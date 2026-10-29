Η CPI επέστρεψε σε κερδοφορία με αύξηση κύκλου εργασιών στα 19,4 εκατ. ευρώ

Ο Όμιλος CPI, μια εταιρεία με σημαντική παρουσία στον τομέα της πληροφορικής, επέστρεψε στην κερδοφορία για την οικονομική χρήση που ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου 2026. Αυτή η θετική εξέλιξη έρχεται να επιβεβαιώσει τα οφέλη του εταιρικού μετασχηματισμού που είχε υλοποιηθεί την προηγούμενη περίοδο.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα, ο όμιλος παρουσίασε αύξηση στον κύκλο εργασιών του, ενώ ταυτόχρονα κατέγραψε σημαντική βελτίωση σε όλους τους βασικούς δείκτες κερδοφορίας, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την εταιρεία.

Αύξηση εσόδων και βελτίωση μικτών κερδών

Κατά την οικονομική χρονιά που έκλεισε στις 30 Ιουνίου 2026, ο όμιλος πληροφορικής κατέγραψε αύξηση 3% στα έσοδά του. Ο συνολικός κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 19,4 εκατομμύρια ευρώ, έναντι των 18,8 εκατομμυρίων ευρώ που είχαν καταγραφεί την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Παράλληλα, τα μικτά κέρδη του Ομίλου CPI παρουσίασαν μια ακόμα πιο εντυπωσιακή άνοδο, αυξανόμενα με τετραπλάσιο ρυθμό, δηλαδή κατά 12,5%. Έτσι, τα μικτά κέρδη ανήλθαν στα 3,8 εκατομμύρια ευρώ. Η βελτίωση αυτή είχε ως αποτέλεσμα το μικτό περιθώριο να ενισχυθεί κατά 1,7 ποσοστιαίες μονάδες, φτάνοντας το 19,6%. Αυτή η θετική μεταβολή αποδίδεται στη βελτίωση του μείγματος πωλήσεων, καθώς και στον εξορθολογισμό του κόστους λειτουργίας του ομίλου.

Εκρηκτική άνοδος του EBITDA

Ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς δείκτες της βελτιωμένης οικονομικής επίδοσης του Ομίλου CPI είναι η πολλαπλάσια αύξηση των κερδών προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA). Τα EBITDA του ομίλου διαμορφώθηκαν στα 869.000 ευρώ, σημειώνοντας μια εντυπωσιακή άνοδο σε σύγκριση με τα 118.000 ευρώ που είχαν καταγραφεί την προηγούμενη χρήση.

Στη σημαντική αυτή βελτίωση συνέβαλαν δύο βασικοί παράγοντες: αφενός η αύξηση των μικτών κερδών, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, και αφετέρου το γεγονός ότι φέτος δεν υπήρξε το κόστος αναδιοργάνωσης προσωπικού, το οποίο είχε επιβαρύνει τα αποτελέσματα της προηγούμενης οικονομικής χρήσης.

Μεταστροφή από ζημίες σε κέρδη μετά από φόρους

Η επιστροφή στην κερδοφορία είναι εμφανής και στα καθαρά αποτελέσματα του ομίλου. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 224.000 ευρώ, σηματοδοτώντας μια σημαντική μεταστροφή από τις ζημίες ύψους 610.000 ευρώ που είχαν καταγραφεί την προηγούμενη χρήση.

Αντίστοιχα, τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 192.000 ευρώ, αντιστρέφοντας τις ζημίες των 459.000 ευρώ που είχε καταγράψει ο όμιλος την προηγούμενη οικονομική περίοδο. Αυτά τα στοιχεία υπογραμμίζουν την επιτυχημένη πορεία του εταιρικού μετασχηματισμού και την αποτελεσματικότητα των μέτρων που ελήφθησαν.

Οι δηλώσεις του Άρη Παπαθάνου

Σχολιάζοντας τα θετικά αποτελέσματα, ο διευθύνων σύμβουλος της CPI, Άρης Παπαθάνος, δήλωσε: «Πέρσι είχαμε δεσμευτεί ότι ο μετασχηματισμός της εταιρείας θα μας επαναφέρει σε κερδοφορία μέσα στη χρήση, τα φετινά αποτελέσματα το επιβεβαιώνουν. Με μικρή αύξηση των πωλήσεων, πολλαπλασιάσαμε το EBITDA και περάσαμε από ζημιές σε κέρδη.»

Ο κ. Παπαθάνος τόνισε επίσης ότι «Αυτό δείχνει ότι η βελτίωση είναι δομική και προέρχεται από τον τρόπο που λειτουργούμε πλέον. Δεν σταματάμε εδώ, συνεχίζουμε να βελτιώνουμε την οργάνωσή μας, να αναπτύσσουμε νέες συνεργασίες, όπως η πρόσφατη επέκταση της συνεργασίας μας με την AXIS Communications στην Κύπρο».

Ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων

Πέρα από την κερδοφορία, ο Όμιλος CPI κατέγραψε και ενίσχυση στα ίδια κεφάλαιά του. Συγκεκριμένα, τα ίδια κεφάλαια του ομίλου αυξήθηκαν κατά 6,9%, φτάνοντας συνολικά τα 2,77 εκατομμύρια ευρώ. Η αύξηση αυτή ενισχύει την οικονομική θέση και την ανθεκτικότητα του ομίλου, παρέχοντας μια σταθερή βάση για μελλοντική ανάπτυξη και επενδύσεις στον χώρο της πληροφορικής.

Με πληροφορίες από: Newsit