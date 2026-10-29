Η Ευρώπη αντιμέτωπη με νέο κύμα ανατιμήσεων σε φυσικό αέριο και ρεύμα

Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα νέο κύμα ανατιμήσεων στις τιμές του φυσικού αερίου και του ηλεκτρικού ρεύματος, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους καταναλωτές και επαναφέροντας μνήμες από την ενεργειακή κρίση του 2022. Το φυσικό αέριο έχει τριπλασιαστεί μέσα σε ένα δωδεκάμηνο, ξεπερνώντας τα 100 ευρώ, ενώ η χονδρική τιμή του ρεύματος υπερβαίνει τα 300 ευρώ ανά μεγαβατώρα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται την ώρα που το Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας συνεδριάζει σήμερα στο Λουξεμβούργο, με την ατζέντα να περιλαμβάνει θέματα που, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν αντικατοπτρίζουν την επείγουσα φύση της κατάστασης.

Ρεκόρ τιμών σε φυσικό αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα

Το φυσικό αέριο ξεπέρασε χθες το όριο των 100 ευρώ, μια τιμή που είχε να καταγραφεί από τον Δεκέμβριο του 2022, δηλαδή για πρώτη φορά έπειτα από σχεδόν τέσσερα χρόνια. Η ραγδαία αυτή άνοδος έχει οδηγήσει σε τριπλασιασμό της τιμής του φυσικού αερίου τους τελευταίους δώδεκα μήνες.

Παράλληλα, η χονδρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος υπερβαίνει σήμερα τα 300 ευρώ ανά μεγαβατώρα σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η αύξηση ωθεί το κόστος της χονδρικής στο ρεύμα πάνω από τα 300 ευρώ/MWh, επηρεάζοντας περιοχές από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία έως τη Γερμανία και την Ολλανδία. Το πετρέλαιο, από την πλευρά του, παραμένει σταθερά στα 115 δολάρια.

Οι καταναλωτές εκφράζουν ανησυχία για τις επικείμενες ανατιμήσεις στα πράσινα τιμολόγια τον Νοέμβριο, καθώς βλέπουν να επιστρέφουν εικόνες που θυμίζουν την ενεργειακή κρίση του 2022.

Επιστροφή στις εικόνες της ενεργειακής κρίσης του 2022

Η τρέχουσα κατάσταση στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας φέρνει έντονα στη μνήμη την ενεργειακή κρίση του 2022. Τα περισσότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια ρεύματος βρίσκονται στο κόκκινο, με την εικόνα να παραπέμπει ξεκάθαρα στις συνθήκες που επικρατούσαν τότε. Η άνοδος του αερίου, που ξεπέρασε το ψυχολογικό όριο των 100 ευρώ, είναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα αυτής της επιστροφής.

Ο σημερινός χάρτης τιμών δείχνει 15 αγορές, δηλαδή σχεδόν τη μισή Ευρώπη, να βρίσκονται σε συνθήκες συναγερμού. Οι Βρυξέλλες, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν δείχνουν να λειτουργούν αποτελεσματικά απέναντι στην κρίση, επιβεβαιώνοντας μια αίσθηση αδράνειας.

Η συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας

Στο Λουξεμβούργο, το Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας συνεδριάζει σήμερα με την πρόταση της Κομισιόν για αναμόρφωση των χρεώσεων των δικτύων ηλεκτρισμού να αποτελεί το πρώτο θέμα στην ατζέντα. Ωστόσο, η υπόλοιπη ημερήσια διάταξη επιβεβαιώνει την αδράνεια της Ευρώπης απέναντι στην κρίση.

Θέματα όπως ο ρόλος των Εθνικών Σχεδίων για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) ως εργαλείων προσέλκυσης επενδύσεων, καθώς και οι στόχοι εξηλεκτρισμού και περισσότερων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) μετά το 2030, δεν παραπέμπουν σε αντανακλαστικά έκτακτης ανάγκης. Ενδεικτικό είναι ότι το ζήτημα της ενεργειακής ασφάλειας για τον φετινό χειμώνα και τους επόμενους θα συζητηθεί από τους 27 υπουργούς κάπου ανάμεσα στα υπόλοιπα θέματα, δίνοντας την εντύπωση ότι έρχεται σε δεύτερη μοίρα.

Ο χάρτης των ευρωπαϊκών τιμών χονδρικής

Οι τιμές χονδρικής στα χρηματιστήρια ενέργειας σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες σημειώνουν τα υψηλότερα επίπεδα της χρονιάς. Συγκεκριμένα, η Πολωνία καταγράφει σήμερα μέση τιμή 305,59 ευρώ/MWh, η Γερμανία 314,85 ευρώ και η Τσεχία 310,71 ευρώ. Ακολουθούν η Αυστρία με 310,42 ευρώ, η Ουγγαρία με 324,58 ευρώ και η Σερβία με 330 ευρώ.

Παρόλο που οι βραδινές αιχμές δεν έχουν φτάσει ακόμη στα 700 και 800 ευρώ που είχαν καταγραφεί το 2022, οι τρέχουσες τιμές προϊδεάζουν για ακόμη χειρότερα ρεκόρ. Στη Ρουμανία, οι αιχμές φτάνουν τα 520 ευρώ/MWh, στην Ολλανδία τα 540, στην Πολωνία τα 542 και στη Γερμανία τα 560 ευρώ. Η Ισπανία, η οποία παραδοσιακά διαθέτει φθηνό ρεύμα χάρη στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εμφανίζει μέση χονδρική τιμή 231 ευρώ.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis