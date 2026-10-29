Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τη δράση «Ανακαίνιση κατοικίας» του ΕΣΠΑ

Σε λειτουργία τέθηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης που αφορούν τη Δράση «Ανακαίνιση Κατοικίας» του ΕΣΠΑ 2021–2027. Η συγκεκριμένη δράση απευθύνεται σε πολίτες που έχουν στην κατοχή τους κλειστές κατοικίες και επιθυμούν να τις ανακαινίσουν. Η επιχορήγηση που παρέχεται κυμαίνεται από 70% έως 95% του συνολικού κόστους των εργασιών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στα 500 εκατομμύρια ευρώ, όπως ανακοινώθηκε από κοινού από τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η πλατφόρμα δέχεται αιτήσεις από σήμερα και θα παραμείνει ανοιχτή έως την 11η Ιανουαρίου 2027.

Στόχοι και δικαιούχοι της δράσης

Βασικός στόχος της Δράσης «Ανακαίνιση Κατοικίας» είναι η ανακαίνιση και η ήπια ενεργειακή αναβάθμιση ακινήτων. Μέσω της επιχορήγησης, επιδιώκεται τα ακίνητα αυτά να επανέλθουν σε χρήση ως κύρια κατοικία, είτε μέσω ιδιοκατοίκησης είτε μέσω εκμίσθωσης.

Η δράση απευθύνεται συγκεκριμένα σε νοικοκυριά χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων. Στην παρούσα φάση, οι αιτήσεις αφορούν αποκλειστικά τις κλειστές κατοικίες, ενώ η υποβολή αιτήσεων για τις ανοικτές κατοικίες θα ακολουθήσει σε επόμενη φάση, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις.

Ύψος επιχορήγησης και πρόσθετες παροχές

Η επιχορήγηση για τις εργασίες ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης ανέρχεται σε ποσοστό από 70% έως 95%. Το ανώτατο ποσό που μπορεί να λάβει ένας δικαιούχος για αυτές τις εργασίες είναι οι 36.000 ευρώ.

Πέρα από την κάλυψη των εργασιών, προβλέπεται και πρόσθετη χρηματοδότηση για υποστηρικτικές υπηρεσίες. Το ποσό αυτό μπορεί να φτάσει έως τις 2.500 ευρώ, με στόχο την ολοκληρωμένη επαναφορά των ακινήτων σε χρήση ως κύρια κατοικία. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για αυτή την πρόσθετη χρηματοδότηση περιγράφονται αναλυτικά στον Οδηγό Εφαρμογής της Δράσης.

Διαδικασία και προϋποθέσεις υποβολής αιτήσεων

Για την κατάθεση αίτησης χρηματοδότησης, απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο αιτών να διαθέτει Βεβαίωση Επιλεξιμότητας για την κατοικία που τον ενδιαφέρει. Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της εξειδικευμένης πλατφόρμας, η οποία είναι προσβάσιμη στον διαδικτυακό τόπο https://anakainisi.tee.gov.gr/.

Κάθε αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει το Σχέδιο Παρεμβάσεων, στο οποίο αναγράφονται οι προτεινόμενες εργασίες και το εκτιμώμενο κόστος τους. Επιπλέον, απαιτούνται οι σχετικές δηλώσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την 11η Ιανουαρίου 2027.

Οδηγίες και φορείς υλοποίησης

Αν και η συνδρομή τεχνικού συμβούλου δεν είναι υποχρεωτική για την κατάθεση της αίτησης χρηματοδότησης, συνιστάται για την ορθή προετοιμασία του Σχεδίου Παρεμβάσεων. Αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής και τις επιλέξιμες εργασίες περιλαμβάνονται στον Οδηγό Εφαρμογής της Δράσης.

Ο Οδηγός Εφαρμογής δημοσιεύθηκε την 20ή Οκτωβρίου στον διαδικτυακό τόπο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027 (ΕΥΔ ΠΕΚΑ), στη διεύθυνση https://peka-program.gr/. Στην ιστοσελίδα https://anakainisi.tee.gov.gr/, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να βρουν σημαντικές πληροφορίες, όπως τα «Χρήσιμα Έγγραφα» και τον Οδηγό Εφαρμογής της Δράσης με τα Παραρτήματά του.

Οι φορείς που έχουν αναλάβει την υλοποίηση της Δράσης «Ανακαίνιση Κατοικίας» είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (ΤΕΕ) και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Με πληροφορίες από: Enikos