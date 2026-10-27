Η νέα ρύθμιση οφειλών σε εφορία και ΕΦΚΑ: Έως 120 δόσεις για χρέη του 2024

Νέες δυνατότητες εξόφλησης οφειλών προς την Εφορία και τον ΕΦΚΑ παρέχει το νέο πλαίσιο ρύθμισης χρεών, το οποίο προβλέπει έως 120 μηνιαίες δόσεις. Η ελάχιστη καταβολή ορίζεται στα 30 ευρώ, ενώ το επιτόκιο διατηρείται στο 5,4%. Η διαδικασία ένταξης αναμένεται να ξεκινήσει στα μέσα Νοεμβρίου, με την πλατφόρμα να τίθεται σε λειτουργία για τους ενδιαφερόμενους.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της νέας ρύθμισης

Το νέο καθεστώς ρύθμισης διευρύνει τον μέγιστο αριθμό των δόσεων από 72 σε 120, προσφέροντας έτσι τη δυνατότητα αποπληρωμής των χρεών σε ένα διάστημα που μπορεί να φτάσει έως και τα δέκα έτη. Το επιτόκιο της ρύθμισης προβλέπεται να παραμείνει στο 5,4%, ενώ το κατώτατο ποσό που θα πρέπει να καταβάλλεται κάθε μήνα ορίζεται στα 30 ευρώ. Αυτές οι προβλέψεις στοχεύουν στη διευκόλυνση των οφειλετών, μειώνοντας το μηνιαίο βάρος των καταβολών τους.

Η φοροτεχνικός Αθανασία Στολάκη, σε δηλώσεις της στο ΕΡΤnews, παρουσίασε αναλυτικά τις αλλαγές που εισάγονται με το νέο πλαίσιο σε σύγκριση με την προηγούμενη ρύθμιση των 72 δόσεων. Επίσης, ανέφερε τους συγκεκριμένους όρους που θα πρέπει να πληρούν οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να ενταχθούν επιτυχώς στη νέα διαδικασία.

Προϋποθέσεις ένταξης και χρονικά όρια

Το νέο πλαίσιο διευρύνει σημαντικά το χρονικό διάστημα των οφειλών που μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση. Ενώ η προηγούμενη διαδικασία κάλυπτε χρέη που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, πλέον προβλέπεται η ένταξη οφειλών με καταληκτική ημερομηνία την 31η Δεκεμβρίου 2024. Αυτή η επέκταση δίνει τη δυνατότητα σε περισσότερους οφειλέτες να επωφεληθούν από τις ευνοϊκές διατάξεις.

Ως βασικό κριτήριο για την υπαγωγή στη ρύθμιση ορίζεται ο χρόνος κατά τον οποίο μια οφειλή κατέστη ληξιπρόθεσμη και όχι η ημερομηνία βεβαίωσής της. Για παράδειγμα, ένα χρέος που βεβαιώθηκε εντός του 2024, αλλά κατέστη ληξιπρόθεσμο το 2025, δεν εμπίπτει στο συγκεκριμένο χρονικό όριο που θέτει η νέα ρύθμιση. Επιπλέον, σύμφωνα με τους όρους που παρουσιάστηκαν, οι οφειλές δεν θα πρέπει να βρίσκονται σε ενεργή ρύθμιση στις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Δυνατότητα μετάβασης από προηγούμενες ρυθμίσεις

Ειδική πρόβλεψη έχει γίνει για τους οφειλέτες που είχαν ήδη υπαχθεί στην προηγούμενη ρύθμιση των 72 δόσεων. Αυτοί οι οφειλέτες θα έχουν τη δυνατότητα, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να μεταβούν στο νέο καθεστώς των 120 δόσεων. Η μετάβαση αυτή μπορεί να οδηγήσει σε περιορισμό του ύψους της μηνιαίας καταβολής τους, προσφέροντας περαιτέρω οικονομική ανάσα.

Αντίθετα, η δυνατότητα μεταφοράς σε αυτό το νέο πλαίσιο δεν επεκτείνεται αυτομάτως σε οφειλέτες που εξυπηρετούν τα χρέη τους μέσω άλλων ρυθμίσεων, όπως είναι εκείνες των 12 ή των 24 δόσεων. Για αυτούς τους οφειλέτες, οι όροι παραμένουν ως έχουν στις υφιστάμενες ρυθμίσεις τους.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων και χρονοδιάγραμμα

Η έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την ένταξη στη νέα ρύθμιση τοποθετείται στα μέσα Νοεμβρίου. Τότε αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα, μέσω της οποίας οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους. Η πλατφόρμα θα παρέχει επίσης τη δυνατότητα στους οφειλέτες να διαπιστώσουν ποιες από τις οφειλές τους πληρούν τα κριτήρια υπαγωγής στο νέο καθεστώς.

Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων αναφέρθηκε η 30ή Ιουνίου 2026. Ωστόσο, αυτή η ημερομηνία προηγείται του αναμενόμενου ανοίγματος της πλατφόρμας στα μέσα Νοεμβρίου. Συνεπώς, απαιτείται διευκρίνιση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, καθώς και επιβεβαίωση του συνολικού χρονοδιαγράμματος από το τελικό νομοθετικό κείμενο και τις επίσημες ανακοινώσεις των αρμόδιων αρχών.

Με πληροφορίες από: Enikos