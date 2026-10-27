Απολογείται σήμερα ο Κωνσταντίνος Αντάρας της Pizza Fan για υπόθεση φοροδιαφυγής

Ενώπιον του ανακριτή στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων αναμένεται να βρεθεί σήμερα, Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2026, ο επιχειρηματίας της Pizza Fan, Κωνσταντίνος Αντάρας. Ο επιχειρηματίας καλείται να απολογηθεί για την πολύκροτη υπόθεση φερόμενης φοροδιαφυγής, η οποία φέρεται να πραγματοποιήθηκε μέσω παραποιημένων αποδείξεων. Η υπεράσπισή του έχει προαναγγείλει τη θέση του αναφορικά με τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Η απολογία του επιχειρηματία

Ο Κωνσταντίνος Αντάρας αναμένεται να δηλώσει πρόθυμος να καταβάλει τους φόρους που τυχόν προκύψουν από τον φορολογικό έλεγχο. Στο πλαίσιο αυτό, ζητά να υποβληθούν οι απαραίτητες τροποποιητικές δηλώσεις, οι οποίες αφορούν τόσο την κεντρική εταιρεία όσο και τα συνεργαζόμενα καταστήματα franchise. Αυτή η κίνηση αποτελεί βασικό στοιχείο της υπερασπιστικής του γραμμής.

Την ίδια ώρα, ο επιχειρηματίας πρόκειται να αρνηθεί τις υπόλοιπες κατηγορίες που του αποδίδονται. Μεταξύ αυτών των κατηγοριών περιλαμβάνονται φερόμενοι εκβιασμοί, καθώς και η διακίνηση αδήλωτων χρημάτων. Η υπεράσπιση του Κωνσταντίνου Αντάρα επικεντρώνεται στην πρόθεσή του να διευθετήσει τις φορολογικές εκκρεμότητες που ενδεχομένως διαπιστωθούν από τους αρμόδιους ελέγχους.

Στόχοι και επιδιώξεις της υπεράσπισης

Όπως ανέφερε ο συνήγορός του σε δηλώσεις του στον Alpha, βασική επιδίωξη είναι να ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες που απαιτούνται. Στόχος είναι να προσδιοριστούν με ακρίβεια οι φόροι που πρέπει να καταβληθούν και στη συνέχεια να υποβληθούν οι αντίστοιχες τροποποιητικές δηλώσεις, ώστε να αποκατασταθεί η φορολογική του εικόνα.

Σύμφωνα με την υπεράσπιση, ένας ακόμη σημαντικός στόχος είναι να καταστεί δυνατή η αποδέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών του επιχειρηματία και της εταιρείας. Παράλληλα, επιδιώκεται η αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας της επιχείρησης, η οποία έχει επηρεαστεί από την υπόθεση αυτή.

Μέριμνα για τους εργαζομένους

Ο δικηγόρος του επιχειρηματία υποστήριξε ότι προτεραιότητα του εντολέα του αποτελεί επίσης η διασφάλιση της συνέχειας της εταιρείας. Η ομαλή λειτουργία και η βιωσιμότητα της επιχείρησης κρίνονται ως ζωτικής σημασίας για το μέλλον της.

Επιπλέον, ο Κωνσταντίνος Αντάρας φέρεται να έχει ως μέριμνα την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν προκύψει για τους περίπου 2.500 εργαζομένους της αλυσίδας. Η διασφάλιση των θέσεων εργασίας και η σταθερότητα για το προσωπικό αποτελούν βασικό του ενδιαφέρον.

Το ένα εκατομμύριο ευρώ σε μετρητά

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εξηγήσεις που αναμένεται να δώσει ο Κωνσταντίνος Αντάρας για ένα ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ σε μετρητά. Το συγκεκριμένο ποσό, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, εντοπίστηκε σε ειδική κρύπτη στην κατοικία του επιχειρηματία.

Κατά την υπερασπιστική του θέση, τα χρήματα αυτά προέρχονται από την επιχειρηματική δραστηριότητα που ασκεί επί περίπου 30 χρόνια. Ο επιχειρηματίας φέρεται να υποστηρίζει ότι το ποσό αυτό είναι αποτέλεσμα της μακροχρόνιας πορείας του στον επιχειρηματικό χώρο.

Ο Κωνσταντίνος Αντάρας υποστηρίζει ότι το συγκεκριμένο ποσό μπορεί να δικαιολογηθεί πλήρως από τα λογιστικά στοιχεία της εταιρείας. Επιπλέον, φέρεται να δηλώνει ότι είχε διατηρηθεί ως παρακαταθήκη, εξηγώντας έτσι την παρουσία του στην κατοικία του.

Με πληροφορίες από: Newsit