Πώς ξεπλένεται το μαύρο χρήμα: Τα τρία στάδια νομιμοποίησης παράνομων εσόδων

Εταιρείες που υπάρχουν μόνο στα χαρτιά, εικονικά τιμολόγια και ύποπτες αγοραπωλησίες αποτελούν μέρος του σκηνικού που στήνουν τα κυκλώματα νομιμοποίησης παράνομων εσόδων. Μέσα από ένα σύνθετο δίκτυο συναλλαγών, το μαύρο χρήμα αλλάζει διαδρομές και χέρια, με απώτερο στόχο να εμφανιστεί ως νόμιμο επιχειρηματικό κέρδος. Οι πρόσφατες υποθέσεις φοροδιαφυγής στον χώρο της εστίασης έχουν φέρει στο φως πτυχές αυτών των μηχανισμών, στρέφοντας τους προβολείς στις μεθόδους που χρησιμοποιούν οι ελεγκτικές αρχές για τον εντοπισμό των ιχνών του χρήματος.

Οι βασικές μέθοδοι των κυκλωμάτων

Τα κυκλώματα νομιμοποίησης παράνομων εσόδων χρησιμοποιούν μια ποικιλία τεχνικών για να συγκαλύψουν την προέλευση των κεφαλαίων. Αυτές περιλαμβάνουν τη δημιουργία εταιρειών-φαντασμάτων, οι οποίες υπάρχουν μόνο στα χαρτιά, καθώς και την έκδοση εικονικών τιμολογίων που δεν αντιστοιχούν σε πραγματικές συναλλαγές.

Παράλληλα, παρατηρούνται ύποπτες αγοραπωλησίες περιουσιακών στοιχείων και διαδοχικές μεταφορές χρημάτων, οι οποίες συνθέτουν ένα περίπλοκο δίκτυο. Όλες αυτές οι ενέργειες έχουν ως τελικό σκοπό το μαύρο χρήμα να μετατραπεί σε φαινομενικά νόμιμα επιχειρηματικά κέρδη, καθιστώντας δύσκολο τον εντοπισμό της πραγματικής του προέλευσης από τις ελεγκτικές αρχές.

Τα τρία στάδια της νομιμοποίησης

Η διαδρομή του μαύρου χρήματος, από την παράνομη προέλευσή του μέχρι την ενσωμάτωσή του στην επίσημη οικονομία, ακολουθεί συνήθως τρία διακριτά στάδια. Κάθε στάδιο εξυπηρετεί έναν συγκεκριμένο σκοπό στην προσπάθεια των κυκλωμάτων να «ξεπλύνουν» τα παράνομα κεφάλαια.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτά τα στάδια δεν είναι πάντα αυστηρά διαχωρισμένα μεταξύ τους. Συχνά αλληλοκαλύπτονται, καθιστώντας ακόμα πιο σύνθετη την ανίχνευση και τον εντοπισμό των παράνομων δραστηριοτήτων από τις αρμόδιες αρχές.

Το πρώτο βήμα: Η τοποθέτηση

Το πρώτο στάδιο στη διαδικασία νομιμοποίησης παράνομων εσόδων ονομάζεται «τοποθέτηση». Σε αυτή τη φάση, τα παράνομα κεφάλαια εισέρχονται για πρώτη φορά στο επίσημο οικονομικό σύστημα.

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με διάφορους τρόπους, όπως μέσω επιχειρηματικών εισπράξεων που εμφανίζονται ως νόμιμες, ή μέσω τραπεζικών συναλλαγών που συγκαλύπτουν την πραγματική προέλευση των χρημάτων.

Η διαστρωμάτωση των κεφαλαίων

Ακολουθεί το στάδιο της «διαστρωμάτωσης», το οποίο έχει ως στόχο να θολώσει τα ίχνη της προέλευσης των παράνομων κεφαλαίων. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, τα χρήματα υποβάλλονται σε μια σειρά από μεταφορές και συναλλαγές.

Συγκεκριμένα, τα κεφάλαια μεταφέρονται επανειλημμένα από λογαριασμό σε λογαριασμό και από εταιρεία σε εταιρεία. Αυτή η διαδικασία αποσκοπεί στο να δυσκολέψει σημαντικά τον εντοπισμό της πραγματικής πηγής των χρημάτων από τις ελεγκτικές αρχές.

Η τελική φάση: Η ενσωμάτωση

Το τρίτο και τελευταίο στάδιο της διαδικασίας είναι η «ενσωμάτωση». Σε αυτή τη φάση, τα κεφάλαια που προήλθαν από παράνομες δραστηριότητες επιστρέφουν στην οικονομία, έχοντας πλέον αποκτήσει μια φαινομενικά νόμιμη μορφή.

Τα χρήματα αυτά εμφανίζονται ως νόμιμα επιχειρηματικά κέρδη, χρησιμοποιούνται για επενδύσεις ή μετατρέπονται σε περιουσιακά στοιχεία. Με αυτό τον τρόπο, τα παράνομα έσοδα ενσωματώνονται πλήρως στο νόμιμο οικονομικό σύστημα, ολοκληρώνοντας τον κύκλο της νομιμοποίησης.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr