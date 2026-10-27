Η Εθνική Τράπεζα προχωρά σε πρόωρη εξόφληση ομολόγων 285 εκατ. ευρώ

Η Εθνική Τράπεζα προχωρά σε πρόωρη αποπληρωμή ομολογιακού δανεισμού, συνολικού ύψους 284,8 εκατ. ευρώ. Η απόφαση αυτή ελήφθη στο πλαίσιο της διαχείρισης των χρηματοδοτικών υποχρεώσεων του ομίλου, με βασικό στόχο τον περιορισμό του κόστους εξυπηρέτησης του δανεισμού. Η τράπεζα αξιοποιεί το δικαίωμα εξαγοράς τίτλων που είχε εκδώσει το 2022, οι οποίοι έφεραν αρχικό επιτόκιο 7,25%.

Η απόφαση για πρόωρη αποπληρωμή

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εθνικής Τράπεζας, το ανεξόφλητο υπόλοιπο των συγκεκριμένων τίτλων ανέρχεται σε 284,835 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση αποφάσισε να ασκήσει το δικαίωμα πρόωρης εξαγοράς για το σύνολο των ομολογιών που εξακολουθούν να βρίσκονται σε κυκλοφορία. Η αποπληρωμή θα πραγματοποιηθεί στο 100% της ονομαστικής αξίας, ενώ στους επενδυτές θα καταβληθούν και οι δεδουλευμένοι τόκοι που δεν έχουν εξοφληθεί μέχρι την ημερομηνία αποπληρωμής.

Πρόκειται για ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, γνωστές ως Senior Preferred. Οι τίτλοι αυτοί είχαν εκδοθεί στις 22 Νοεμβρίου 2022, με αρχικό ποσό 500 εκατ. ευρώ, και είχαν καθορισμένη ημερομηνία λήξης την 22α Νοεμβρίου 2027.

Οικονομικό όφελος από το υψηλό επιτόκιο

Το αρχικό επιτόκιο των ομολόγων, που ανερχόταν σε 7,25%, είναι ιδιαίτερα υψηλό σε σχέση με το σημερινό περιβάλλον χρηματοδότησης. Αυτό καθιστά οικονομικά ενδιαφέρουσα την πρόωρη εξόφληση για την τράπεζα. Το συγκεκριμένο ομόλογο είχε εκδοθεί σε μια περίοδο σημαντικής ανόδου των διεθνών επιτοκίων, γεγονός που είχε αυξήσει το κόστος άντλησης κεφαλαίων για τις ευρωπαϊκές τράπεζες.

Ενδεικτικά, με βάση το ανεξόφλητο κεφάλαιο των 284,8 εκατ. ευρώ και το αρχικό επιτόκιο, η ετήσια επιβάρυνση από τόκους αντιστοιχεί σε περίπου 20,6 εκατ. ευρώ. Αυτός ο υπολογισμός αποτελεί θεωρητικό μέγεθος, καθώς οι τίτλοι προβλέπουν δυνατότητα αναπροσαρμογής του επιτοκίου.

Στόχος ο περιορισμός του κόστους δανεισμού

Η κίνηση της Εθνικής Τράπεζας εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική διαχείρισης των χρηματοδοτικών υποχρεώσεων του ομίλου. Ο βασικός στόχος είναι ο περιορισμός του κόστους εξυπηρέτησης του δανεισμού, χωρίς να επηρεάζεται η συμμόρφωση με τις εποπτικές απαιτήσεις. Η πρόωρη αποπληρωμή επιτρέπει στην τράπεζα να μειώσει τις δαπάνες της σε τόκους, εκμεταλλευόμενη τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς.

Η σημασία των εποπτικών απαιτήσεων (MREL)

Μία βασική παράμετρος της απόφασης είναι και η εποπτική αντιμετώπιση των συγκεκριμένων τίτλων. Οι ομολογίες αυτές είχαν εκδοθεί στο πλαίσιο της κάλυψης των απαιτήσεων MREL. Οι απαιτήσεις MREL αφορούν τις ελάχιστες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων που οφείλουν να διατηρούν οι τράπεζες. Αυτές οι απαιτήσεις εξασφαλίζουν ότι ένα πιστωτικό ίδρυμα διαθέτει επαρκή μέσα για την απορρόφηση ενδεχόμενων ζημιών σε περίπτωση εξυγίανσης.

Καθώς πλησιάζει η λήξη τους, οι τίτλοι παύουν σταδιακά να προσμετρώνται πλήρως στις σχετικές εποπτικές απαιτήσεις. Η Εθνική Τράπεζα έχει ήδη εξασφαλίσει, όπως ανακοινώθηκε, ότι η πρόωρη αποπληρωμή δεν επηρεάζει τη συμμόρφωσή της με το ισχύον πλαίσιο, διατηρώντας την απαιτούμενη κεφαλαιακή της επάρκεια.

Με πληροφορίες από: Topontiki