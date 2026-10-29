Η εθνική στρατηγική για τους ημιαγωγούς σε ανοιχτή διαβούλευση

Το υπουργείο Ανάπτυξης προχώρησε στη θέση σε ανοιχτή διαβούλευση του σχεδίου της Εθνικής Στρατηγικής για τους Ημιαγωγούς και τη Μικροηλεκτρονική, καλύπτοντας την περίοδο 2026-2030. Η πρωτοβουλία αυτή έχει ως κεντρικό στόχο την ενίσχυση της παρουσίας της Ελλάδας σε έναν από τους πλέον κρίσιμους τομείς της σύγχρονης τεχνολογίας. Η διαβούλευση απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων, περιλαμβάνοντας επιχειρήσεις, παραγωγικούς φορείς, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και επενδυτές, και θα διαρκέσει έως την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2026.

Η σημασία των ημιαγωγών και οι στόχοι της στρατηγικής

Οι ημιαγωγοί αναγνωρίζονται ως μια κρίσιμη τεχνολογία, απαραίτητη για τη βιομηχανία του μέλλοντος, την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, καθώς και την ασφάλεια των κρίσιμων υποδομών. Η νέα Εθνική Στρατηγική δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε διάφορους πυλώνες για την επίτευξη των στόχων της.

Συγκεκριμένα, επικεντρώνεται στον σχεδιασμό μικροκυκλωμάτων, στην ουσιαστική σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την παραγωγή, καθώς και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού. Επιπλέον, προβλέπει την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών από τη βιομηχανία και την προσέλκυση επενδύσεων στον τομέα.

Ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανίας και τεχνολογικής ανταγωνιστικότητας

Η πρωτοβουλία του υπουργείου Ανάπτυξης αποσκοπεί στην ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανίας και στην αναβάθμιση της τεχνολογικής ανταγωνιστικότητας της χώρας. Η κίνηση αυτή συμπίπτει χρονικά με τη διαπραγμάτευση του νέου ευρωπαϊκού πλαισίου για τους ημιαγωγούς, γνωστού ως European Chips Act 2.0.

Το ευρωπαϊκό αυτό πλαίσιο έχει ως στόχο την ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας στον τομέα των ημιαγωγών και τη μείωση των στρατηγικών εξαρτήσεων. Μέσω της Εθνικής Στρατηγικής, η Ελλάδα επιδιώκει να διαμορφώσει ένα ολοκληρωμένο και εφαρμόσιμο σχέδιο, ώστε να συμμετέχει ενεργά στην ευρωπαϊκή αλυσίδα αξίας των ημιαγωγών.

Δηλώσεις του υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου

Σε δήλωσή του, ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, τόνισε την επιθυμία η Ελλάδα να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στη δημιουργία και ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών. Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε την ύπαρξη εξαιρετικών επιστημόνων, ισχυρών ερευνητικών κέντρων και επιχειρήσεων που καινοτομούν και διακρίνονται σε διεθνές επίπεδο στη χώρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο υπουργός, στον κλάδο των ημιαγωγών δραστηριοποιούνται σήμερα στην Ελλάδα 35 επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν περίπου 1.200 εξειδικευμένους εργαζομένους. Αυτό το δυναμικό αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο για την περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα.

Πρώτα βήματα και μελλοντικές προοπτικές

Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε και στο πρώτο ουσιαστικό βήμα που έχει ήδη γίνει, το οποίο αφορά τη χρηματοδότηση του Ελληνικού Κέντρου Ικανοτήτων Ημιαγωγών με το ποσό των 3,63 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτή η επένδυση αποτελεί βάση για την περαιτέρω ενίσχυση του οικοσυστήματος των ημιαγωγών στην Ελλάδα.

Με τη νέα Εθνική Στρατηγική, η κυβέρνηση επιδιώκει να συνδέσει ακόμα περισσότερο την έρευνα με τη βιομηχανία. Ο απώτερος στόχος είναι η ενίσχυση της θέσης της χώρας στον ευρωπαϊκό τεχνολογικό χάρτη, καθιστώντας την έναν σημαντικό παίκτη στην παραγωγή και ανάπτυξη τεχνολογιών ημιαγωγών και μικροηλεκτρονικής.

Μετά την ολοκλήρωση της ανοιχτής διαβούλευσης, το τελικό σχέδιο της Εθνικής Στρατηγικής θα υποβληθεί στην Κυβερνητική Επιτροπή για τη Βιομηχανία, σηματοδοτώντας το επόμενο στάδιο στην υλοποίηση αυτής της σημαντικής πρωτοβουλίας.

Με πληροφορίες από: Newsit