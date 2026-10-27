Οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος σε ανοδική πορεία: Στερεύουν οι λύσεις συγκράτησης

Ένα ιδιαίτερα δύσκολο τοπίο διαμορφώνεται στην αγορά λιανικής ηλεκτρικού ρεύματος της χώρας μας, καθώς οι συνεχείς αυξήσεις στην τιμή του φυσικού αερίου ανεβάζουν σημαντικά το κόστος. Αυτό το αυξημένο κόστος μετακυλίεται στους παραγωγούς, τους προμηθευτές και εν τέλει στους καταναλωτές. Οι όποιες άμυνες διέθεταν μέχρι πρότινος οι εγχώριοι προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος, αναγκαστικά φθίνουν υπό αυτές τις συνθήκες.

Η άνοδος των τιμών στη χονδρική αγορά

Οι τιμές στη χονδρική αγορά ηλεκτρικού ρεύματος ξεπερνούν πλέον καθημερινά τα 200 ευρώ ανά μεγαβατώρα (MWh), ενώ η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη έχει αγγίξει σχεδόν τα 100 ευρώ. Αυτή η κατάσταση δημιουργεί πίεση σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού και διάθεσης ενέργειας. Η μέση τιμή στη χονδρική αγορά κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου έφτασε τα 189 ευρώ/MWh, σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με τα 156 ευρώ/MWh που ήταν τον Σεπτέμβριο.

Αυτό το μεσοσταθμικό κόστος μεταφράζεται σε 18,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα, πριν ακόμα προστεθεί το επιπλέον κόστος του κάθε προμηθευτή, το οποίο διαμορφώνεται ανάλογα με τα δικά του λειτουργικά έξοδα και την εμπορική πολιτική που ακολουθεί.

Οι προμηθευτές σε δύσκολη θέση

Η αυξητική τάση των τιμών επηρεάζει όλους τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας. Αφορά τόσο τις μικρές εταιρείες του κλάδου, οι οποίες δεν διαθέτουν δική τους παραγωγή και εξαρτώνται πλήρως από τη χονδρική αγορά, όσο και τους μεγάλους καθετοποιημένους ομίλους, παρόλο που αυτοί έχουν στη διάθεσή τους περισσότερα μέσα για τη διαχείριση του κόστους.

Στο τέλος της τρέχουσας εβδομάδας αναμένεται η ανακοίνωση των νέων πράσινων τιμολογίων για τον μήνα Νοέμβριο. Οι προβλέψεις δείχνουν αυξημένες τιμές για έναν ακόμη μήνα, γεγονός που επιβεβαιώνει την πίεση που δέχεται η αγορά.

Η στροφή στα μπλε τιμολόγια και ο ρόλος της ΔΕΗ

Δεδομένης της απουσίας κρατικής επιδότησης στην παρούσα φάση, η προσοχή των καταναλωτών στρέφεται πλέον στα μπλε, σταθερά προϊόντα. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΔΕΗ λάνσαρε πρόσφατα ένα οικονομικό προϊόν, προσφέροντας τιμή στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Ωστόσο, τίθεται το ερώτημα για πόσο χρονικό διάστημα θα μπορέσει η επιχείρηση να διατηρήσει αυτό το συγκεκριμένο τιμολόγιο σε αυτό το επίπεδο. Η ΔΕΗ διαθέτει σημαντικά πλεονεκτήματα στην παραγωγή της, όπως είναι οι υδροηλεκτρικές μονάδες ή ακόμα και ο λιγνίτης, ο οποίος είναι στην παρούσα φάση φθηνότερος από το φυσικό αέριο. Παρόλα αυτά, ακόμα και η ΔΕΗ έχει τα δικά της όρια και κόστη που πρέπει να λαμβάνει υπόψη της.

Η σημασία των προθεσμιακών συμβολαίων

Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των μπλε τιμολογίων διαδραματίζει η αντιστάθμιση σε βάθος χρόνου, δηλαδή τα προθεσμιακά συμβόλαια. Μέσω αυτών, η παραγόμενη ενέργεια πωλείται εκ των προτέρων για μήνες ή και χρόνια από σήμερα, επιτρέποντας στους καθετοποιημένους προμηθευτές να προσφέρουν σταθερά τιμολόγια σε επίπεδα αρκετά χαμηλότερα από τα πράσινα.

Το τελευταίο διάστημα, όμως, τα πράγματα δείχνουν να σφίγγουν απότομα στην προθεσμιακή αγορά. Ενδεικτικά, το future της ελληνικής αγοράς για το έτος 2027 εμπορεύεται πλέον πάνω από τα 150 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Σε πιο βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, το αντίστοιχο προϊόν για τον Ιανουάριο έχει ξεπεράσει τα 235 ευρώ, καταγράφοντας ένα άλμα 20 ευρώ μέσα σε μερικές μόλις ημέρες.

Με πληροφορίες από: Newsit