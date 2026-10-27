Οι εξοπλισμοί πιέζουν τον προϋπολογισμό και αλλαγή σκυτάλης στη Lamda Development

Η αύξηση των εξοπλισμών αποτελεί έναν παράγοντα που ενδέχεται να ασκήσει πίεση στις υπόλοιπες κρατικές δαπάνες, καθώς η ευρωπαϊκή ευελιξία στους δημοσιονομικούς κανόνες αφήνει το βάρος των αγορών στο ελληνικό Δημόσιο. Το Ελεγκτικό Συνέδριο επισημαίνει σε έκθεσή του ότι οι πρόσθετες αμυντικές δαπάνες δύνανται να επιβαρύνουν το δημοσιονομικό αποτέλεσμα και το χρέος. Παράλληλα, ανακοινώθηκε σημαντική αλλαγή στην ηγεσία της Lamda Development, με τον Οδυσσέα Αθανασίου να αποχωρεί από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Οι πιέσεις στους κρατικούς προϋπολογισμούς από τους εξοπλισμούς

Η αύξηση των εξοπλισμών μπορεί να πιέσει σημαντικά τις υπόλοιπες κρατικές δαπάνες. Αυτό συμβαίνει διότι η ευρωπαϊκή ευελιξία στους δημοσιονομικούς κανόνες έχει ως αποτέλεσμα το βάρος των σχετικών αγορών να παραμένει στο ελληνικό Δημόσιο, δημιουργώντας έτσι ένα πρόσθετο οικονομικό βάρος για τη χώρα.

Σε έκθεσή του, το Ελεγκτικό Συνέδριο υπογραμμίζει αυτή την κατάσταση. Συγκεκριμένα, επισημαίνει ότι οι πρόσθετες αμυντικές δαπάνες έχουν τη δυνατότητα να επιβαρύνουν τόσο το δημοσιονομικό αποτέλεσμα όσο και το συνολικό χρέος της χώρας. Αυτό μπορεί να συμβεί ακόμη και στην περίπτωση που ισχύει το καθεστώς της ρήτρας διαφυγής.

Η εν λόγω ρήτρα, αν και επιτρέπει προσωρινές αποκλίσεις από τους καθορισμένους ευρωπαϊκούς κανόνες δαπανών, δεν αίρει την επιβάρυνση. Η ευθύνη και το κόστος εξακολουθούν να βαρύνουν το Δημόσιο. Επιπλέον, η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναδεικνύει μια χρονική και λογιστική αναντιστοιχία. Αυτή η αναντιστοιχία παρατηρείται ανάμεσα στην πραγματική πληρωμή ενός εξοπλιστικού προγράμματος και στην καταγραφή της παραλαβής του στο δημοσιονομικό αποτέλεσμα.

Εξαιτίας αυτών των παραγόντων, η έκθεση προτείνει τη συστηματική παρακολούθηση των μελλοντικών υποχρεώσεων σε βάθος ετών. Η ταυτόχρονη ανάγκη για χρηματοδότηση της άμυνας, σε συνδυασμό με την υποχρέωση τήρησης των δημοσιονομικών στόχων, περιορίζει σημαντικά τα διαθέσιμα περιθώρια για άλλες κατηγορίες δημόσιων δαπανών, επηρεάζοντας έτσι την κατανομή των πόρων.

Η ισχνή συμμετοχή της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας

Η δημοσιονομική πίεση που προκαλείται από τους εξοπλισμούς έχει και μία δεύτερη, σημαντική διάσταση. Το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος των προμηθειών που πραγματοποιούνται προέρχεται από το εξωτερικό, με την ελληνική βιομηχανία να διατηρεί μια ισχνή συμμετοχή σε αυτές τις διαδικασίες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει το Ελεγκτικό Συνέδριο, κατά την περίοδο από το 2021 έως το 2024, η εγχώρια προστιθέμενη αξία στις φυσικές παραλαβές οπλικών συστημάτων διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο σε ένα χαμηλό ποσοστό, μόλις 6,1%. Αυτό σημαίνει ότι το υπόλοιπο 93,9% των προμηθειών αφορούσε εισαγωγές από άλλες χώρες, με τις χώρες της Ευρωζώνης να απορροφούν το 72,3% αυτών των εισαγωγών.

Κατά συνέπεια, η κλιμάκωση των αμυντικών δαπανών επιβαρύνει άμεσα το εξωτερικό ισοζύγιο της χώρας, καθώς ένα μεγάλο μέρος των κεφαλαίων κατευθύνεται εκτός συνόρων. Η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου συνδέει ευθέως την ενίσχυση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την αύξηση των φορολογικών εσόδων και τη διεύρυνση των εξαγωγών της χώρας.

Ωστόσο, ως προϋπόθεση για την επίτευξη αυτών των στόχων τίθεται η προσέλκυση στοχευμένων επενδύσεων. Οι επενδύσεις αυτές θα πρέπει να έχουν ως σκοπό την αναβάθμιση της εγχώριας παραγωγικής βάσης, ώστε να μπορέσει η ελληνική βιομηχανία να αποκτήσει μεγαλύτερη συμμετοχή στα εξοπλιστικά προγράμματα.

Αλλαγή ηγεσίας στη Lamda Development

Σημαντική αλλαγή ανακοινώθηκε στην ηγεσία της Lamda Development, καθώς η Εύη Κωστάκη παραλαμβάνει τη σκυτάλη από την 1η Ιανουαρίου. Τη θέση της αναλαμβάνει ως Διευθύνουσα Σύμβουλος, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την εταιρεία.

Ο Οδυσσέας Αθανασίου, ο οποίος διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της Lamda Development για 18 χρόνια, αποχωρεί από τη θέση του CEO. Η συνολική του παρουσία στην εταιρεία ανέρχεται σε 21 χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων συνέβαλε καθοριστικά στην πορεία της. Παραμένει, ωστόσο, ως σύμβουλος στη Consolidated Lamda Holdings, διατηρώντας έτσι μια σύνδεση με τον όμιλο.

Κατά τη θητεία του Οδυσσέα Αθανασίου, η Lamda Development παρουσίασε εντυπωσιακή ανάπτυξη. Το ενεργητικό της εταιρείας πενταπλασιάστηκε, φτάνοντας περίπου τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Αντίστοιχα, η Καθαρή Αξία Ενεργητικού (NAV), η οποία αντιπροσωπεύει την αξία των περιουσιακών στοιχείων μετά την αφαίρεση των χρεών, τετραπλασιάστηκε, φτάνοντας τα 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα, υπό την ηγεσία του, το έργο του Ελληνικού, το οποίο χαρακτηρίζεται ως το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, έχει ξεκινήσει να παραδίδεται τμηματικά. Η έναρξη των παραδόσεων αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για το έργο και την ευρύτερη περιοχή.

Με πληροφορίες από: Newsit