προσαρμοστούν στα νέα κριτήρια για να επωφεληθούν από τα ευρωπαϊκά προγράμματα και τις δημόσιες αγορές.

Το πολιτικό περιβάλλον και η τουρκική διεκδίκηση

Το πολιτικό περιβάλλον μέσα στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση στο Βερολίνο έχει αλλάξει σημαντικά. Η Γερμανία, σε συνεργασία με τη Γαλλία, συνδιαμορφώνει μια πρόταση που στοχεύει στην προστασία της ευρωπαϊκής παραγωγής. Αυτή η πρωτοβουλία εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενισχύσει την αυτονομία της σε κρίσιμους τομείς.

Από την πλευρά της, η Τουρκία διεκδικεί ενεργά να μη βρεθεί εκτός των πλεονεκτημάτων που θα δημιουργήσει το νέο πλαίσιο. Η χώρα, με την ισχυρή της παρουσία στην κατασκευή αυτοκινήτων και εξαρτημάτων για την Ευρώπη, επιδιώκει να διατηρήσει και να ενισχύσει τη θέση της στην ευρωπαϊκή αγορά, παρά το γεγονός ότι δεν είναι μέλος της ενιαίας αγοράς.

Η συνάντηση του Νοεμβρίου, λοιπόν, διεξάγεται σε ένα ευαίσθητο πλαίσιο, όπου οι συζητήσεις για την ηλεκτροκίνηση και την ψηφιοποίηση διασταυρώνονται με τις ευρύτερες πολιτικές και οικονομικές διαπραγματεύσεις για το μέλλον της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και τη θέση των εξωτερικών εταίρων σε αυτήν.

Με πληροφορίες από: Gazzetta