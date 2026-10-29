Η Γιουβέντους σκέφτεται την απόλυση του Λουτσιάνο Σπαλέτι

Ο Λουτσιάνο Σπαλέτι βρίσκεται ένα βήμα πριν την απομάκρυνσή του από τον πάγκο της Γιουβέντους, καθώς το κλίμα στην ομάδα είναι ιδιαίτερα βαρύ μετά την απογοητευτική ήττα από τη Τζένοα. Η διοίκηση της «Βέκια Σινιόρα» καλείται να λάβει άμεσα και αποφασιστικά μέτρα για την τεχνική της ηγεσία, καθώς η κατάσταση θεωρείται κρίσιμη. Η επερχόμενη εντός έδρας αναμέτρηση απέναντι στη Νάπολι θεωρείται πλέον «τελικός» για την παραμονή του Τοσκανού τεχνικού, ο οποίος βρίσκεται υπό μεγάλη πίεση.

Το κλίμα στη Γιουβέντους και οι εξελίξεις

Η κατάσταση που επικρατεί στη Γιουβέντους έχει λάβει διαστάσεις, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο Λουτσιάνο Σπαλέτι βρίσκεται πλέον με το ένα πόδι εκτός ομάδας. Το κλίμα στις τάξεις των «Μπιανκονέρι» είναι κάθε άλλο παρά καλό, γεγονός που ασκεί σημαντική πίεση στη διοίκηση για άμεσες ενέργειες και αποφάσεις που θα καθορίσουν την πορεία του συλλόγου.

Μετά την πρόσφατη ήττα τους από τη Τζένοα, η «Βέκια Σινιόρα» βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή, όπου οι αποφάσεις για την τεχνική ηγεσία είναι επιτακτικές. Η αβεβαιότητα γύρω από το μέλλον του προπονητή έχει ενταθεί σημαντικά, καθώς τα φετινά αποτελέσματα δεν είναι σε καμία περίπτωση τα αναμενόμενα για έναν σύλλογο του βεληνεκούς της Γιουβέντους.

Η απογοητευτική εμφάνιση στο «Φεράρι»

Η απόδοση της ομάδας στο γήπεδο «Φεράρι» χαρακτηρίστηκε από τον ιταλικό Τύπο ως χαοτική, προκαλώντας έντονη ανησυχία και προβληματισμό. Οι παίκτες έδειξαν εντελώς αποπροσανατολισμένοι κατά τη διάρκεια του αγώνα, αδυνατώντας να βρουν ρυθμό και συνοχή στο παιχνίδι τους, κάτι που ήταν εμφανές σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Η εικόνα των ποδοσφαιριστών ήταν τέτοια που φάνηκαν ανήμποροι να ακολουθήσουν τις οδηγίες του προπονητή τους, Λουτσιάνο Σπαλέτι. Αυτή η έλλειψη ανταπόκρισης και η γενικότερη κακή αγωνιστική παρουσία συνέβαλαν στην περαιτέρω επιβάρυνση του κλίματος εντός της ομάδας και στην ενίσχυση της αμφισβήτησης της τεχνικής ηγεσίας.

Ο απολογισμός του Σπαλέτι και η ανανέωση συμβολαίου

Ο Λουτσιάνο Σπαλέτι συμπλήρωσε έναν χρόνο στον πάγκο των «Μπιανκονέρι», έχοντας μάλιστα ανανεώσει το συμβόλαιό του μέχρι το 2028, μια κίνηση που έδειχνε αρχικά ψήφο εμπιστοσύνης. Παρά την πρόσφατη επέκταση της συνεργασίας, τα φετινά αποτελέσματα έχουν δημιουργήσει σοβαρό προβληματισμό και αμφιβολίες για την πορεία της ομάδας.

Συγκεκριμένα, η ομάδα έχει καταγράψει τρεις ήττες στις πρώτες εννέα αγωνιστικές της Serie A, ένα αρνητικό σερί που δεν έχει προηγούμενο για τον σύλλογο. Αυτή η επίδοση φέρνει τον Τοσκανό τεχνικό σε χειρότερη θέση ακόμη και από τους προκατόχους του, παρά το γεγονός ότι είχε λάβει ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης με την ανανέωση του συμβολαίου του.

Ο «τελικός» με τη Νάπολι και οι αντιδράσεις της διοίκησης

Το μέλλον του Λουτσιάνο Σπαλέτι είναι πλέον αμφίβολο, με την επερχόμενη εντός έδρας αναμέτρηση απέναντι στη Νάπολι να θεωρείται εξαιρετικά κρίσιμη. Ο αγώνας αυτός χαρακτηρίζεται ως «τελικός» για την παραμονή του στον πάγκο της Γιουβέντους, καθώς από το αποτέλεσμά του ενδέχεται να κριθούν οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη του.

Αρκετά μέλη της διοίκησης της Γιουβέντους έχουν ήδη αποσύρει την εμπιστοσύνη τους απέναντι στον Σπαλέτι, εκφράζοντας ανοιχτά τις επιφυλάξεις τους. Μάλιστα, έχουν ήδη προτείνει πιθανούς αντικαταστάτες του, δείχνοντας ότι η σκέψη για άμεση αλλαγή στην τεχνική ηγεσία είναι πλέον ενεργή και συζητείται σε ανώτατο επίπεδο εντός του συλλόγου, με στόχο την αναστροφή της αρνητικής πορείας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta