Στην κυκλοφορία τα πρώτα 10 χλμ. του νέου ΒΟΑΚ στο τμήμα Νεάπολη-Άγιος Νικόλαος

Σήμερα, 29 Οκτωβρίου 2026, παραδόθηκαν στο ελληνικό κράτος τα πρώτα δέκα χιλιόμετρα του τμήματος Νεάπολη-Άγιος Νικόλαος του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ). Η παράδοση αυτή πραγματοποιήθηκε από τον Όμιλο AKTOR, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα στη σταδιακή δημιουργία του οδικού άξονα. Το συγκεκριμένο τμήμα αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου δημόσιου έργου που αποσκοπεί στη μετατροπή του υφιστάμενου δρόμου σε έναν σύγχρονο αυτοκινητόδρομο.

Το έργο Νεάπολη-Άγιος Νικόλαος

Το τμήμα των δέκα χιλιομέτρων που παραδόθηκε σήμερα εντάσσεται στο μεγάλο δημόσιο έργο με τίτλο «Μετατροπή σε αυτοκινητόδρομο του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (BOAK) τμήμα: Νεάπολη-Άγιος Νικόλαος στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου». Η υλοποίηση του έργου γίνεται από τον Όμιλο AKTOR.

Βασικός στόχος του έργου είναι η βελτίωση και η διαπλάτυνση του υπάρχοντος τμήματος Νεάπολη-Αγίου Νικολάου. Με την ολοκλήρωσή του, ο δρόμος θα μετατραπεί σε έναν σύγχρονο και ασφαλή αυτοκινητόδρομο. Θα διαθέτει δύο λωρίδες κυκλοφορίας και Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ), καθώς και τρεις Ανισόπεδους Κόμβους, οι οποίοι θα βρίσκονται στη Νεάπολη, στις Λίμνες και στον Άγιο Νικόλαο.

Συνολικό μήκος και χρηματοδότηση

Το συνολικό μήκος του έργου «Μετατροπή σε αυτοκινητόδρομο του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, τμήμα Νεάπολη-Άγιος Νικόλαος» ανέρχεται σε περίπου 14,5 χιλιόμετρα. Η έκτασή του ξεκινά από την πρώτη είσοδο της Νεάπολης και φτάνει έως τον κόμβο Κριτσάς, στην οδό Άγιος Νικόλαος – Καλό Χωριό.

Ο προϋπολογισμός για το συγκεκριμένο έργο ανέρχεται στα 169 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που περιλαμβάνει και τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από δύο βασικές πηγές: το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Η ευρύτερη συμβολή της AKTOR στον ΒΟΑΚ

Ο Όμιλος AKTOR έχει καθολική παρουσία στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, συμμετέχοντας και στα τρία τμήματα που βρίσκονται υπό δημιουργία. Ο ΒΟΑΚ χαρακτηρίζεται ως το μεγαλύτερο οδικό έργο της Ελλάδας, με συνολικό μήκος 187 χιλιομέτρων.

Ειδικότερα, στο τμήμα Χανιά-Ηράκλειο, το οποίο αποτελεί τον βασικό κορμό του ΒΟΑΚ, ο Όμιλος AKTOR συμμετέχει με ποσοστό 36% στην εταιρεία παραχώρησης. Επιπλέον, κατέχει ποσοστό 30% στην κατασκευαστική κοινοπραξία του ίδιου τμήματος. Ο Όμιλος συμμετέχει επίσης στην κοινοπραξία που κατασκευάζει το έργο Χερσόνησος – Νεάπολη, το οποίο υλοποιείται μέσω της μεθόδου της Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Στόχοι και δηλώσεις

Ο νέος οδικός άξονας αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην οδική ασφάλεια και να μειώσει τους χρόνους μετακίνησης στην Κρήτη. Οι εργασίες στα υπολειπόμενα τμήματα του έργου συνεχίζονται, με την εγκεκριμένη ημερομηνία περαίωσης να είναι η 30ή Οκτωβρίου 2027.

Κατά την παράδοση του νέου τμήματος, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, προέβη σε δήλωση. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι «η μετατροπή του υφιστάμενου Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης σε έναν σύγχρονο αυτοκινητόδρομο είναι ένα εξαιρετ».

Με πληροφορίες από: Newsit