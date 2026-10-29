Η ΕΚΤ διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια στο 2,50%

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ανακοίνωσε σήμερα, 29 Οκτωβρίου 2026, την απόφασή της να διατηρήσει αμετάβλητα τα βασικά επιτόκια, σηματοδοτώντας μια παύση στον κύκλο νομισματικής σύσφιξης. Αυτή η κίνηση έρχεται μετά από διαδοχικές αυξήσεις που είχαν πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο. Η ανακοίνωση της ΕΚΤ ήρθε λίγες ώρες αφότου η πρόεδρος της, Κριστίν Λαγκάρντ, γνωστοποίησε την πρόθεσή της να αποχωρήσει από τη θέση της τον Φεβρουάριο, μήνες πριν από την επίσημη λήξη της θητείας της.

Η απόφαση για τα επιτόκια

Στη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αποφασίστηκε η διατήρηση των επιτοκίων στα τρέχοντα επίπεδα, μια εξέλιξη που είχε προβλεφθεί από μεγάλο μέρος των οικονομολόγων και των αναλυτών της αγοράς. Ειδικότερα, το επιτόκιο καταθέσεων παρέμεινε σταθερό στο 2,50%.

Παράλληλα, η ΕΚΤ διατήρησε το επιτόκιο κύριας αναχρηματοδότησης στο 2,65%, ενώ το επιτόκιο οριακής χρηματοδότησης παρέμεινε αμετάβλητο στο 2,90%. Η απόφαση αυτή αποτελεί μια παύση στην πολιτική νομισματικής σύσφιξης που είχε ακολουθήσει η Τράπεζα, η οποία είχε προχωρήσει σε αυξήσεις επιτοκίων τόσο τον Ιούνιο όσο και τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους.

Η ανακοίνωση της Κριστίν Λαγκάρντ για την αποχώρηση

Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τη διατήρηση των επιτοκίων συνέπεσε χρονικά με μια σημαντική δήλωση από την πρόεδρό της, Κριστίν Λαγκάρντ. Η κυρία Λαγκάρντ γνωστοποίησε την πρόθεσή της να αποχωρήσει από την ηγεσία της ΕΚΤ τον προσεχή Φεβρουάριο.

Η αποχώρηση αυτή θα πραγματοποιηθεί αρκετούς μήνες πριν από την επίσημη λήξη της θητείας της. Η πρόεδρος της ΕΚΤ εξήγησε ότι η απόφασή της αυτή αποσκοπεί στο να της προσφέρει μεγαλύτερη ελευθερία να εκφράζει τις απόψεις της. Συγκεκριμένα, η κυρία Λαγκάρντ δήλωσε ότι επιθυμεί να μπορεί να μιλάει πιο ελεύθερα για θέματα που σχετίζονται με την αναταραχή που παρατηρείται στη χώρα της.

Οι εκτιμήσεις της ΕΚΤ για τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη

Στη δήλωσή της, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναφέρθηκε στις τρέχουσες οικονομικές προκλήσεις, υπογραμμίζοντας την αυξημένη ένταση και τη διάρκεια του ενεργειακού σοκ ως βασικούς παράγοντες. Επιπλέον, η ΕΚΤ τόνισε τις πιθανές επιπτώσεις που προκύπτουν από έμμεσες και δευτερογενείς επιδράσεις στην οικονομία.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Τράπεζας, αυτοί οι παράγοντες είναι πιθανό να οδηγήσουν σε περαιτέρω αύξηση του πληθωρισμού. Ταυτόχρονα, η ΕΚΤ προβλέπει ότι οι ίδιοι παράγοντες ενδέχεται να συμβάλουν σε μείωση της οικονομικής ανάπτυξης. Η Τράπεζα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και τις επιπτώσεις αυτών των φαινομένων στην ευρωζώνη, διατηρώντας μια επιφυλακτική στάση.

Αυστηρότερες συνθήκες χρηματοδότησης και μελλοντική πολιτική

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επισήμανε επίσης ότι οι συνθήκες χρηματοδότησης έχουν καταστεί πιο αυστηρές από την τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αυτή η εξέλιξη εκτιμάται ότι είναι πιθανό να επιβαρύνει περαιτέρω τόσο τον πληθωρισμό όσο και την ανάπτυξη στην ευρωπαϊκή οικονομία, δημιουργώντας πρόσθετες πιέσεις.

Παρά τις ανησυχίες αυτές και τις εκτιμήσεις για την πορεία της οικονομίας, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αρνήθηκε για άλλη μια φορά να δεσμευτεί εκ των προτέρων για τα μελλοντικά της μέτρα. Η δήλωση της Τράπεζας υπογραμμίζει την προσέγγιση της να διατηρεί ευελιξία στην νομισματική της πολιτική, προσαρμοζόμενη στις εκάστοτε οικονομικές συνθήκες χωρίς προκαθορισμένες δεσμεύσεις ή ανακοινώσεις για την επόμενη κίνησή της.

Με πληροφορίες από: Topontiki